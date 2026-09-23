Gică Popescu investește 3 milioane EUR la Hotel Rozmarin și ia peste 1 milion EUR fonduri REGIO. Ce granturi mai pot accesa IMM-urile

Gică Popescu și omul de afaceri Viorel Constantin investesc aproximativ 3 milioane de euro în extinderea și modernizarea Hotelului Rozmarin din Predeal, iar peste 1 milion de euro din proiect este finanțare nerambursabilă prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.

Investiția este un exemplu concret despre cum pot folosi IMM-urile fondurile REGIO pentru dezvoltarea unei afaceri existente. În cazul Hotelului Rozmarin, banii europeni sunt folosiți pentru amenajarea unui centru wellness SPA, cu piscină interioară, saune și sală de sport.

Linia prin care a fost finanțat proiectul este acum închisă, însă în Regiunea Centru sunt pregătite și alte finanțări pentru IMM-uri, inclusiv granturi de până la 200.000 de euro.

Peste 1 milion EUR fonduri nerambursabile pentru Hotel Rozmarin

Proiectul Hotel Rozmarin SRL este finanțat prin Intervenția 1.4.1 – Investiții tehnologice în IMM-uri, din Programul Regiunea Centru 2021-2027.

Valoarea totală este de aproximativ 10,3 milioane lei, adică circa 2 milioane de euro, iar finanțarea nerambursabilă depășește 5,2 milioane lei, echivalentul a peste 1 milion de euro.

StartupCafe.ro a prezentat la lansare condițiile programului prin care IMM-urile din Regiunea Centru puteau obține granturi de până la 1,5 milioane de euro.

SPA, piscină și un spațiu pentru trofeele lui Gică Popescu

Lucrările de extindere și reamenajare au început în 2025, iar investiția totală este estimată la aproximativ 3 milioane de euro, potrivit Profit.ro.

Noul centru wellness ar urma să includă piscină interioară, saune și sală de sport. La intrarea în hotel va fi amenajat și un spațiu în care fostul internațional își va expune o parte dintre trofeele câștigate de-a lungul carierei.

Gică Popescu a declarat pentru Profit.ro că aproximativ 40% din investiția totală este acoperită prin fonduri europene.

Hotelul Rozmarin, afaceri de circa 1,8 milioane EUR

Hotel Rozmarin SRL a avut în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 9,1 milioane lei, adică circa 1,8 milioane de euro, și un profit de aproximativ 82.000 lei.

Compania avea în medie 38 de angajați.

Hotel Rozmarin SRL este controlată în proporții egale de Viorel Constantin și Gică Popescu, acesta din urmă prin Expert Construct Investments SRL.

Gică Popescu, afaceri în hoteluri, imobiliare și energie

După retragerea din fotbal, Gică Popescu a dezvoltat investiții în mai multe domenii, în special în imobiliare, turism și energie.

Printre proiectele sale recente se află și Akadémia Distrikt din Craiova, dezvoltat pe terenul fostei academii de fotbal, cu o valoare estimată la peste 70 milioane de euro.

Viorel Constantin, partenerul său din Hotel Rozmarin, are la rândul său afaceri în mai multe sectoare, între care turism, servicii, energie și agricultură.

Ce granturi mai pot accesa IMM-urile

Linia 1.4.1 prin care este finanțat Hotel Rozmarin nu mai este deschisă, însă ADR Centru a lansat o nouă finanțare pentru IMM-uri prin Intervenția 1.4.3 – Creșterea competitivității IMM din cadrul ITI.

Granturile sunt cuprinse între 25.000 și 200.000 de euro, iar cererile vor putea fi depuse în perioada 16 noiembrie – 16 decembrie 2026.

Pot aplica microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și start-up-uri. Pentru firmele foarte noi, care nu au încă un an fiscal integral, plafonul este de 100.000 de euro.

Finanțarea nerambursabilă poate ajunge până la 90% din cheltuielile eligibile.

Există însă o condiție importantă: investiția trebuie realizată în teritoriile eligibile din ITI Microregiunea Țara Făgărașului sau ITI Moții, Țara de Piatră, componenta din județul Alba.

Ce pot finanța firmele

Banii pot fi folosiți inclusiv pentru construirea, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție și prestări servicii, precum și pentru achiziția de utilaje și echipamente.

Sunt eligibile și investițiile în software, digitalizare, licențe, soluții de comerț online și eficiență energetică.

În anumite condiții pot fi finanțate și costurile cu proiectarea, consultanța, managementul proiectului, auditul sau internaționalizarea.

Pentru firmele existente se cere, între altele, cel puțin un an fiscal integral de activitate, încadrarea în categoria IMM și îndeplinirea criteriilor financiare prevăzute în ghid.

O altă finanțare pentru IMM-uri, în pregătire

Pentru firmele din întreaga Regiune Centru - Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu - este în pregătire și Acțiunea 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată, Apel 2.

La data de 23 septembrie 2026, apelul nu este încă deschis pentru depunerea proiectelor, dar este una dintre liniile de finanțare pe care IMM-urile din regiune le pot urmări în perioada următoare.