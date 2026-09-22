Firmele membre ale Camerei de Comerț Franco-Române vor să facă afaceri pe termen lung în România

Toate firmele participante la un sondaj realizat în rândul membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) se așteaptă să facă afaceri pe termen lung în România, conform unui comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.

„Unul dintre principalele rezultate ale studiului este că 100% dintre companiile participante își văd compania activă în România pe termen lung, indicând o perspectivă de continuitate a investițiilor și activităților pe piața locală”, a menționat CCIFER.

Studiul „România peste 30 de ani – o viziune comună” a inclus aproape 100 de companii din servicii, industrie, finanțe și IT, de la IMM-uri până la companii cu peste 1.000 de angajați, cu activitate la nivel național și local.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România a împlinit 30 de ani de activitate în România. Astăzi, comunitatea reunește peste 600 de membri – companii franceze, internaționale și românești, IMM-uri, start-up-uri, ONG-uri și instituții academice. Împreună, membrii comunității generează o cifră de afaceri cumulată de peste 47 de miliarde de euro.

Aproximativ 70% dintre membrii CCIFER provin din sectorul IMM, comunitatea reunind astfel companii de dimensiuni și profiluri diferite, de la antreprenori și start-up-uri până la companii internaționale.

În trei decenii, CCIFER a organizat peste 1.500 de evenimente, a oferit consiliere în domenii strategice pentru peste 900 de companii și a implicat peste 3.000 de studenți în programe de formare și consiliere în carieră.

Franța este astăzi al patrulea partener comercial al României, iar schimburile comerciale bilaterale au ajuns la 11,6 miliarde de euro în 2024. Cu investiții străine directe de 12,9 miliarde de euro, Franța este al treilea investitor străin în România. Aproximativ 4.200 de companii cu capital majoritar francez generează în România aproximativ 125.000 de locuri de muncă directe. Aceste investiții sunt prezente în sectoare esențiale pentru economia României: industrie, energie, infrastructură, agricultură, servicii, tehnologie și multe altele.