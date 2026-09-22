Un grup francez cumpără 4 firme românești din domeniul sistemelor de refrigerare, cu afaceri de peste 35 milioane euro

Un grup francez vrea să preia controlul a patru firme românești active în domeniul sistemelor de refrigerare comercială și industrială, cu afaceri consolidate cumulate de peste 35 milioane euro.

Cele două tranzacții sunt analizate de Consiliul Concurenței și vizează companiile Unicool Instalații Frig și Acsa Coolteam, respectiv Horeco Impex și Frigoclima.

Cumpărătorul este Syclef Holding SAS, grup francez specializat în proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de refrigerare de dimensiuni medii și mari, inclusiv pentru platforme logistice, depozite, industria alimentară, supermarketuri și magazine de proximitate.

În România, tranzacțiile sunt realizate prin Syclef Romania SRL, companie înființată în iunie 2026.

Prima tranzacție: Unicool și Acsa Coolteam

Prima operațiune analizată de Consiliul Concurenței vizează preluarea unei participații în capitalul Unicool Instalații Frig SRL și Acsa Coolteam SRL.

După finalizarea tranzacției, Syclef Holding, prin Syclef Romania, va deține controlul asupra celor două companii.

Antreprenorii Mihai-Călin-Nicolae Bara, Ioan-Cristian Popa și Horia-Sorin Stoica vor păstra participații minoritare prin Frigoholding SRL.

Unicool este o afacere românească fondată în 2011, activă în distribuția de echipamente de refrigerare comercială, dar și în furnizarea de soluții de refrigerare industrială pentru fabrici, depozite și alte aplicații complexe.

Compania oferă, de asemenea, servicii de instalare, asamblare, service și întreținere, precum și soluții HVAC integrate.

Potrivit Syclef, grupul Unicool are venituri consolidate de aproximativ 16 milioane euro și peste 140 de angajați.

La nivel individual, Unicool Instalații Frig a raportat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 14,2 milioane euro și un profit net de circa 1,7 milioane euro.

Acsa Coolteam a avut, în același an, afaceri de aproximativ 4,25 milioane euro și un profit net de circa 613.000 euro.

Călin Bara și Ioan Popa sunt prezentați de Syclef drept fondatorii grupului Unicool și vor rămâne implicați în conducerea și dezvoltarea businessului și după tranzacție.

A doua tranzacție: Horeco și Frigoclima

Cea de-a doua operațiune analizată de Consiliul Concurenței privește Horeco Impex SRL și Frigoclima SRL, companii controlate în prezent de familia Niculescu.

În urma tranzacției, Syclef Romania va deține 80% din cele două firme, iar familia Niculescu va păstra 20% prin Horeco Holding Roinvest SRL.

Horeco Impex este o afacere românească fondată în 1995 și specializată în soluții integrate de refrigerare industrială.

Compania furnizează servicii de proiectare, inginerie, management de proiect, instalare, punere în funcțiune, automatizare, întreținere și servicii post-vânzare.

Frigoclima furnizează în principal servicii de instalare și servicii tehnice conexe, în calitate de subcontractant al Horeco Impex.

Potrivit Syclef, grupul Horeco are peste 90 de angajați și venituri de peste 20 milioane euro.

Horeco Impex a raportat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 19,5 milioane euro și un profit net de circa 1,1 milioane euro.

Frigoclima a avut afaceri de aproximativ 1,3 milioane euro.

După tranzacție, Florin Niculescu va rămâne acționar și va continua să conducă grupul Horeco.

Afaceri de peste 35 milioane euro

Din datele consolidate comunicate de Syclef rezultă că cele două grupuri românești, Unicool și Horeco, au împreună venituri de peste 36 milioane euro.

Dacă sunt însumate strict cifrele de afaceri raportate individual de cele patru firme în bilanțurile pe 2025, rezultatul ajunge la aproximativ 39,3 milioane euro.

Diferența este explicabilă prin faptul că datele individuale pot include tranzacții între firme din același grup, care sunt eliminate în situațiile consolidate.

Din acest motiv, pragul de peste 35 milioane euro este cel mai prudent pentru descrierea dimensiunii cumulate a businessurilor vizate de cele două tranzacții.

Cine este cumpărătorul

Syclef este un grup francez specializat în refrigerare comercială și industrială și în sisteme HVAC.

Grupul operează prin zeci de companii locale în mai multe țări europene și s-a extins în ultimii ani prin achiziții succesive.

În spatele expansiunii se află și Ardian, una dintre marile firme internaționale de investiții private.

Ardian a investit în Syclef în 2020, iar în 2025 a creat un fond de continuare dedicat grupului, cu resurse suplimentare destinate inclusiv unor noi achiziții.

Cele două tranzacții din România se înscriu astfel într-o strategie mai amplă de extindere europeană prin preluarea unor companii locale deja dezvoltate.

Două achiziții care acoperă segmente diferite ale pieței

Cele două operațiuni sunt complementare.

Unicool este mai bine poziționată în zona refrigerării comerciale, inclusiv pentru retail și supermarketuri, în timp ce Horeco este specializată în refrigerare industrială, industria alimentară și logistică.

Prin cele două tranzacții, grupul francez își construiește astfel din start o prezență pe ambele segmente importante ale pieței românești de refrigerare.

Operațiunile trebuie autorizate de Consiliul Concurenței, care le va evalua pentru a stabili dacă sunt compatibile cu un mediu concurențial normal.