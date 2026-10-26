Competiție europeană pentru startup-uri, la București: Premii de până la 5.000 EUR pentru soluții de securitate dezvoltate cu tehnologii spațiale. Cum te înscrii

Antreprenorii, cercetătorii, inginerii și studenții din România pot participa la o competiție europeană în care vor dezvolta soluții tehnologice pentru securitate, gestionarea crizelor și protejarea infrastructurii, folosind date furnizate de sateliții Uniunii Europene. Competiția CASSINI Hackathon va avea loc la București, în perioada 27-29 noiembrie 2026, iar echipele câștigătoare pot obține premii de până la 5.000 EUR și acces la programe europene de mentorat pentru dezvoltarea unor startup-uri.

Evenimentul este organizat de Romanian Tech Startups Association (ROTSA), la Centrul PRECIS al Universității Politehnica din București, și face parte dintr-o inițiativă a Comisiei Europene desfășurată simultan în zece țări: România, Germania, Finlanda, Cehia, Irlanda, Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia și Ucraina.

Înscrierile sunt deschise până pe 20 noiembrie 2026, pe pagina oficială a competiției din România.

Ce tehnologii trebuie să dezvolte participanții

Ediția din acest an se desfășoară sub tema „EU Space for Peace & Resilience” („Spațiul UE pentru pace și reziliență”) și propune trei direcții de dezvoltare: securitatea cibernetică a infrastructurilor strategice care utilizează tehnologii spațiale, gestionarea situațiilor de criză și creșterea rezilienței civile, respectiv combaterea criminalității transnaționale și a terorismului cu ajutorul datelor spațiale.

Participanții vor putea utiliza informații și tehnologii provenite din programele spațiale europene Galileo, Copernicus și EGNOS.

Galileo este sistemul european de navigație prin satelit, Copernicus furnizează date despre suprafața Pământului și schimbările care au loc la nivelul acesteia, iar EGNOS îmbunătățește precizia și fiabilitatea serviciilor de navigație prin satelit.

Aceste tehnologii pot fi folosite pentru dezvoltarea unor aplicații de monitorizare a infrastructurii, anticipare a riscurilor, intervenție în situații de urgență sau identificare a unor amenințări la adresa securității.

„Într-un context european în care securitatea și reziliența devin priorități strategice, tehnologiile spațiale nu mai reprezintă doar o frontieră a inovației, ci și o resursă esențială pentru protejarea comunităților și anticiparea riscurilor”, a declarat Cristian Dascălu, președintele Romanian Tech Startups Association (ROTSA).

Potrivit acestuia, competiția urmărește inclusiv transformarea proiectelor tehnologice în oportunități de afaceri pentru startup-urile românești.

Premii de 2.000 EUR în România și până la 5.000 EUR la nivel european

Echipa care va câștiga competiția organizată la București va primi un premiu de 2.000 EUR și se va califica în finala europeană.

Toate echipele câștigătoare la nivel local vor beneficia de acces accelerat la programul „Defender” al Techcelerator și la Startup Reaktor, precum și de alte premii oferite în România.

Pe 2 decembrie 2026, echipele câștigătoare din cele zece țări participante își vor prezenta proiectele în fața unui juriu european.

Primele trei echipe vor primi premii de 5.000 EUR, 3.000 EUR și, respectiv, 1.000 EUR.

În plus, acestea vor avea acces la CASSINI Mentoring, un program de șase luni care include 100 de ore de mentorat pentru dezvoltarea proiectelor, validarea soluțiilor și identificarea oportunităților comerciale.

Programul este destinat inclusiv transformării prototipurilor în produse și servicii care pot fi dezvoltate ulterior de startup-uri.

Cine poate participa. Nu este obligatorie experiența în programare

Competiția este deschisă antreprenorilor, inginerilor, cercetătorilor, designerilor, studenților și profesioniștilor din alte domenii.

Nu este necesară experiența în programare și nici specializarea în industria spațială.

Participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani și cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unei țări asociate programului Horizon Europe.

Echipele trebuie să fie formate din minimum trei și maximum opt membri, iar fiecare participant trebuie să se înscrie individual.

Printre mentorii și membrii juriului se numără Ovidiu Rațiu, fondatorul Control Data Systems și vicepreședinte al SpaceTech Cluster.

„Dezvoltarea unei tehnologii spațiale presupune mult mai mult decât o idee bună: înseamnă cercetare, testare riguroasă și capacitatea de a transforma concepte inovatoare în sisteme care funcționează în condiții reale”, a declarat acesta.

Hackathonul beneficiază în România de sprijinul mai multor organizații și instituții din domeniile tehnologiei, cercetării și apărării, printre care ROMARM, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Institutul Național pentru Cercetare Aerospațială (INCAS), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), Google și Universitatea Politehnica din București.

Înscrierile se fac online, până pe 20 noiembrie 2026, pe site-ul CASSINI Hackathon România.