Companiile românești, invitate la București la un forum de afaceri și industrie de apărare pentru reconstrucția Ucrainei

Companiile românești din construcții, infrastructură, energie, industria de apărare și tehnologie sunt invitate să participe, pe 9 noiembrie 2026, la București, la un forum internațional dedicat oportunităților de afaceri și investiții pentru reconstrucția Ucrainei. Evenimentul va include și o expoziție destinată industriilor strategice, precum și întâlniri între reprezentanții companiilor și ai instituțiilor publice.

Cea de-a cincea ediție a Rebuilding Ukraine Forum va avea loc la Palatul Parlamentului, reunind reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, misiunilor diplomatice, mediului de afaceri și organizațiilor internaționale implicate în reconstrucția Ucrainei.

Lansat în 2023, forumul urmărește dezvoltarea parteneriatelor economice și instituționale dintre România și Ucraina, într-un context în care refacerea infrastructurii și economiei ucrainene necesită investiții de sute de miliarde de dolari.

Ediția din acest an include și SECURE REBUILD RO-UA EXPO, o expoziție dedicată cooperării industriale și identificării oportunităților de investiții în domenii strategice.

De la construcții și energie la industria de apărare. Ce oportunități sunt pentru companiile românești

Potrivit organizatorilor, evenimentul va aborda oportunitățile de colaborare în construcții și infrastructură critică, industria de apărare și securitate, energie și resurse strategice, tehnologii avansate, securitate cibernetică și inteligență artificială.

O componentă importantă o reprezintă cooperarea industrială româno-ucraineană, inclusiv prin identificarea unor parteneriate pentru furnizarea de echipamente, tehnologii și servicii necesare reconstrucției.

Expoziția SECURE REBUILD RO-UA este orientată inclusiv către industria de apărare și tehnologiile cu dublă utilizare, civilă și militară, urmărind conectarea producătorilor și furnizorilor cu potențiali parteneri comerciali și instituționali.

Pe lângă prezentările și demonstrațiile de produse și tehnologii, sunt prevăzute întâlniri B2B, între companii, și B2G, între reprezentanții mediului de afaceri și cei ai instituțiilor publice.

Accesul la expoziție se va face pe bază de acreditare, iar programul detaliat și calendarul întâlnirilor vor fi comunicate participanților, potrivit organizatorilor.

Evenimentul este asociat platformei Rebuilding Ukraine, inițiată de Camera de Comerț Bilaterală România–Ucraina, care urmărește facilitarea relațiilor comerciale și dezvoltarea unor parteneriate pentru proiectele de reconstrucție.

Reconstrucția Ucrainei, o piață potențială de aproape 588 de miliarde de dolari

Forumul are loc într-un context în care necesarul de finanțare pentru refacerea Ucrainei continuă să crească, pe fondul distrugerilor provocate de război.

Potrivit unei evaluări publicate în februarie 2026 de Banca Mondială, Comisia Europeană, Organizația Națiunilor Unite și Guvernul Ucrainei, costurile de reconstrucție și redresare economică sunt estimate la aproape 588 de miliarde de dolari în următorii zece ani.

Suma este cu aproximativ 64 de miliarde de dolari mai mare decât estimarea realizată cu un an înainte.

Cele mai mari necesități de investiții sunt în transporturi, unde costurile depășesc 96 de miliarde de dolari, urmate de sectorul energetic, cu aproximativ 91 de miliarde de dolari, și reconstrucția locuințelor, cu aproape 90 de miliarde de dolari.

Alte peste 63 de miliarde de dolari sunt necesare pentru refacerea comerțului și industriei.

Evaluarea acoperă distrugerile înregistrate până la sfârșitul anului 2025, fără a include pagubele provocate ulterior.

Pentru firmele românești, proiectele de reconstrucție pot reprezenta oportunități în domenii precum producția și furnizarea materialelor de construcții, echipamente industriale, infrastructură energetică, transport și logistică, proiectare și servicii tehnologice.

Valorificarea acestor oportunități va depinde însă de disponibilitatea finanțărilor, procedurile de achiziție și parteneriatele încheiate cu firmele și autoritățile ucrainene.

Bucureștiul, gazda unor noi întâlniri economice dedicate reconstrucției Ucrainei

Rebuilding Ukraine Forum 2026 are loc la scurt timp după conferința internațională „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată în perioada 22–23 octombrie 2026, la Romexpo, de New Strategy Center și Camera de Comerț și Industrie a României.

Rebuilding Ukraine Forum 2026 & SECURE REBUILD RO-UA EXPO se va desfășura pe 9 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului din București.

Mai multe informații despre eveniment și participare sunt disponibile pe site-ul oficial rebuildingukraine.ro.