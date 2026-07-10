Meta (Facebook) vrea să înceapă producția cipului propriu de AI în septembrie

Gigantul american Meta, deținut de Mark Zuckerberg, vrea să înceapă în luna septembrie producţia propriului cip destinat inteligenţei artificiale, cu numele de cod Iris, ca parte a unui plan amplu de extindere a infrastructurii AI şi de reducere a dependenţei de furnizori precum Nvidia şi Advanced Micro Devices (AMD), potrivit unui document intern consultat de Reuters.

Cipul face parte din familia Meta Training and Inference Accelerators (MTIA), o serie de procesoare proiectate intern pentru a susţine sistemele de inteligenţă artificială care alimentează platformele Facebook şi Instagram, conform News.ro.

Conform documentului, testarea cipului Iris a durat doar 6 săptămâni şi nu a identificat probleme majore, ceea ce reprezintă un progres important pentru proiectul Meta, după mai mulţi ani de dificultăţi în dezvoltarea propriilor procesoare.

Meta dezvoltă cipul în colaborare cu Broadcom, care participă la proiectare, iar producţia va fi realizată de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător mondial de cipuri la comandă.

Compania vrea să utilizeze procesoarele Iris alături de plăcile grafice (GPU) cumpărate de la Nvidia şi AMD, însă obiectivul este reducerea costurilor uriaşe generate de infrastructura AI şi obţinerea unei independenţe mai mari faţă de furnizorii externi.

Meta îşi propune un ritm accelerat de lansare, urmând să introducă un nou cip AI aproximativ la fiecare şase luni până în 2027, în condiţiile în care majoritatea producătorilor lansează generaţii noi la intervale de un an sau mai mult.

Documentul arată că Meta va opera în acest an o infrastructură de calcul de 7 gigawaţi, iar în 2027 intenţionează să o dubleze la 14 gigawaţi, una dintre cele mai mari capacităţi dedicate inteligenţei artificiale din industrie.

Pentru susţinerea acestor investiţii, compania estimează că va cheltui până la 145 miliarde dolari în 2026 pentru infrastructura AI, reprezentând o parte importantă din cele peste 700 de miliarde de dolari pe care marile companii tehnologice sunt aşteptate să le investească în acest domeniu.

Meta şi-a asigurat deja contracte multianuale pentru componente esenţiale, inclusiv memorii furnizate de Samsung Electronics, unităţi de stocare flash de la SanDisk şi echipamente de fibră optică de la Sumitomo Electric.

Aceste acorduri pe termen lung au devenit tot mai importante în contextul deficitului global de memorii şi al creşterii accelerate a cererii pentru componente destinate centrelor de date AI. Analiştii avertizează că scumpirea cipurilor şi a memoriilor a devenit atât de amplă încât fenomenul, denumit "chipflation", începe să aibă efecte asupra economiei în ansamblu.