Platforma chinezească Shein vrea să se listeze la bursă, la o valoare de 2-3 ori mai mică decât cea din 2023

Platforma chinezească de comerț online Shein urmărește o evaluare de 30-40 miliarde dolari într-o ofertă publică inițială (IPO), înainte de listarea pe bursa de la Hong Kong de luna aceasta, de 2-3 ori mai mică decât cea pentru care se pregătea în SUA acum 3 ani, conform unor surse citate de Reuters.

Ținta de 30-40 miliarde dolari, care nu a fost raportată anterior, și cronologia nu sunt finale și pot fi modificate după feedback-ul de la întâlnirile investitorilor, care au început săptămâna trecută, au mai spus sursele anonime.

Compania a vrut în repetate rânduri să se listeze la bursă, la New York și la Londra, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Valoarea firmei ar marca o resetare dramatică pentru Shein, pe care rundele de finanțare au evaluat-o la 98,2 miliarde dolari în 2022, înainte de a scădea la 64 miliarde dolari în 2023 (compania viza o valoare de aproape 90 miliarde dolari) și aprilie 2024, pe măsură ce creșterea a încetinit și presiunile externe au crescut.

Shein ar prioritiza o valoare care să poată susțină acțiunile după listare, mai degrabă decât să maximizeze evaluarea, a spus o sursă.

Unii potențiali investitori fac eforturi pentru o evaluare mai apropiată de 30 sau 32 miliarde dolari, a spus sursa, adăugând că Shein a organizat întâlniri cu investitorii la New York, Boston și San Francisco în ultima săptămână.

Shein a câștigat aprobarea de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) pentru IPO-ul său din Hong Kong pe 10 iulie, deschizând calea după încercările eșuate de listare la New York și Londra.

Compania a declarat, în proiectul său de prospect, că vrea să folosească veniturile strânse în urma IPO-ului pentru a finanța investiții în tehnologie, construirea mărcii globale, inițiative de responsabilitate corporativă și scopuri corporative generale.

Ce este Shein

Shein a apărut în anul 2008 în Nanjing, China, de antreprenorul Chris Xu, sub numele de SheInside.

La început, site-ul vindea rochii de mireasă provenite din Guangzhou, dar în 2014, și-a cumpărat propriul sistem de lanț de aprovizionare și în 2015 s-a extins în țări ca Spania, Franța, Rusia, Italia și Germania, potrivit Vox.

Compania chinezească a fost printre primele care analizau date pentru a anticipa cererea clienților și pentru a produce loturi mici de haine ca să mențină costurile de inventar scăzute.