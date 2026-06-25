Oracle face concedieri în România: Peste 500 de angajați afectați

Oracle România, unul din cei mai mari angajatori IT din țară, dă afară 526 de angajați în perioada următoare, potrivit Profit.ro.

Angajații afectați urmează să primească între 3 și 12 salarii compensatorii, în funcție de vechime, iar aceștia au o perioadă de preaviz de 2 luni, în care nu vor munci, dar vor primi salariu întreg, conform unui document citat de sursă.

La nivel global, Oracle a anunțat deja că va da afară oameni încă din luna aprilie, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro, motivul invocat atunci fiind presiunile financiare generate de investiţiile masive în infrastructura pentru inteligenţă artificială.

Deşi Oracle continuă să vândă baza sa principală de date utilizată de companii pentru stocarea şi gestionarea informaţiilor, firma a accelerat în ultimii ani investiţiile în centre de date capabile să susţină aplicaţiile de inteligenţă artificială.

În România, Oracle are o prezență foarte puternică, prin subsidiara sa din București, înființată în 2002. Compania este prezentă prin mai multe firme deschise în țară: