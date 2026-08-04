Ce mașini își caută românii: cerere în creștere pentru SUV-uri, vehicule electrice și mărcile chinezești, în prima jumătate a anului 2026 (analiză)

Prima jumătate a anului 2026 confirmă o schimbare tot mai vizibilă în preferințele cumpărătorilor auto din România, fiind înregistrat un interes în creștere pentru SUV-uri, mașini electrice și modele mai noi, potrivit unei analize transmise, marți, StartupCafe.ro.

SUV-urile continuă să domine piața auto din România, reprezentând peste 43% din oferta disponibilă pe platforma Autovit.ro și concentrând peste 40% din lead-urile generate în prima jumătate a anului.

În acest context, Dacia Duster se remarcă drept unul dintre modelele cu cea mai puternică evoluție a interesului utilizatorilor, înregistrând o creștere de peste 40% a lead-urilor generate comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Performanța confirmă atractivitatea modelelor care oferă un raport competitiv între preț, dotări și costuri de utilizare.

„Datele din prima jumătate a anului confirmă consolidarea unor tendințe pe care le observăm de mai mulți ani în piața auto din România. SUV-urile continuă să atragă interesul cumpărătorilor, segmentul electrificat își accelerează dezvoltarea, iar utilizatorii se orientează tot mai mult către vehicule mai noi și mai eficiente. În același timp, vedem o diversificare a opțiunilor analizate de cumpărători, inclusiv prin interesul în creștere pentru noile mărci prezente pe piață. Pentru noi, aceste evoluții confirmă că piața auto locală devine tot mai matură și mai dinamică”, a declarat Sorin Bălan, Director Comercial Autovit.ro.

Vehiculele electrice și hibride își consolidează prezența în preferințele cumpărătorilor români. În primul semestru al anului 2026, oferta din această categorie a crescut cu 19%, în timp ce numărul de lead-uri generate a avansat cu peste 45%.

Evoluția reflectă interesul tot mai mare pentru alternative de mobilitate eficiente, susținut de extinderea gamei de modele disponibile și de maturizarea treptată a segmentului electrificat. Totodată, diversificarea ofertei contribuie la creșterea atractivității acestei categorii pentru un public din ce în ce mai larg, explică platforma de vânzări auto.

Interesul pentru achiziție, în creștere

Un alt semnal relevant vine din evoluția interacțiunilor dintre utilizatori și vânzători. În prima jumătate a anului 2026, numărul lead-urilor generate prin Autovit.ro a crescut cu aproape 7%, indicând un interes solid pentru achiziția de autovehicule și o orientare tot mai clară către ofertele relevante pentru utilizatori.

La nivel de preț, intervalul 10.000–25.000 EUR continuă să reprezinte principalul punct de interes pentru cumpărători. Acesta concentrează cea mai mare parte atât a ofertei, cât și a cererii din piață.

În paralel, datele Autovit.ro indică și o orientare tot mai accentuată către autoturisme mai noi, utilizatorii acordând o atenție sporită tehnologiilor moderne, eficienței și costurilor predictibile de utilizare.

Mărcile auto chinezești își consolidează prezența în România

O evoluție notabilă în prima jumătate a anului vine din zona mărcilor auto chinezesti, care câștigă tot mai multă vizibilitate și interes pe piața locală. Producători precum BYD, MG, Chery, Omoda și Jaecoo atrag atenția unui număr tot mai mare de cumpărători și contribuie la diversificarea opțiunilor disponibile pe piață.

Creșterea interesului pentru aceste mărci reflectă deschiderea consumatorilor către noi alternative și consolidarea competiției într-un sector aflat într-o continuă transformare.

Parte din OLX Group, Autovit spune că este cea mai mare platformă online din țară destinată vânzării și cumpărării de mașini noi și second-hand, cu peste 7,5 milioane vizite lunare și peste 1.000 de dealeri auto care folosesc serviciile companiei.