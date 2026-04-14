O companie IT din grupul Hitachi modernizează 5 laboratoare de la Politehnica București

GlobalLogic, parte a Grupului Hitachi, consolidează parteneriatul cu Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB) și contribuie la modernizarea a 5 laboratoare ale facultății, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Colaborarea dintre compania IT și Politehnica București marchează un nou capitol în efortul comun de a conecta mediul academic cu industria de tehnologie, spune GlobalLogic.

Firma contribuie la modernizarea a 5 laboratoare prin furnizarea de mobilier și echipamente IT, donează 10 kituri avansate Embedded Starter Kits pentru proiecte în domeniul IoT și sisteme embedded și instalează videoproiectoare în spațiile didactice.

„Parteneriatul cu GlobalLogic aduce în laboratoarele noastre echipamente de actualitate și o conexiune directă cu industria. Facilităm astfel posibilitatea studenților de a lucra pe proiecte reale, în condiții similare celor din companiile de tehnologie. Ne bucurăm să consolidăm această colaborare între mediul academic și mediul business și să ajutăm astfel la pregătirea unor absolvenți care să se integreze rapid pe piața muncii, dobândind competențe validate deja de industrie”, a declarat conf. dr. ing. Mihnea Alexandru Moisescu, Decanul Facultății de Automatică și Calculatoare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

„Credem că drumul către tehnologia de mâine pornește deopotrivă din mediul universitar și din cel de afaceri, cele două ecosisteme completându-se reciproc în formarea noilor generații. Parteneriatul nostru cu Universitatea Politehnica din București este o concretizare firească a viziunii Grupului Hitachi, și anume că progresul tehnologic începe cu investiția în oameni. Ne dorim să le oferim studenților oportunitatea de a se familiariza cu ritmul și cerințele reale ale industriei încă de pe băncile facultății, cu speranța de a le ura bun venit, pe viitor, în echipa noastră”, a declarat Victor Filipoiu, Bucharest Site Manager, GlobalLogic.

Dincolo de investițiile în infrastructură, GlobalLogic susține dezvoltarea studenților și prin burse de participare la hackathoane și prin implicare constantă în evenimentele academice.