Compania care a adus primele trotinete electrice de închiriat în București dezvoltă acum drone pentru armată

O companie românească ce a adus primele trotinete electrice de închiriat pe străzile Bucureștiului, înaintea Lime și Flow, dezvoltă acum drone terestre pentru industria de apărare. În șapte ani, afacerea Wolf-e a trecut de la mobilitate urbană la producția de roboți pentru spitale, iar apoi la vehicule autonome destinate inclusiv misiunilor militare. În spatele acestei transformări se află o echipă de antreprenori și ingineri, printre care Ștefan Toma și fostul bancher Ciprian Păltineanu, implicați încă de la începutul proiectului.

Pe 19 aprilie 2019, pe străzile Bucureștiului apăreau primele trotinete electrice disponibile pentru închiriere printr-o aplicație mobilă. Aveau ghidonul albastru și corpul negru, purtau marca Wolf-e și puteau fi găsite în special în nordul Capitalei, în apropierea clădirilor de birouri.

Serviciul era lansat de o companie românească, Wolf-e Rides, cu mai bine de o lună înaintea intrării pe piață a americanilor de la Lime.

Nici concurentul român Flow nu își începuse încă activitatea. Acesta avea să se lanseze pe 10 mai 2019, în timp ce Lime intra pe piața bucureșteană pe 24 mai.

Wolf-e devenea astfel primul operator de trotinete electrice de închiriat printr-o aplicație mobilă din București, deschizând o piață care avea să se dezvolte rapid în anii următori.

Șapte ani mai târziu, numele Wolf-e este asociat cu un produs complet diferit: drone terestre autonome, dezvoltate în România pentru utilizări civile și militare.

Între cele două momente, antreprenorii au trecut printr-o pandemie care le-a afectat afacerea inițială, au început să producă roboți de dezinfecție pentru spitale și au dezvoltat o infrastructură industrială pe care încearcă acum să o valorifice în sectorul apărării.

O idee de afaceri adusă din Statele Unite

Povestea Wolf-e începe în 2018, când un grup de antreprenori decide să aducă în România modelul american al trotinetelor electrice de închiriat.

Ideea apăruse în urma unei întâlniri în Statele Unite, la care trei dintre viitorii fondatori sosiseră folosind, independent unul de celălalt, trotinete electrice închiriate prin aplicația Bird.

Experiența i-a determinat să se gândească la dezvoltarea unui serviciu similar în Europa Centrală și de Est, unde acest tip de mobilitate urbană era încă la început.

La sfârșitul anului 2018 era înființată Wolf-e Rides, societate ai cărei asociați inițiali erau Ciprian Păltineanu, Cosmin Rotaru, Yoav Zingher și Cosmin Ursu.

Păltineanu venea din sectorul financiar, unde ocupase funcții în instituții bancare internaționale, inclusiv Lehman Brothers, Credit Suisse și UniCredit. Yoav Zingher era antreprenor britanic, fondator al companiei KiWi Power, activă în domeniul energetic.

Un alt nume important în dezvoltarea proiectului a fost Ștefan Toma, care avea să joace un rol central în transformările ulterioare ale afacerii.

La lansare, trotinetele Wolf-e puteau fi identificate pe harta aplicației mobile și deblocate prin scanarea unui cod QR.

Utilizatorii plăteau 2 lei pentru deblocare și 50 de bani pentru fiecare minut de utilizare.

Serviciul a funcționat efectiv pe străzile Bucureștiului, fiind testat inclusiv de jurnaliști care au relatat despre deplasări între Pipera, Piața Victoriei și centrul Capitalei.

În vara anului 2019, Wolf-e, Lime și Flow deveniseră deja principalii operatori de trotinete electrice de închiriat din București.

Investiții de 500.000 de dolari și planuri pentru trotinete fabricate în România

Încă de la început, antreprenorii Wolf-e urmăreau mai mult decât operarea unui serviciu de mobilitate urbană.

În mai 2019, Ciprian Păltineanu declara presei că investițiile realizate ajunseseră la aproximativ 500.000 de dolari.

Banii fuseseră utilizați pentru dezvoltarea aplicației, a sistemelor informatice și de monitorizare, a componentelor electronice și pentru prima generație de trotinete.

Planurile includeau o investiție suplimentară de un milion de dolari, destinată dezvoltării celei de-a doua generații de vehicule și extinderii flotei la aproximativ 1.000 de trotinete.

Compania intenționa să intre și în alte orașe din România.

Dar una dintre direcțiile urmărite de echipă era proiectarea și fabricarea propriilor trotinete electrice.

Modelele utilizate inițial proveneau din China, însă antreprenorii voiau să dezvolte vehicule adaptate special utilizării intensive în sistemele de închiriere.

La sfârșitul anului 2019, Wolf-e prezenta deja un prototip propriu de trotinetă electrică, iar Ștefan Toma vorbea despre planurile de a începe producția în România.

Această orientare către dezvoltarea de produse avea să influențeze decisiv următorii ani ai afacerii.

Echipa începea să acumuleze experiență nu doar în administrarea unei flote de vehicule electrice, ci și în proiectarea mecanică, electronică, software și organizarea proceselor de fabricație.

Pandemia a schimbat afacerea: de la trotinete la roboți pentru spitale

În primăvara anului 2020, pandemia de COVID-19 a afectat puternic serviciile de mobilitate urbană.

Restricțiile de circulație au redus numărul deplasărilor, iar modelul de afaceri al operatorilor de trotinete electrice a fost pus la încercare.

Wolf-e a continuat pentru o perioadă să opereze serviciul și a pus gratuit trotinetele la dispoziția personalului implicat în activitățile esențiale din timpul pandemiei.

În septembrie 2020, compania a decis însă retragerea acestora de pe străzi.

Între timp, echipa începuse deja să lucreze la produse noi.

În aprilie 2020, presa relata despre dezvoltarea CoBOT-19, un robot destinat dezinfectării spitalelor, mijloacelor de transport și altor spații publice.

Proiectul folosea tehnologia ultravioletelor pentru dezinfecție și sisteme de senzori menite să detecteze prezența persoanelor în apropierea echipamentului.

În dezvoltarea robotului era implicat și Octavian Iosif, responsabil de partea tehnologică a proiectului.

Experiența acumulată în proiectarea trotinetelor electrice și infrastructura de prototipare existentă au permis echipei să treacă la noul domeniu.

Astfel a apărut Wolf-e Robotics, companie înființată în 2020, care avea să continue dezvoltarea echipamentelor de dezinfecție și purificare a aerului.

Wolf-e Robotics: aproximativ 3.000 de echipamente livrate

Noua companie s-a concentrat pe dezvoltarea unor echipamente inteligente de dezinfecție, utilizând tehnologia UV-C, senzori și soluții de automatizare.

Wolf-e Robotics a realizat sisteme pentru dezinfectarea aerului și a suprafețelor, destinate spitalelor, instituțiilor publice și altor spații în care controlul infecțiilor reprezintă o preocupare importantă.

Activitatea de producție s-a dezvoltat în zona Ploieștiului, unde compania a organizat infrastructura necesară realizării echipamentelor.

În anii următori, Wolf-e Robotics a început să livreze produse către spitale și operatori privați din sectorul medical.

În martie 2026, Darius Creț, unul dintre antreprenorii implicați în dezvoltarea actualei Wolf-e Systems, vorbea despre aproximativ 3.000 de roboți de dezinfecție vânduți și despre utilizarea acestora în peste 50 de spitale din România.

Într-o prezentare publicată în octombrie 2026 de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România, compania menționa peste 3.000 de sisteme autonome livrate și peste 35 de instituții publice echipate.

Experiența dobândită în această perioadă a permis echipei să își dezvolte competențele în robotică, automatizare, integrarea senzorilor și producția de echipamente industriale.

Totodată, compania a început să urmărească oportunități de extindere pe piețele externe.

Următorul pas avea să ducă Wolf-e într-un sector în care interesul pentru tehnologiile autonome a crescut puternic în ultimii ani: industria de apărare.

De la roboți medicali la drone terestre pentru armată

În 2023 a fost înființată o nouă societate, care a funcționat inițial sub denumirea Autonomous Marketing Robots.

În iunie 2025, aceasta și-a schimbat numele în Wolf-e Systems.

Compania s-a orientat către dezvoltarea vehiculelor terestre fără echipaj, cunoscute sub denumirea UGV (Unmanned Ground Vehicles).

Spre deosebire de dronele aeriene, aceste vehicule se deplasează pe sol, folosind roți sau șenile.

Ele pot fi controlate de la distanță și pot integra funcții de navigație autonomă, precum și echipamente adaptate diferitelor tipuri de misiuni.

Principalul proiect al Wolf-e Systems este LUP – Land Unmanned Platform, o familie de drone terestre modulare, dezvoltate pentru aplicații militare și civile.

Compania lucrează la trei configurații ale platformei: vehicule cu patru roți, cu șase roți și versiuni pe șenile.

Acestea sunt proiectate pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere, transport de echipamente, sprijin logistic și evacuare medicală.

În domeniul civil, platformele ar putea fi utilizate pentru intervenții în situații de urgență, monitorizarea infrastructurii critice sau operațiuni în zone periculoase.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, primul prototip a fost realizat în noiembrie 2025.

În octombrie 2026, după aproximativ 11 luni de dezvoltare, Wolf-e Systems anunța că ajunsese deja la a patra generație a platformei LUP.

Cine sunt antreprenorii și investitorii din spatele Wolf-e

Trecerea de la trotinete electrice la roboți medicali și apoi la drone terestre s-a realizat prin mai multe societăți comerciale, între care există legături de proprietate și continuitate antreprenorială.

Potrivit datelor societare consultate de StartupCafe, Wolf-e Systems este deținută în proporție de 90% de Wolf-e Robotics, compania care a dezvoltat anterior echipamentele de dezinfecție. Restul de 10% aparține lui Marian Darius Creț.

La rândul său, Wolf-e Robotics are în acționariat cinci asociați.

Cea mai mare participație, de 40,5%, aparține Silver Wolf Group, societate asociată cu Ștefan Toma, unul dintre antreprenorii implicați încă din perioada trotinetelor electrice.

Un pachet de 33% este deținut de Innova Growth Capital, companie controlată indirect de Ciprian Păltineanu, alături de Mircea Stroe.

Păltineanu se numără printre investitorii care au participat la lansarea Wolf-e Rides în 2019, iar prezența sa în structura de proprietate documentată de StartupCafe reprezintă una dintre legăturile dintre proiectul inițial și dezvoltarea actualelor drone terestre.

Alte două participații, de câte 10%, aparțin Nonsintetic Proiect și GCH Real Estate Advisory.

Prin Nonsintetic Proiect este implicat Octavian Iosif, care a participat la dezvoltarea primelor sisteme robotice ale Wolf-e, în timp ce GCH Real Estate Advisory este asociată cu antreprenorul Gabriel Chimișliu.

Restul de 6,5% din Wolf-e Robotics aparține Ameliei Adriana Nicola.

Astfel, printre persoanele implicate în structura de proprietate a afacerii se regăsesc atât antreprenori prezenți în primele etape ale Wolf-e, cât și parteneri care s-au alăturat ulterior proiectului.

În noua etapă de dezvoltare, Marian Darius Creț este unul dintre cofondatorii și reprezentanții publici ai Wolf-e Systems, prezentând proiectele companiei și planurile de extindere în industria de apărare.

O bază industrială de 11.000 mp și planuri pentru producția de drone în România

Unul dintre avantajele pe care Wolf-e Systems încearcă să le valorifice este infrastructura industrială dezvoltată în etapele anterioare ale afacerii.

Compania afirmă că are acces la o bază industrială de aproximativ 11.000 mp, dotată cu echipamente pentru prelucrarea metalului, debitare laser, îndoire și alte operațiuni necesare fabricării vehiculelor.

Această infrastructură îi permite să urmărească nu doar proiectarea prototipurilor, ci și realizarea unor serii de producție.

În martie 2026, Darius Creț declara presei că Wolf-e Systems ar putea produce până la 100 de drone terestre într-un interval scurt, beneficiind de infrastructura industrială disponibilă.

Este vorba despre o capacitate de producție estimată de companie, nu despre un număr de vehicule pentru care au fost anunțate contracte ferme.

La momentul respectiv, antreprenorul explica faptul că dezvoltarea proiectului era finanțată din fonduri proprii, iar resursele necesare cercetării, testării și activității curente erau asigurate pentru următoarele 12 luni.

Compania mizează pe dezvoltarea unei capacități locale de producție, într-un sector în care cererea pentru vehicule autonome a crescut puternic pe fondul războiului din Ucraina și al investițiilor europene în apărare.

Wolf-e Systems a anunțat și obținerea unui cod NCAGE, utilizat pentru identificarea companiilor în sistemele de aprovizionare NATO.

Acesta reprezintă un element administrativ relevant pentru potențialii furnizori, fără să echivaleze automat cu existența unor contracte militare.

De la expozițiile de tehnologie la exerciții militare

În 2026, Wolf-e Systems și-a intensificat activitatea de prezentare și testare a platformelor autonome.

Compania a participat la expoziția internațională de apărare BSDA, organizată la București, unde a promovat familia de vehicule terestre LUP.

Totodată, a anunțat încheierea unor memorandumuri de colaborare cu Intelic.ai, pentru soluții de comandă și control, și cu compania americană Caliburn.us, pentru integrarea unor echipamente specializate pe platformele autonome.

În octombrie 2026, Wolf-e Systems a comunicat implicarea într-un exercițiu militar desfășurat împreună cu Ministerul Apărării Naționale.

De asemenea, compania a anunțat selectarea pentru un mediu de antrenament multinațional cu participarea a 12 forțe aliate, programat pentru noiembrie 2026.

Aceste activități sunt relevante pentru dezvoltarea vehiculelor autonome, întrucât permit testarea echipamentelor în condiții apropiate de cele în care ar putea fi utilizate.

Wolf-e Systems urmărește, în paralel, extinderea portofoliului către alte categorii de sisteme autonome.

Printre direcțiile de dezvoltare prezentate de companie se numără noi generații de drone terestre, vehicule maritime autonome, drone interceptoare și sisteme care utilizează inteligența artificială.

De la primele trotinete electrice din București la industria de apărare

În aprilie 2019, Wolf-e intra pe o piață care abia începea să se formeze în România.

Trotinetele albastre ale companiei apăreau pe străzile Bucureștiului înaintea serviciilor lansate de Lime și Flow, iar antreprenorii își propuneau să extindă flota și să dezvolte propriile vehicule electrice.

Pandemia a schimbat radical planurile inițiale, dar a determinat echipa să valorifice experiența tehnologică acumulată într-un domeniu nou.

Au urmat roboții de dezinfecție, dezvoltarea infrastructurii industriale și intrarea pe piața echipamentelor autonome.

În prezent, Wolf-e Systems încearcă să transforme această experiență într-o afacere orientată către industria europeană de apărare, unde capacitatea de a proiecta și produce echipamente în serie reprezintă un avantaj important.

Drumul de la trotinetele electrice de închiriat la dronele terestre nu a însemnat doar schimbarea produselor, ci și dezvoltarea treptată a unor competențe tehnologice, industriale și antreprenoriale.

În urmă cu șapte ani, echipa Wolf-e încerca să îi convingă pe bucureșteni să închirieze trotinete electrice printr-o aplicație mobilă.

Astăzi, dezvoltă vehicule autonome pe care vrea să le introducă pe piața europeană a tehnologiilor pentru apărare.