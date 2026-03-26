Comisia Europeană acuză preliminar Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos că nu protejează minorii. Amenzi de până la 6% din cifra de afaceri

Platformele pentru adulți Pornhub, Stripchat, XNXX și XVideos riscă sancțiuni importante în Uniunea Europeană, după ce Comisia Europeană a constatat preliminar că acestea încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), prin lipsa unor măsuri eficiente de protecție a minorilor, se arată într-un comunicat al executivului european.

Ce reproșează Comisia

nu au evaluat corect riscurile pentru minori și au folosit metodologii incomplete;

au pus accent mai mult pe riscurile pentru afacere decât pe protecția copiilor;

au ignorat sau denaturat contribuțiile organizațiilor pentru drepturile copilului;

nu au implementat măsuri eficiente de blocare a accesului minorilor;

permit accesul prin simpla bifare a unei declarații că utilizatorul are peste 18 ani;

măsuri precum avertismentele sau blurarea conținutului sunt considerate ineficiente.

Evaluarea riscurilor: analiză superficială și focus pe reputație

Constatările preliminare indică faptul că platformele nu au analizat în mod serios impactul asupra minorilor și nu au utilizat metodologii obiective și aprofundate, se arată în comunicat. Mai mult, în unele cazuri, evaluările au fost superficiale și au pus accent pe riscurile interne ale companiilor, precum reputația, în locul riscurilor societale, așa cum cere DSA.

De asemenea, pentru Stripchat, XVideos și XNXX, Comisia arată că întâlnirile cu organizațiile societății civile specializate în drepturile copiilor și instrumentele de verificare a vârstei nu au fost luate în considerare corect.

Accesul minorilor: „un simplu clic” și măsuri considerate ineficiente

În ceea ce privește accesul minorilor, deși platformele declară că sunt destinate exclusiv adulților, acestea permit accesul printr-un simplu clic, prin confirmarea vârstei. Comisia consideră că această „declarație pe proprie răspundere” nu este eficientă, iar măsurile suplimentare, precum avertismentele, etichetele „18+” sau estomparea conținutului, nu reușesc să împiedice accesul la conținut dăunător.

Prin urmare, instituția consideră că platformele trebuie să implementeze mecanisme reale de verificare a vârstei.

Ce riscă platformele

Platformele vizate au acum posibilitatea să își exercite dreptul la apărare, să consulte documentele din dosar și să răspundă în scris la constatările preliminare. De asemenea, acestea pot lua măsuri pentru a remedia problemele identificate, în timp ce Comitetul european pentru servicii digitale va fi consultat.

Dacă poziția Comisia Europeană va fi confirmată, instituția poate emite o decizie de neconformitate, care poate duce la amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiilor, precum și la penalități zilnice până la conformare.

Context: investigație UE și noi instrumente digitale

Procedura a fost lansată la 27 mai 2025, în baza Regulamentului privind serviciile digitale, în urma unei investigații care a inclus analiza documentelor interne, a datelor furnizate de platforme și interviuri cu experți.

Investigația a fost sprijinită de mai multe autorități naționale, inclusiv din Cipru, Cehia, Franța și Germania, iar în paralel există o acțiune coordonată la nivel european împotriva platformelor mai mici neconforme.

Comisia Europeană dezvoltă și o aplicație europeană de verificare a vârstei, care va fi interoperabilă cu viitoarele portofele de identitate digitală și este testată în prezent împreună cu statele membre și platformele online.

„În UE, platformele online au o responsabilitate. Copiii accesează conținut pentru adulți la vârste din ce în ce mai tinere, iar aceste platforme trebuie să instituie măsuri solide, care să protejeze viața privată și să fie eficace pentru a-i ține pe minori departe de serviciile lor”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene.

Cazul marchează o etapă importantă în aplicarea DSA. Verificarea vârstei ar putea deveni în curând un standard obligatoriu pentru serviciile cu conținut pentru adulți.