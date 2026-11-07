Vânzarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular pentru 200 milioane EUR, preț de pornire (plan de restructurare)

CITR și Euro Insol, în calitate de administratori concordatari ai Liberty Galați SA, și a Liberty Tubular Products Galați SA, au anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, aprobarea de către creditori a noului plan de restructurare a celui mai mare combinat siderurgic din România.

Planul prevede vânzarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular printr-o procedură de negociere directă. Prețul de pornire este de 200 de milioane de euro, fără TVA, pentru ambele active.

Următorul pas este omologarea planului de către judecătorul-sindic, pe care administratorii concordatari o vor solicita în perioada imediat următoare.

Planul a fost prezentat vineri și Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA.

„Ca administrator concordatar, am depus eforturi susținute pentru a păstra în viață un activ industrial strategic pentru România. Dincolo de valoarea lui economică, Combinatul Siderurgic Galați înseamnă mii de oameni, familiile lor și o întreagă comunitate. De aceea, pentru noi miza nu a fost niciodată doar vânzarea unor active, ci păstrarea capacității industriale și a locurilor de muncă. Votul creditorilor ne dă acum un drum clar: putem căuta un investitor care să repornească producția și să ofere Galațiului o perspectivă reală pentru următorii ani”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

„Aprobarea planului de către creditori reprezintă un pas esențial pentru deblocarea situației de la Liberty Galați, după luni de negocieri și eforturi pentru identificarea unei soluții viabile. Avem un activ industrial strategic, investitori care și-au manifestat interesul și, acum, un cadru concret pentru valorificarea lui”, a declarat Remus Borza, președinte Euro Insol.

Procedura de valorificare prin negociere directă vizează vânzarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular.

Administratorii concordatari susțin că demersul lor „urmărește atragerea unui investitor capabil să asigure relansarea activității industriale”.

Procedura mai departe:

Administratorii concordatari solicită omologarea planului.

Omologarea planului de către judecătorul-sindic.