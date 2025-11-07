Cod QR pe bonul fiscal: Sancțiunile pentru firme, amânate din nou. Noul termen (proiect OUG)

Sancțiunile pentru firmele care emit bon fiscal fără ca acesta să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și alte date sub formă de cod QR urmează să fie suspendate până la data de 1 noiembrie 2026, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) pus în transparență de Ministerul Finanțelor.

Sancțiunile au fost aplicabile doar pentru o perioadă scurtă, deoarece anul trecut, prin OUG nr. 125/2024, aplicarea lor a fost amânată până la 1 septembrie 2025.

Acum, acestea urmează să fie suspendate din nou, deoarece este nevoie de timp suplimentar pentru conformarea la anumite cerințe precum:

modificarea legislației de nivel secundar și terțiar din domeniul aparatelor de marcat;

dezvoltare de software de către distribuitorii autorizați de aparate de marcat electronice fiscale;

testarea la ICI București a tuturor modelelor de aparate de marcat existente pe piață, în vederea obţinerii suplimentului de aviz tehnic;

instalarea noului soft, operațiune ce implică deplasarea tehnicienilor de service, în cazul tuturor aparatelor de marcat (circa 900.000 de aparate de marcat).

Astfel, „se propune suspendarea, până la data de 1 noiembrie 2026, atât a aplicării dispozițiilor care reglementează ca și contravenție emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și datele prevăzute la art. 4 alin. (2^1) din ordonanța de urgență, sub formă de cod QR, cât și a celor care stabilesc sancțiunea aplicabilă în cazul săvârșirii faptei, spre a se asigura contextul necesar conformării atât din perspectiva cadrului legislativ, cât și în ceea ce privește îndeplinirea condiției privind obţinerea de la ICI București, de către distribuitorii autorizați, a suplimentului de aviz tehnic. Astfel, sancțiunea stabilită prin dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. h) din O.U.G nr.28/1999 se aplică în continuare pentru săvârșirea faptei de emitere a bonurilor fiscale cu date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c) a art. 10 sau fără ca acestea să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin.(1) și respectiv unitatea de măsură prevăzută la art. 4 alin.(2) din același act normativ”, conform notei de fundamentare.

Cod QR pe bonul fiscal: Ce spuneau reprezentanții Patronatului Comercianților și Servisanților de Case de Marcat din România

Reprezentanții Patronatului Comercianților și Servisanților de Case de Marcat din România au atras atenția încă de la începutul lunii septembrie 2025 că deși sancțiunile privind codul QR pe bonul fiscal intraseră în vigoare, implementarea măsurii rămâne dificilă.

„Conform OUG 69/2024, data și ora emiterii bonului fiscal, numărul de identificare al bonului fiscal, precum și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal se tipăresc pe bonul fiscal și sub formă de cod QR. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București urma să testeze aparatele de marcat electronice fiscale și să emită suplimentele de aviz tehnic numai că acest lucru nu a fost posibil deoarece normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 nu au fost modificate. Printr-o ordonanță de urgență (125/2024), aplicarea sancțiunilor a fost amânată până la 1 septembrie 2025, termen care a fost deja depășit. Suntem în așteptarea noilor măsuri legislative care vor fi emise de Ministerul Finanțelor: fie încă o amânare a aplicării sancțiunilor, fie modificarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999, prin care vom vedea cerințele tehnice ale implementării codului QR”, spuneau reprezentanții Patronatului Comercianților și Servisanților de Case de Marcat din România.

Potrivit aceleiași organizații patronale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a aplicat deja câteva amenzi unor operatorii economici din București pentru lipsa codului QR pe bonul fiscal, fiind prima dată când acest serviciu se implică într-o tematică de control în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale. Acțiunea de control ar fi debutat în sectorul 6 București și ar fi continuat apoi și în alte sectoare.

