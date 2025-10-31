Coadă la „Luca” și în Polonia. Două jurnaliste au văzut, la Varșovia, cum arată succesul covrigilor românești

Simigeriile Luca s-au extins și în Polonia, iar după primul an două jurnaliste de la HotNews.ro au văzut succesul de care se bucură covrigii românești la Varșovia. În România, firma antreprenorului băcăuan George Adragăi a ajuns la încasări de peste 120 milioane EUR.

Două jurnaliste românce au mers recent în Polonia și au discutat cu mai mulți profesori, antreprenori și experți, despre cheile evoluției și despre cum văd ei potențialul României.

Din goana „Uber-ului” pe străzile Varșoviei, le-a „sărit în ochi” succesul unui brand românesc extins, de un an, în Polonia: „Coadă la Luca!”.

„Mergând spre centru, într-un Uber condus de un cetățean uzbek, vedem din mașină una dintre locațiile Luca din capitala Poloniei, situate chiar lângă un magazin alimentar al brandului polonez Zabka, prezent în România sub numele Froo. O imagine surprinsă în fugă asupra legăturilor dintre cele două țări”, au remaract jurnalistele HotNews.ro Adelina Mărăcine și Raluca Ion, într-un articol realizat în colaborare cu Michal Kokot, de la Gazeta Wyborcza (Polonia).

„În centrul Varșoviei, vedem o coadă lungă formată în fața unei patiserii Luca. Oamenii așteaptă răbdători, unii cu cafeaua în mână, alții privind în vitrină covrigii calzi și produsele familiare oricărui român care a trecut pe lângă o simigerie din București”, adaugă HotNews.

Brandul românesc Luca a pătruns pe piața din Polonia începând din mai 2024. Pe lângă covrigi, Luca vinde și produse de patiserie, sendvișuri, pizza. De asemenea, a scos pe piață și cafea la pahar, sub brandul propriu, Zmeu.

Business-ul Luca este operat prin firma Tinervis Grup SRL, înființată în anul 2010, de antreprenorii George Adragăi și Cosmin Mircea Postole. Din 2023, Postole s-a retras din business.

În prezent, băcăuanul George Adragăi deține integral afacerea Luca și o conduce în calitate de administrator, potrivit datelor oficiale colectate de Termene.ro.

În anul 2024, compania românească a obținut venituri totale de 625 de milioane de lei (circa 122 milioane EUR) și profit de 38,8 milioane de lei (7,6 milioane EUR), conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Tinervis Grup SRL avea, anul trecut, un număr mediu de 2.691 de salariați proprii, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din industria alimentară românească.

Patronul Luca a investit constant în creșterea afacerii. În primii 4 ani a ieșit pe pierderi și din 2014 a trecut pe profit. De la o cifră de afaceri de doar 40.000 de lei în anul 2010, Luca a ajuns la 617 milioane de lei în 2024.

Firma are peste 140 de simigerii.