Cluj: Fond de investiții de 34 milioane EUR pentru startup-uri din România și alte țări din Europa Centrală și de Est. Componentă de grant

Firma de investiții Fortech Ventures și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest au lansat oficial, marți, la Cluj-Napoca, fondul de investiții Nucleo Ventures, în valoare totală de 34 de milioane de euro, susținut din fonduri europene, pentru finanțarea unor startup-uri din România și alte țări din regiunea Europei Centrale și de Est.

Pe StartupCafe.ro am mai scris despre acest fond de investiții, dar acum s-a lansat oficial și a trecut la un nou brand.

Nucleo Ventures va investi în startup-uri și companii inovatoare din România și Europa Centrală și de Est, având ca obiectiv dezvoltarea unei noi generații de companii cu potențial internațional și consolidarea Regiunii Nord-Vest ca destinație pentru antreprenori, investiții și talent tehnologic, a precizat Fortech Ventures, într-un comunicat transmis StartupCafe.

Fondul a fost lansat oficial marți, 23 iunie, la Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment care a reunit peste 80 de invitați din ecosistemul local de business și startup-uri, parteneri ai fondului și reprezentanți ai ADR Nord-Vest.

Nucleo Ventures beneficiază de un angajament instituțional de 23,5 milioane de euro din partea ADR Nord-Vest, prin Programul Regional Nord-Vest, susținut din fonduri europene prin Politică de Coeziune a UE.

De asemenea, noul fond de investiții este completat de capital privat și contribuția echipei de management, potrivit sursei citate.

Capitalul atras va susține startup-uri și companii inovatoare aflate în diferite etape de dezvoltare, de la afaceri aflate la început de drum până la IMM-uri cu potențial de scalare internațională.

Prin strategia sa de investiții, Nucleo Ventures estimează finanțarea a 46 de companii în următorii 4 ani, „contribuind la dezvoltarea unei noi generații de afaceri construite din România pentru piețele globale”, a menționat Fortech Ventures.

Echipa de management privată a fondului de investiții care cuprinde și capital public, spune că a ales Regiunea Nord-Vest „ca punct central al strategiei de investiții”.

„Zona concentrează unele dintre cele mai puternice centre universitare și comunități tehnologice din România, fiind deja recunoscută pentru dezvoltarea sectorului IT și pentru capacitatea de a genera companii cu potențial internațional” - susține Fortech Ventures.

Regiunea Nord-Vest cuprinde județele:

Cluj ,

, Bihor ,

, Maramureș ,

, Satu Mare,

Bistrița-Năsăud,

Sălaj.

Pe lângă susținerea companiilor locale, fondul urmărește să atragă antreprenori, startup-uri și companii inovatoare din alte regiuni ale României, precum și din Europa Centrală și de Sud-Est, care doresc să folosească România și Regiunea Nord-Vest ca bază pentru dezvoltarea și extinderea operațiunilor lor - menționează echipa de management.

În paralel, Nucleo Ventures spune că își propune să „contribuie la păstrarea și atragerea talentului antreprenorial și tehnologic în regiune, oferind acces la capital și la un ecosistem de sprijin dedicat creșterii companiilor”.

Nucleo Ventures este un fond de capital de risc specializat în fazele incipiente, cu sediul în Cluj-Napoca, România, care susține fondatorii inovatori încă de la început. Cunoscut anterior sub numele de Fortech Ventures, Nucleo investește în companii tehnologice orientate către produs din România și din Europa Centrală și de Est.

Principalele domenii tehnologice de interes ale fondului sunt:

sănătate ,

, producție ,

, energie ,

, finanțe ,

, apărare.

Echipa combină expertiza în domeniul software-ului pentru companii, al dezvoltării de startup-uri, al aspectelor juridice și financiare, al inteligenței artificiale, al branding-ului și strategie de lansare pe piață, oferind fondatorilor sprijin care depășește simpla finanțare.

Granturi de 1,7 milioane EUR

În completarea investițiilor de capital de risc, Nucleo Ventures va pune la dispoziție și o facilitate dedicată de granturi în valoare totală de 1,7 milioane de euro, destinată validării ideilor și tehnologiilor aflate în faze incipiente de dezvoltare.

Spre deosebire de investiții, componenta de grant nu obligă startup-urile beneficiare să cedeze acțiuni din business către finanțator.

Componenta de grant are rolul de a sprijini antreprenorii în etapele pre-seed, facilitând testarea produselor, validarea modelelor de business și reducerea riscurilor asociate lansării pe piață. Prin combinarea finanțării nerambursabile cu investițiile de tip equity, fondul urmărește să accelereze transformarea proiectelor inovatoare în companii pregătite pentru creștere și atragerea de capital suplimentar.

„România și Europa Centrală și de Est au talent tehnic excepțional, însă mulți fondatori continuă să se confrunte cu lipsa capitalului necesar în etapele timpurii de dezvoltare. Prin crearea noului fond ne propunem să reducem acest decalaj și să contribuim la construirea unor companii capabile să concureze la nivel global. Ne dorim ca Regiunea Nord-Vest să devină o destinație naturală pentru antreprenorii care caută acces la finanțare, talent și oportunități de creștere pe piețele internaționale”, declară Valentin Filip, Managing Partner, Nucleo Ventures.

Fondul este parte a strategiei mai ample de dezvoltare economică și inovare a Regiunii Nord-Vest și urmărește generarea unui impact economic pe termen lung prin crearea de companii competitive, atragerea de investiții private, dezvoltarea unor industrii cu valoare adăugată ridicată și crearea de locuri de muncă bine plătite.

Potrivit estimărilor, companiile finanțate prin noul vehicul de investiții vor contribui la generarea de venituri, exporturi și proprietate intelectuală dezvoltate în regiune, precum și la atragerea de capital suplimentar din partea investitorilor privați.

„Prin această inițiativă ne propunem să construim mai mult decât un fond de investiții. Construim o infrastructură regională pentru antreprenoriat și inovare, care să ofere fondatorilor acces la resursele necesare pentru a transforma idei și expertiză tehnică în companii cu impact economic real. Obiectivul nostru este să contribuim la dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial capabil să genereze afaceri competitive la nivel european și global”, afirmă Irina Mișca, Partener Nucleo Ventures.

Dincolo de finanțare, companiile vor avea acces la mentorat, sprijin pentru recrutare, dezvoltarea strategiei comerciale, internaționalizare, pregătirea rundelor viitoare de investiții și conectarea cu parteneri strategici. Pentru a susține acest obiectiv, Nucleo Ventures dezvoltă o rețea regională de colaborare împreună cu organizații precum Rubik Hub, Make IT in Oradea, LevelUP și alți actori relevanți din ecosistemul antreprenorial, care vor contribui la identificarea startup-urilor promițătoare, programe de accelerare, dezvoltarea competențelor antreprenoriale și conectarea fondatorilor la comunități și oportunități de business.

Lansarea fondului are loc într-un moment în care ecosistemul startup-urilor din România și Europa Centrală și de Est continuă să se dezvolte, însă accesul la capital de risc în fazele incipiente rămâne limitat. Nucleo Ventures își propune să răspundă acestei provocări și să contribuie la creșterea numărului de companii construite în regiune, capabile să concureze pe piețele internaționale.

Obiectivul pe termen lung al Nucleo Ventures este ca, până în următorul deceniu, Regiunea Nord-Vest să fie percepută drept unul dintre cele mai dinamice hub-uri de inovare și antreprenoriat tehnologic din Europa Centrală și de Est.