Clienții AI plătesc de două ori: cu bani și cu propriile informații (șeful Microsoft)

Oarecum surprinzător pentru o companie care produce soluţii de inteligenţă artificială, şeful Microsoft a emis un avertisment cu privire la preţul dublu pe care clienţii îl plătesc pentru această tehnologie, scrie News.ro.

Satya Nadella scrie, într-o postare pe blogul oficial, că clienţii soluţiilor de inteligenţă artificială plătesc de două ori. O dată plătesc bani, iar a doua oară plătesc cu ceva şi mai important: propriile informaţii.

AI-ul funcţionează cel mai bine atunci când are un context bogat - cu cât cunoaşte mai multe despre client, cu atât răspunsurile ar trebui să fie mai bune şi mai complete.

Nadella subliniază pericolul pe care accesul AI-ului la date îl reprezintă în special pentru companii, unde acesta învaţă, cu fiecare comandă şi fiecare feedback, cum funcţionează fiecare firmă.

Şeful Microsoft atrage atenţia că acest gen de informaţii pot reprezenta inclusiv secrete comerciale, pe care companiile le oferă pe tavă producătorilor de inteligenţă artificială.

Nadella mai face o afirmaţie surprinzătoare: acesta spune că, aşa cum producătorii de AI au liber în a folosi tot ce găsesc pe internet pentru a-şi antrena modelele, aşa şi clienţii ar trebui să aibă dreptul de a distila AI-ul.

Prin distilare se înţelege folosirea informaţiilor generate de AI pentru a înţelege cum funcţionează acesta, cu scopul creării unui nou model, mai ieftin, bazat pe cel distilat.

Şeful Microsoft spune că nu este corect ca producătorii de AI să câştige şi bani şi să dobândească şi datele oamenilor şi ale firmelor, în vreme ce controlează complet modelele pe care le oferă.

Microsoft, la rândul său, este unul dintre marii producători de AI, fiind, în acelaşi timp, investitor în Anthropic, compania cu cele mai performante modele la ora actuală.