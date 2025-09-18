Clarificări ANAF privind anumite sancțiuni la RO e-TVA

ANAF Cluj le reamintește contribuabililor că anumite sancțiuni legate de sistemul RO e-TVA se suspendă până la 31 decembrie 2025.

Astfel, se amână până la data de 31 decembrie 2025 aplicarea reglementărilor privind obligaţia persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a transmite prin mijloacele electronice rezultatul verificărilor realizate asupra diferenţelor comunicate prin Notificarea de conformare RO e-TVA, ca răspuns la aceasta, în termen de 20 de zile de la data primirii notificării.

„Până la aceasta dată, este suspendată și aplicarea sancțiunillor contravenționale reglementate în legătură cu neîndeplinirea obligației menționate mai sus de către persoanele juridice - contribuabili mari și contribuabili mijlocii definiţi potrivit legii, precum și de către celelalte persoane juridice și persoane fizice impozabile înregistrate în scopuri de TVA”, precizează Fiscul.

De asemenea, sunt suspendate și reglementările privind atribuirea calității de indicatori de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoarea adăugată, pentru nefurnizarea sau furnizarea parţială a informaţiilor pentru clarificarea diferenţelor între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA şi valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată.

„Pe perioada suspendării, analiza de risc prin care se determină nivelul riscului fiscal, în vederea selectarii persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale sau controlului antifraudă, nu include acești indicatori de risc fiscal”, spune ANAF Cluj.

Suspendarea reglementărilor se aplică și în cazul următoarelor persoane impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit legii:

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art. 316, care au sediul activităţii economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei.

Persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de T.V.A. conform art. 316 în cursul anului şi care optează pentru aplicarea sistemului T.V.A. la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

Suspendarea se aplică pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu scadență de depunere, începând cu 1 octombrie 2025 - data intrării în vigoare a art. V al Ordonanței Guvernului nr. 22/din 28 august 2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv la trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial, 29 august 2025.

Sancțiunile au mai fost amânate anterior

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, aceste sancțiuni au mai fost amânate anterior.

Aplicarea sancțiunilor legate de sistemul RO e-TVA a fost amânată până la 1 iulie 2025, prin OUG nr. 138/2024 adoptată la finalul anului trecut. Ordonanța de urgență a introdus, de asemenea, mai multe modificări fiscale ce vizează sistemele digitale gestionate de ANAF, precum RO e-Factura, RO e-TVA și RO e-Transport.

Aceasta a stabilit, în ceea ce privește sistemul e-TVA, amânarea de la 1 ianuarie la 1 iulie 2025 a obligației contribuabililor de a transmite rezultatul verificărilor asupra diferențelor comunicate de ANAF prin Notificarea de conformare RO e-TVA.

Pentru persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, această obligație trebuia să se aplice începând cu 1 august 2025.

Totodată, a fost amânată și aplicarea sancțiunii pentru neîndeplinirea acestei obligații. Decizia a venit în urma solicitărilor repetate din partea mediului de afaceri.

