Citesc românii: Grupul Litera, care deține Voxa și Elefant, anunță creșterea vânzărilor cu o treime

Grupul Litera, unul dintre cei mai importanți jucători din ecosistemul românesc al cărții, care deține și magazinul online axat pe carte Elefant.ro, precum și aplicația de audiobook Voxa, raportează, joi, o creștere de o treime a vânzărilor sale, în anul 2025 față de 2024, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Compania de cărți, educație și tehnologie, deținută de familia Vidrașcu, a înregistrat în anul 2025 o cifră de afaceri consolidată de 327,9 milioane de lei (65,97 milioane de euro), în creștere cu 36,4% față de nivelul de 240,4 milioane de lei (48,37 milioane de euro) realizat în 2024.

Divizia de carte a generat venituri de 240 de milioane de lei în 2025, reprezentând 72,9% din cifra de afaceri consolidată a grupului. Activitatea editorială a contribuit cu aproximativ 172 milioane de lei, în timp ce segmentul de retail de carte a generat venituri de circa 68 milioane de lei.

Celelalte divizii de business ale grupului au contribuit cu 88,7 milioane de lei la cifra de afaceri consolidată, reprezentând aproximativ 27,1% din veniturile totale ale grupului. Aceste activități au înregistrat o creștere de aproape 60% față de anul precedent, reflectând dezvoltarea continuă a liniilor complementare de business și aportul tot mai important al acestora la rezultatele Grupului Litera.

Grupul Litera menționează că a virat, în cursul anului 2025, peste 25,6 milioane de lei către bugetul de stat, reprezentând impozite, taxe și contribuții achitate de companiile grupului.

„Creșterea din 2025 confirmă un lucru simplu: cititorii rămân în centrul a tot ceea ce facem. Cartea continuă să fie motorul grupului, iar tehnologia și formatele digitale nu o înlocuiesc, ci o duc mai departe — către mai mulți oameni și către o experiență de lectură și de achiziție mai bună. Aici vom continua să investim și în 2026” – Dan Vidrașcu, Co-CEO Grupul Litera

„Anul 2025 a confirmat și potențialul direcțiilor complementare de dezvoltare ale grupului. Pe lângă activitatea editorială, am continuat să investim în proiecte educaționale, în dezvoltarea de conținut și servicii dedicate școlilor, precum și în soluții integrate pentru amenajarea și dotarea spațiilor educaționale“ – Marin Vidrașcu, Co-CEO, Grupul Litera

Grupul Litera este liderul pieței editoriale din România și operează un ecosistem integrat de companii care activează în domeniile editorial, educațional, digital și retail (Grup Editorial Litera, Grup Media Litera, Litera Educational, Elefant și Voxa).

Cu peste 330 de angajați și colaboratori specializați în domenii precum editorial, educațional, financiar, comercial, marketing, tehnologie, logistică și construcții, Grupul Litera acoperă întregul lanț de valoare al educației și al conținutului, de la editare și distribuție de carte până la conținut digital, retail online, mobilier și dotări școlare, amenajarea și construcția de spații educaționale, rechizite și materiale didactice, precum și formare profesională.

Editura Litera a fost fondată, în anul 1989, la Chișinău, de către editorul și omul politic Anatol Vidrașcu, un promotor al culturii române pe cele două maluri ale Prutului. În prezent, Grupul Litera este condus de fiii acestuia, Dan și Marin Vidrașcu.