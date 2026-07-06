Circa 500 de startupuri au intrat în competiția UE pentru apărare. Nicio companie din România nu se află printre cele 20 selectate

Aproape 500 de startupuri și scaleupuri europene au concurat pentru un loc în cea de-a treia cohortă a EUDIS Business Accelerator, program lansat de Comisia Europeană pentru a accelera dezvoltarea tehnologiilor de apărare și a celor cu utilizare duală (civilă și militară). Din cele 499 de aplicații depuse, au fost selectate doar 20 de companii, care vor primi câte un voucher nerambursabil de 120.000 de euro și vor participa, timp de opt luni, la un program intensiv de accelerare. Niciuna dintre companiile selectate nu este din România.

Acceleratorul EUDIS este destinat startupurilor și scaleupurilor care dezvoltă tehnologii cu relevanță pentru apărare și securitate, de la inteligență artificială și sisteme autonome până la producție avansată, tehnologii anti-drone și alte soluții cu utilizare duală. Scopul programului este de a ajuta aceste companii să treacă de la stadiul de prototip la produse utilizate de industria europeană de apărare și de armatele statelor membre.

Doar aproximativ 4% dintre companii au fost admise

Interesul pentru ediția din acest an a fost unul record. Organizatorii au primit 499 de aplicații din statele membre ale Uniunii Europene și din Norvegia, însă au selectat doar 20 de companii, ceea ce înseamnă o rată de succes de aproximativ 4%.

Companiile selectate provin din 12 state membre. Germania conduce clasamentul, cu patru startupuri, urmată de Franța, cu trei. Italia, Danemarca și Lituania au câte două companii selectate, iar Belgia, Cehia, Cipru, Estonia, Irlanda, Țările de Jos și Suedia sunt reprezentate de câte o companie.

România nu figurează printre cele 20 de startupuri și scaleupuri care vor intra în accelerator.

Ce primesc companiile selectate

Pe parcursul celor opt luni de program, startupurile vor participa la cinci bootcampuri organizate în mai multe state europene și vor beneficia de mentorat personalizat, sprijin pentru dezvoltarea afacerii și întâlniri directe cu reprezentanți ai industriei de apărare, investitori și potențiali utilizatori militari.

Fiecare companie primește un voucher nerambursabil de 120.000 de euro, iar cele mai performante trei startupuri de la finalul programului vor beneficia de încă un premiu de 50.000 de euro fiecare.

Primul bootcamp este programat în perioada 7-9 septembrie 2026, la Tallinn, în Estonia.