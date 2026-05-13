Glovo aduce Bistro de l’Arte în aplicație: unul dintre restaurantele incluse în selecția The World’s 50 Best Restaurants intră pe livrări în Brașov

Platforma de livrări Glovo își extinde oferta premium și aduce în aplicație Bistro de l’Arte din Brașov, restaurant inclus în selecția The World’s 50 Best Restaurants Discovery, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Deschis în anul 2000 în centrul istoric al Brașovului, Bistro de l’Arte a devenit unul dintre cele mai cunoscute restaurante independente din România, cu o bucătărie bazată pe ingrediente locale și meniuri sezoniere. Localul figurează în selecția The World’s 50 Best Restaurants Discovery, platforma de recomandări asociată clasamentului global The World’s 50 Best Restaurants.

Glovo mizează pe restaurante independente cu notorietate

Pentru Glovo, parteneriatul vine într-un context în care platformele de livrare încearcă să își diversifice oferta dincolo de zona de fast-food și lanțuri mari de restaurante, adăugând în aplicații localuri cu poziționare premium și meniuri de nișă.

„Parteneriatul cu Bistro de l’Arte este un pas firesc în dezvoltarea segmentului nostru premium, într-un moment în care consumatorii caută tot mai mult diversitate - de la preparate sănătoase, la selecții gourmet sau bucătării nișate. Rămânem fideli misiunii noastre de a oferi acces la orice din oraș și includem acum în ofertă meniul unui restaurant care a pus Brașovul pe harta gastronomică mondială”, a declarat Bogdan Meica, General Manager al Glovo România.

Utilizatorii Glovo din Brașov vor putea comanda preparate precum puiul copt în gem, ficățeii de pui, pastele cu vită, gomboții sau papanașii, iar în funcție de disponibilitate vor apărea în aplicație și preparatele din meniul zilei.

Un restaurant local ajuns în ghidurile gastronomice internaționale

Bistro de l’Arte a fost inclus și în selecția ghidului gastronomic francez Gault&Millau, iar fondatoarea restaurantului, Oana Coantă, a primit în 2019 distincția „Woman Chef of the Year” în România.

„Am deschis în decembrie 2000 și funcționăm de 26 de ani fără întrerupere, încercând să punem gastronomia românescă modernă într-o lumină bună. Suntem veterani la colaborarea cu producătorii locali, avem o bază de date enormă cu rețete românești care sunt atât de multe încât nici nu reușim să le facem pe toate”, a declarat Oana Coantă.

Parteneriatul indică și o schimbare în relația dintre platformele de livrare și restaurantele independente: după ani în care aplicațiile au fost dominate de volume și livrare rapidă, tot mai multe platforme încearcă să atragă localuri recunoscute pentru experiența gastronomică, inclusiv restaurante care până recent evitau segmentul de delivery.













