TOP Cei mai doriți angajatori în România în 2026. Ce beneficii caută candidații și cum se raportează la AI în organizații

Microsoft, Google și Oracle sunt cei mai doriți angajatori la nivel național, arată datele dintr-un studiu transmis, miercuri, StartupCafe.ro, care a cuprins răspunsuri atât de la tineri aflați la început de carieră, cât și de la profesioniști din domeniile IT&C, inginerie, științe sociale și economice, medical și farma.

Studiul, care a ajuns la ediția numărul 21, a fost derulat de firma Catalyst Solutions între noiembrie 2025 și aprilie 2026 și reprezintă cel mai amplu instrument de evaluare a atractivității angajatorilor la nivel național, oferind o imagine detaliată asupra comportamentului și așteptărilor candidaților față de angajatorii locali.

„Cei mai doriți angajatori în 2026” a fost realizat la nivel național, pe baza a 10.892 de răspunsuri libere, neasistate ale respondenților. Top 100 Cei mai doriți angajatori este construit exclusiv pornind de la întrebarea: „Care este topul primilor 5 angajatori pentru care îți dorești să lucrezi?”.

Pe primele 10 locuri se află:

Microsoft Google Oracle Bosch România ING Bank România Amazon eMAG LIDL România IBM România Continental

Pe lângă Top 100 Cei mai doriți angajatori, ediția din acest an aduce și companii nou-intrate în top, care câștigă tot mai mult teren în preferințele candidaților. Printre acestea se numără: Aumovio Romania, Booking Holdings Romania, JYSK Romania, Profi, Airbus Aerostructures, Mega Image, Auchan, Allianz Services.

Așteptările românilor privind AI la locul de muncă

Într-un moment în care inteligența artificială este în centrul conversațiilor despre viitorul muncii, studiul a explorat și modul în care angajații se raportează la această transformare și ce așteaptă concret de la angajatorii lor în acest sens. Peste jumătate dintre respondenți se așteaptă ca angajatorii să ofere traininguri și suport pentru utilizarea AI (55%), să fie transparenți cu privire la modul în care tehnologia este folosită în companie (55%) și să garanteze că datele sunt protejate, iar AI-ul este adoptat în mod etic (54%).

Totodată, aproape jumătate dintre candidați solicită oportunități concrete de upskilling și reskilling (50%) și vor să fie asigurați că inteligența artificială nu le va afecta negativ locurile de muncă (49%).

Datele indică faptul că angajații nu resping tehnologia, ci o condiționează. Adoptarea AI-ului este acceptată și chiar așteptată, însă cu condiția ca aceasta să fie însoțită de transparență, formare profesională și implicarea oamenilor în procesul de schimbare.

În 2026, atunci când vine vorba de alegerea unui angajator, pachetul salarial atractiv rămâne criteriul decisiv pentru aproape 7 din 10 candidați (68%), urmat de siguranța locului de muncă (60%) și de beneficiile extra-salariale (59%). Totodată, factorii ce țin de cultura organizațională și de bunăstarea angajaților câștigă tot mai mult teren: atmosfera de lucru prietenoasă, echilibrul dintre viața profesională și cea personală, recunoașterea performanței și oportunitățile de dezvoltare profesională se regăsesc constant în topul criteriilor, conturând profilul unui angajator ideal care combină stabilitatea financiară cu un mediu în care oamenii se simt valorizați.

Datele colectate sunt prelucrate și organizate sub formă de rapoarte diferențiate în funcție de interesul candidaților pentru anumite industrii, de background-ul academic și nivelul de experiență. Tipurile de rapoarte disponibile sunt: Business, Engineering, IT&C, Retail, FMCG, BPO, Medical și Farma.