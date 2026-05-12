UiPath aduce agenții AI de codare în companii. Daniel Dines: „Acum, oricine poate descrie ce își dorește sa obțină”

UiPath anunță o mutare strategică în cursa globală pentru automatizarea bazată pe inteligență artificială: lansarea UiPath for Coding Agents, o integrare care permite companiilor să folosească agenți de codare AI pentru a crea, testa, implementa și guverna automatizări enterprise la scară largă. Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, compania fondată de românul Daniel Dines susține că este prima platformă de orchestrare și automatizare a afacerilor care oferă integrare nativă pentru „coding agents”.

Noua soluție vine într-un moment în care instrumentele AI pentru programare, precum Claude Code sau OpenAI Codex, câștigă rapid popularitate în companii, dar rămân limitate de lipsa integrării cu infrastructura enterprise, procesele de securitate și mecanismele de deployment.

UiPath vrea să rezolve exact această problemă, poziționându-se ca strat de orchestrare între agenții AI și sistemele enterprise existente.

UiPath: agenții de codare nu mai trebuie să funcționeze „în izolare”

Potrivit companiei, majoritatea agenților de codare funcționează încă separat de fluxurile enterprise de dezvoltare software, ceea ce obligă echipele să facă transferuri manuale și intervenții umane aproape la fiecare pas.

„În ciuda popularității agenților de codare, aceștia funcționează încă în mare parte izolat, fără legături cu fluxurile enterprise de dezvoltare, politicile de securitate, procesele de code review și pipeline-urile de deployment”, arată UiPath în comunicatul transmis marți.

Compania spune că noua platformă permite conectarea agenților AI la infrastructura existentă de CI/CD, la framework-urile de testare și la mecanismele de guvernanță necesare în companiile mari.

Daniel Dines: „Practic oricine poate descrie ce își dorește să creeze”

Miza UiPath este extinderea accesului la dezvoltarea de automatizări și către utilizatori fără experiență tehnică avansată.

„Apariția agenților de codare redefinește în mod fundamental experiența de a construi pe platforma noastră”, a declarat Daniel Dines, CEO și fondator UiPath.

„Suntem primii care aduc pe piață o platformă care privește automatizările generate de AI ca fiind de prim rang, cu același nivel de guvernanță, fiabilitate și scalabilitate cerut de companii. Acum, oricine poate descrie ce își dorește sa obțină, poate direcționa un agent de codare să producă acel rezultat, și poate duce procesul până în producție”, a mai spus acesta.

Dines susține că platforma poate reduce dependența de echipele clasice de dezvoltare software și poate accelera construirea de automatizări direct de către utilizatorii de business.

„Practic oricine - manageri de produs, analiști și operatori - poate descrie ce își dorește să creeze, poate direcționa un agent de codare să producă acel rezultat și îl poate transforma în ceva care funcționează pe platformă”, a afirmat fondatorul UiPath.

Companiile nu vor fi obligate să aleagă un singur agent AI

Una dintre direcțiile-cheie anunțate de UiPath este arhitectura deschisă a platformei. Compania spune că firmele vor putea utiliza simultan mai mulți agenți AI pentru programare, fără să fie blocate într-un singur ecosistem.

Astfel, o companie ar putea folosi Claude Code într-un departament și OpenAI Codex în altul, iar ulterior să integreze și alte modele AI care vor apărea pe piață.

UiPath afirmă că tocmai stratul de orchestrare este elementul care rămâne constant, indiferent de modelul AI folosit sau de programatorul care a modificat ultima dată codul.

Pariul UiPath: AI-ul generează cod, platforma îl transformă în infrastructură enterprise

Compania mizează pe faptul că agenții AI vor deveni tot mai performanți, iar valoarea se va muta din zona generării de cod către orchestrare, guvernanță și execuție enterprise.

Potrivit UiPath, toate automatizările create prin agenți AI vor beneficia de politici de securitate, audit trail-uri, control al accesului și mecanisme de runtime integrate direct în platformă.

UiPath for Coding Agents este disponibil de acum pentru clienții enterprise, cu suport inițial pentru Claude Code și OpenAI Codex. Compania spune că integrarea altor agenți de codare este planificată pe parcursul anului 2026.



