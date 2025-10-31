Chirie București 2025: Apartamentele din sectorul 6, cele mai căutate. Preț accesibil și metrou (analiză Storia)

Proprietarii din sectorul 6 s-au bucurat de cea mai mare cerere pe piața închirierilor de apartamente din București, în septembrie 2025, așa-numita „lună a chiriilor”, când vin studenții în Capitală și își caută locuințe pentru perioada facultății, conform unei analize transmise vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro

Potrivit aplicației Storia, platforma de imobiliare a OLX, în București, cele mai căutate apartamente pentru închiriere și vânzare, în perioada ianuarie-septembrie 2025, au fost apartamentele cu două camere. Pe segmentul vânzărilor, pe primul loc în topul căutărilor se află apartamentele cu două camere (48%), urmate de apartamentele cu trei camere (34%) și abia apoi de garsoniere (18%). În schimb, pe segmentul închirierilor, apartamentele cu două camere (49%) s-au aflat în topul căutărilor și au fost urmate de garsoniere (35%) și de apartamentele cu trei camere (16%).

Sectorul 6 a înregistrat cele mai multe căutări de apartamente pentru închiriere pe platforma Storia.

Analiza pe tipurile de apartamente arată că, tot pe segmentul închirierilor, Sectorul 3 a înregistrat cele mai multe căutări pentru garsoniere, Sectorul 6 pentru apartamentele cu două camere, iar Sectorul 1 pentru cele cu trei camere.

Ca prețuri, Sectorul 6 este și cel mai accesibil din București: 521 de euro, pe lună, chiria medie la un apartament (1-3 camere). În Sectorul 4, nivelul mediu este de 534 de euro. La polul opus, Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu o chirie medie de 792 de euro, urmat de Sectorul 2, unde media este de 676 de euro.

În Sectorul 1 – zona cu cele mai ridicate prețuri din Capitală – chiria medie a fost de 450 euro/lună pentru o garsonieră, 700 euro/lună pentru un apartament cu două camere și 1.099 euro/lună pentru unul cu trei camere.

În sectoarele 3, 4 și 6, chiria medie pentru o garsonieră s-a situat la 400 euro/lună, în Sectorul 2 la 390 euro/lună, iar în Sectorul 5 la 380 euro/lună.

Pentru apartamentele cu două camere, Sectorul 2 se situează imediat după Sectorul 1, cu o chirie medie de 650 euro/lună. Urmează Sectorul 5, cu 600 euro/lună, apoi Sectoarele 3 și 6, cu 560, respectiv 550 euro/lună. Cea mai redusă chirie medie a fost înregistrată în Sectorul 4 – 520 euro/lună.

Pentru apartamentele cu trei camere, chiria medie a fost de 900 euro/lună în Sectorul 2, 700 euro/lună în Sectoarele 3, 4 și 5, iar cel mai mic nivel al chiriilor s-a înregistrat în Sectorul 6 – 593 euro/lună.

La nivelul Bucureștiului în ansamblu, chiria medie a unei garsoniere a ajuns în septembrie la 403 euro, în creștere cu 9% față de 2024, în timp ce pentru apartamentele cu două camere media a fost de 602 euro, cu 4% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Pentru apartamentele cu trei camere, chiria medie a urcat la 831 de euro, cu 5% peste nivelul din septembrie 2024.

Atunci când caută locuințe (de închiriat sau de cumpărat) printre cele mai bine cotate criterii de selecție se numără accesul la apă curentă (90,9 puncte), transportul în comun (80,4) și siguranța (75 puncte), în cazul Bucureștiului, conform Indexului Storia, care analizează calitatea vieții în orașele și cartierele din România.

Având în vedere importanța transportului în comun în decizia cumpărătorilor, nu e de mirare că Sectorul 6 este căutat, în condițiile în care magistrala de metrou M5 - Drumul Taberei s-a dat în folosință începând din anul 2020. De asemenea, linia M3 - Militari funcționează din 1983. De asemenea, linia de tramvai 41, care pleacă din cartierul Ghencea, a fost modernizată și configurată ca „metrou ușor”, din 2002.