Chinezii de la HONOR se distanțează de telefoane și investesc 10 miliarde dolari în dispozitive cu inteligență artificială

FOTO Apple lansează laptop-ul Macbook Air (2025) cu procesor M4 și un nou Mac Studio

Apple a anunțat o nouă versiune a computerului Mac Studio, care are acum opțiuni cu procesoarele companiei M4 Max și M3 Ultra, și un nou laptop din seria Macbook Air, care are procesor M4 și o nouă opțiune de culoare. Noul Mac Studio cu M4 Max are un procesor (CPU) cu până la 16 nuclee,...