Chinezii de la Chery inaugurează un showroom în București și lansează un nou SUV pe piața din România

Colosul chinez auto Chery, prin importatorul Auto Italia, deschide un showroom în București și lansează noul model TIGGO 4 HEV în România, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Showroom-ul are o suprafață de aproape 900 mp și este situat pe Șoseaua Colentina, nr. 459. Acolo, clienții pot descoperi noile modele TIGGO și pot beneficia de consultanță personalizată pentru alegerea unei mașini.

„Deschiderea showroom-ului flagship din București și lansarea noului TIGGO 4 reprezintă o dublă confirmare a angajamentului Chery pe piața locală. Am creat un spațiu în care clienții pot descoperi direct universul Chery, iar prin TIGGO 4 aducem un model accesibil, sigur și eficient energetic, adaptat cerințelor de mobilitate din România. Este doar începutul unei etape în care Chery își propune să devină un jucător de referință în industria auto locală”, a declarat Adrian Narcis Ghiță, CEO al Grupului AUTO ITALIA.

Evenimentul de lansare a cuprins și introducerea pe piața locală a modelului TIGGO 4 HEV, un SUV compact despre care compania chineză spune că a exportat peste 1 milion de unități la nivel mondial.

Despre Chery TIGGO 4

Disponibil în versiunile Comfort și Unique, TIGGO 4 este echipat cu sistem hibrid 1.5 TGDI + DHT, ce dezvoltă o putere maximă combinată de 163 CP (120 Kw), oferind un consum mixt de doar 5,3 l/100 km. Comportamentul echilibrat al SUV-ului se datorează suspensiei MacPherson pe față și Torsion Beam pe spate, transmisiei automate și tracțiunii față, fiind ideal atât pentru mediul urban, cât și pentru drumurile extraurbane prin modurile de condus Eco și Sport.

SUV-ul impresionează prin grilă frontală impunătoare, linii dinamice și lumini LED, în timp ce interiorul reflectă atenția la detalii: scaune reglabile electric în șase direcții, consolă centrală cu spațiu de depozitare și materiale premium. Aspectul modern al caroseriei subliniază caracterul robust, elegant și urban al modelului, spune compania.

Sursă foto: Chery / Auto Italia

TIGGO 4 dispune de 7 airbaguri, inclusiv lateral tip cortină și central pentru locurile din față, care atenuează impactul coliziunilor din diverse direcții, sporind siguranța pasagerilor. Ambele versiuni sunt dotate cu funcții inteligente de control al stabilității și tracțiunii, senzori de parcare față-spate, precum și cu cameră spate, în timp ce versiunea Unique adaugă și un sistem de cameră 360°.

Pachetul extins de ADAS include Forward Collision Warning (FCW), Autonomous Emergency Braking (AEB), Lane Departure Warning (LDW), Adaptive Cruise Control (ACC) și Blind Spot Detection (BSD).

Interiorul este orientat spre confort și conectivitate: volan reglabil pe 4 direcții, scaune îmbrăcate în stofă sau piele sintetică, scaune față încălzite pentru varianta Unique și sistem multimedia cu ecran de 12,3 inci, compatibil Apple CarPlay™ și Android Auto™ (wired & wireless).

Portbagajul de 470 L și bancheta spate rabatabilă 60:40 oferă flexibilitate pentru familii active, completând astfel experiența completă a SUV-ului compact Chery.

Cât costă TIGGO 4

În România, SUV-ul TIGGO 4 va fi disponibil la un preț special de lansare, începând cu 22.990 EUR cu TVA inclus sau prin programul RABLA, la prețul de 18.990 EUR cu TVA inclus.

Fondată în anul 1997, Chery este una dintre cele mai mari companii auto din China. De la sisteme hibride și electrice, la cockpituri inteligente și platforme modulare, Chery operează opt centre globale de cercetare și dezvoltare și are peste 18.000 de ingineri la nivel global. Brandul este lider în domeniul exporturilor auto din China și a fost recent inclusă în clasamentul Fortune Global 500 (locul 385, august 2024).

La rândul său, Samelet a fost fondat în 1946, în Israel. În prezent, grupul reprezintă mărcile Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Iveco, Maserati, Ram, Subaru și Hongqi. Pe lângă activitatea extinsă din Israel, Samelet este prezent și în România, unde deține fostul importator FCA. În Grecia, Samelet deține brandurile deținute anterior de FCA, precum și brandul Leapmotor.

Auto Italia este importatorul oficial în România al mărcilor italiene Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional, Abarth și Maserati, deținute de Stellantis. Cu peste 30 de ani de experiență în importul, distribuția și vânzarea de autovehicule și servicii post-vânzare, Auto Italia este un jucător important pe piața auto din România. Din 2011, compania este deținută integral de către Samelet Group.