„Acesta a fost cel mai greu an al nostru de până acum”. Peste 1.200 de angajați ai Canva, concediați

Platforma de design Canva, folosită și în România, dă afară peste 1.200 de angajați, potrivit TechCrunch.

Valul de disponibilizări afectează 22% din forța sa totală de muncă, deci aproximativ 1.271 de oameni.

Melanie Perkins, cofondatoarea și directoarea generală a companiei, a spus că, deși Canva a crescut până acum, trebuie să se schimbe pentru a face față încetinirii, într-o notă adresată angajaților: „Acesta a fost cel mai greu an al nostru de până acum, iar, așa cum am împărtășit la începutul acestui an, creșterea noastră a încetinit pentru prima dată în ultimul deceniu”.

Canva își reorganizează organigrama și fuzionează echipele de produs, creștere și platformă pentru a reduce fricțiunile de comunicare. Compania reduce, de asemenea, „subspecializarea”, ceea ce înseamnă că angajații ar putea fi rugați să preia mai multe responsabilități.

Compania a lansat propriile modele AI pentru a reduce costurile și dependența de modele terțe, dar tot a trebuit să reducă prognoza de creștere a veniturilor la 20% de la 30% pentru a face față exploziei costurilor AI.

De asemenea, platforma se confruntă cu o concurență mai mare din partea startup-urilor de inteligență artificială și a soluțiilor ca ChatGPT, Gemini și Claude, care pot genera postere și prezentări cu ușurință.

Platforma Canva a fost lansată în 2013, dar povestea propriu-zisă a Canva a început încă din 2007, când fondatoarea principală, Melanie Perkins, avea doar 19 ani și era studentă la University of Western Australia, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Ea își ajuta colegii să realizeze proiecte grafice cu programele clasice, InDesign și Photoshop. Atunci, i-a venit ideea să facă o platformă cu forme predefinite pe care utilizatorii să le folosescă pentru a crea anuare școlare.

Astăzi, platforma deservește nevoile creative și de design ale întreprinderilor, întreprinderilor mici, consumatorilor și studenților din peste 190 de țări din întreaga lume, spune compania.