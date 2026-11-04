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„Acesta a fost cel mai greu an al nostru de până acum”. Peste 1.200 de angajați ai Canva, concediați

„Acesta a fost cel mai greu an al nostru de până acum”. Peste 1.200 de angajați ai Canva, concediați
Sursă: © Dimarik16 | Dreamstime.com
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Platforma de design Canva, folosită și în România, dă afară peste 1.200 de angajați, potrivit TechCrunch.

Valul de disponibilizări afectează 22% din forța sa totală de muncă, deci aproximativ 1.271 de oameni.

Melanie Perkins, cofondatoarea și directoarea generală a companiei, a spus că, deși Canva a crescut până acum, trebuie să se schimbe pentru a face față încetinirii, într-o notă adresată angajaților: „Acesta a fost cel mai greu an al nostru de până acum, iar, așa cum am împărtășit la începutul acestui an, creșterea noastră a încetinit pentru prima dată în ultimul deceniu”.

Canva își reorganizează organigrama și fuzionează echipele de produs, creștere și platformă pentru a reduce fricțiunile de comunicare. Compania reduce, de asemenea, „subspecializarea”, ceea ce înseamnă că angajații ar putea fi rugați să preia mai multe responsabilități. 

Compania a lansat propriile modele AI pentru a reduce costurile și dependența de modele terțe, dar tot a trebuit să reducă prognoza de creștere a veniturilor la 20% de la 30% pentru a face față exploziei costurilor AI.

De asemenea, platforma se confruntă cu o concurență mai mare din partea startup-urilor de inteligență artificială și a soluțiilor ca ChatGPT, Gemini și Claude, care pot genera postere și prezentări cu ușurință.

Platforma Canva a fost lansată în 2013, dar povestea propriu-zisă a Canva a început încă din 2007, când fondatoarea principală, Melanie Perkins, avea doar 19 ani și era studentă la University of Western Australia, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Ea își ajuta colegii să realizeze proiecte grafice cu programele clasice, InDesign și Photoshop. Atunci, i-a venit ideea să facă o platformă cu forme predefinite pe care utilizatorii să le folosescă pentru a crea anuare școlare.

Astăzi, platforma deservește nevoile creative și de design ale întreprinderilor, întreprinderilor mici, consumatorilor și studenților din peste 190 de țări din întreaga lume, spune compania.

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