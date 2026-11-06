Ce afaceri a lăsat în urmă Mircea Lucescu: avere estimată la peste 35 de milioane de euro, investiții imobiliare și acțiuni la companii românești. Cum s-a împărțit moștenirea

Mircea Lucescu, fostul selecționer al României, decedat în aprilie 2026, a lăsat în urmă o avere estimată la peste 35 de milioane de euro, acumulată atât din fotbal, cât și din investiții. Portofoliul său de afaceri cuprinde participații în companii imobiliare, acțiuni la o societate industrială din Brașov și la producătorul de vinuri Purcari. Soția și fiul său, Elena și Răzvan Lucescu, au preluat participațiile din mai multe companii, potrivit unei sinteze realizate de GOLAZO.ro.

Una dintre cele mai importante investiții pregătite de Mircea Lucescu este un proiect imobiliar de aproximativ 17,5 milioane de euro, în zona Lacului Morii din București. Ansamblul ar urma să cuprindă 349 de apartamente și 466 de locuri de parcare, pe un teren de aproape 12.000 de metri pătrați, situat pe strada Lacul Morii nr. 5-11.

Familia fostului antrenor derulează afaceri imobiliare prin societățile Lakeside View SRL și Lake Tower SRL, implicate în dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale Lake House 1 și Lake House 2. Primul complex, finalizat în 2022, cuprinde 230 de apartamente.

Cine controlează firmele imobiliare ale familiei Lucescu

După decesul fostului selecționer, structura acționariatului Lakeside View SRL, societate înființată de acesta în 2016, a fost modificată. Potrivit GOLAZO.ro, Elena Lucescu a devenit asociat majoritar, cu aproximativ 63% din capitalul social, în timp ce Răzvan Lucescu deține circa 37%.

Modificările au fost consemnate într-o hotărâre din 15 iulie 2026, publicată în Monitorul Oficial pe 2 noiembrie. Administratorul societății a rămas Matei Lucescu, nepotul fostului selecționer.

În cealaltă companie imobiliară, Lake Tower SRL, Elena Lucescu deține aproximativ 37%, iar Răzvan Lucescu, circa 23%. Un alt asociat important este Dimciu Tașu, cu aproximativ 40%, restul participațiilor fiind deținute de Matei-Mircea Lucescu și Steve Tașu.

Lake Tower SRL a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 1,7 milioane de euro și un profit net de aproape 800.000 de euro.

Acțiuni la Romradiatoare Brașov și Purcari Wineries

Investițiile lui Mircea Lucescu nu s-au limitat la sectorul imobiliar. Fostul antrenor deținea și un pachet de aproximativ 16,5% din acțiunile Romradiatoare Brașov, reprezentând aproape 2,5 milioane de titluri.

La momentul transferului succesoral, pachetul era evaluat la aproximativ 660.000 de euro. Acțiunile au fost transferate într-un cont comun, Elena și Răzvan Lucescu figurând drept coproprietari ai întregului pachet.

Mircea Lucescu avea și o participație de sub 5% la Purcari Wineries, companie cunoscută pentru producția și comercializarea vinurilor.

Averea fostului selecționer a fost estimată la peste 35 de milioane de euro, însă suma reprezintă o estimare a patrimoniului său, nu valoarea oficială a masei succesorale. De asemenea, procentele deținute de membrii familiei în societățile menționate nu reflectă neapărat cotele din întreaga moștenire.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, după o carieră de peste patru decenii ca antrenor în România și în străinătate.