Ce a făcut diferit startupul AI care a devenit unicorn după o finanțare de 130 milioane dolari: nu vinde chatboturi, ci infrastructură pentru agenți AI 

Startupul american Prime Intellect, fondat în 2024, a atras o finanțare de 130 milioane de dolari într-o rundă Series A, ajungând la o evaluare de 1 miliard de dolari, scrie techcrunch.com. Runda a fost condusă de Radical Ventures, cu participarea Nvidia Ventures, Intel Capital, Dell Technologies Capital și a altor investitori. Compania dezvoltă infrastructură software și resurse de calcul care permit organizațiilor să își construiască propriii agenți AI și propriile sisteme de inteligență artificială, fără să depindă exclusiv de modelele dezvoltate de marile laboratoare AI.

Nu un chatbot, ci infrastructura din spatele lui

Spre deosebire de companiile care oferă chatboturi sau modele AI gata de utilizare, Prime Intellect vinde infrastructura necesară dezvoltării acestora. Platforma companiei include acces la putere de calcul, un cadru pentru antrenarea modelelor prin reinforcement learning, instrumente de evaluare și sisteme de inferență, astfel încât clienții să poată construi aplicații AI adaptate propriilor date și propriilor procese. Platforma este modulară, astfel încât clienții pot utiliza doar componentele de care au nevoie, fără să fie obligați să adopte un pachet complet.

Potrivit companiei, produsele sale sunt folosite deja de firme precum Ramp și Zapier, iar ritmul anualizat al veniturilor a depășit 100 milioane de dolari la mai puțin de doi ani de la înființare.

Ideea startupului: Infrastructură prin care companiile își dezvoltă propriul AI

Prime Intellect spune că obiectivul său este să ofere companiilor instrumentele necesare pentru a-și dezvolta propriile sisteme AI și propriii agenți, în loc să utilizeze exclusiv modele generale furnizate de laboratoare precum OpenAI sau Anthropic. Pentru aceasta, startupul dezvoltă o platformă completă care acoperă antrenarea, evaluarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a modelelor AI.

Modelul de business al Prime Intellect este construit în jurul infrastructurii AI, nu al unui chatbot sau al unui model destinat utilizatorilor finali. Compania monetizează platforma prin care organizațiile își pot dezvolta propriile sisteme și agenți AI, folosind propriile date și propriile procese.

Prin această abordare, Prime Intellect se diferențiază de companiile care oferă în principal acces la modele AI generaliste, concentrându-se pe instrumentele și infrastructura necesare dezvoltării unor sisteme AI personalizate pentru fiecare organizație.



