Cazul „Cuibul de fantome”: Cum poate fi suspendată o decizie de inactivitate fiscală emisă de ANAF (avocați)

O firmă de avocatură explică luni, într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, care sunt pașii pe care trebuie să îi cunoască antreprenorii pentru a solicita suspendarea unei decizii de inactivitate fiscală emise de ANAF.

Situația firmelor declarate inactive de către ANAF, cazul numit „Cuibul de fantome”, a stârnit numeroase reacții în mediul de afaceri, avertizează firma de avocatură. „Mii de firme au avut activitatea blocată, conturile restricționate și partenerii ezitanți să mai colaboreze”, subliniază aceasta.

„Denumirea Cuibul de fantome se referă la o zonă din București unde, conform ANAF, își aveau sediul social mii de firme considerate inactive. Această clasificare a dus la înscrierea în mod eronat în registrul firmelor inactivate a numeroase companii care își desfășurau activitatea în mod real și legal. În luna august, ANAF a emis peste 2.000 de decizii de inactivitate, blocând activitatea multor societăți. Situația a provocat pentru aceste firme, pierderea partenerilor, blocarea conturilor și afectarea reputației multor companii”, explică societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Conform avocaților, pentru ca o firmă inactivă să poată contesta legal această decizie, este important ca antreprenorul să formuleze contestația administrativă la ANAF. Numai după depunerea acesteia poate fi introdusă cererea de suspendare conform art. 14 din Legea 554/2004 „în termenul legal de 30 de zile de la data luării la cunoștință a deciziei.

Redăm analiza:

Cum poate fi suspendată o decizie de inactivitate fiscală emisă de ANAF

„Suspendarea unei decizii de firmă declarată inactivă de ANAF se poate obține în temeiul art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, „în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoștință a conținutului actului care nu mai poate fi revocat".

Pentru ca o reactivare firmă ANAF să fie posibilă, este nevoie de depunerea unei cereri de suspendare la instanța competentă, urmată de contestația administrativă.

Este important de menționat că hotărârea de suspendare pronunțată de instanță nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Care sunt efectele suspendării deciziei de inactivitate

Efectele suspendării unei decizii de firmă inactivă sunt imediate și semnificative. Societatea poate relua activitatea pe care o întreprinde în mod normal, emite facturi, și își poate recăpăta dreptul de deducere TVA. Simultan cu reactivare firmă ANAF, compania este eliminată din registru inactivi.

„Obținerea unei decizii favorabile în cazul unei firme declarate inactivă de ANAF este esențială pentru protejarea continuității activității economice și a drepturilor fiscale ale companiei. Intervenția unui avocat fiscal sau a unui avocat ANAF nu reprezintă doar un avantaj strategic, ci o garanție juridică pentru contestarea corectă a deciziilor și reactivarea firmei. Profesioniștii specializați asigură respectarea procedurilor legale și protecția împotriva consecințelor administrative nedrepte", a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel, din cadrul Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

În practică, suspendarea efectelor deciziei reprezintă o măsură de protecție esențială, oferind companiei timpul necesar pentru a demonstra că a fost declarată greșit inactivă. În paralel, reactivare firmă ANAF poate fi pregătită cu ajutorul unei echipe specializate, care se ocupă și de acte necesare înființare firmă, înființare firmă sau mutare sediu social.

În anumite situații, firmele aleg să își stabilească sediu social prin găzduire sediu social la o firmă de avocați, asigurând astfel o adresă stabilă și primirea la timp a tuturor comunicărilor de la ANAF și alte autorități, prevenind astfel blocarea administrativă sau situațiile de firmă declarată inactivă de ANAF.

O firmă inactivă nu înseamnă neapărat și lipsa de activitate, ci poate fi afectată de decizii administrative”, arată analiza realizată de Pavel, Mărgărit și Asociații.

---

