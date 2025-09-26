Skip to content

ITM se pune cu controalele pe firmele de curierat. 530 de curieri „la negru”, la un singur angajator din București. „Oamenii să aibă drepturi clare și protecție reală”, în munca pe platforme (ministru)

Și absolvenții facultăților de Drept vor putea deveni consultanți fiscali recunoscuți, nu doar licențiații în economie

Clienții unei firme românești de comerț online s-au trezit cu bani lipsă de pe carduri. Amendă GDPR de 20.000 EUR pentru magazinul atacat cibernetic

Atacuri cibernetice asupra CECCAR, organizația profesională a contabililor din România

ANAF colaborează cu ANRE pentru controale și investigații la companiile din sectoarele energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și hidrogenului

Patronii HoReCa au emis „cod roșu” de TVA: Cu o creștere a TVA la 21%, Guvernul ar „împinge spre insolvență, falimente și concedieri” restaurantele și hotelurile din România. „Cerem o șansă corectă să supraviețuim”