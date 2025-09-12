Extinderea cazierului fiscal pentru persoane juridice și fizice, corelată cu noile obligații privind înființarea de SRL, majorarea capitalului social și deschiderea conturilor bancare, impune antreprenorilor și administratorilor o atenție sporită la respectarea prevederilor legale, spune un avocat într-o analiză transmisă vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Una dintre schimbările majore aduse de Pachetul Fiscal 2 este extinderea cazierului fiscal pentru persoane juridice și persoane fizice. Conform OG nr. 39/2015, acest cazier fiscal cuprinde acum mai multe categorii de fapte și situații, care pot influența atât activitatea unei firme, cât și viitorul profesional al unui administrator. Astfel, orice nouă încercare de înființare a unei firme trebuie privită prin prisma istoricului fiscal, spune Dr. Av. Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Potrivit lui, „pentru persoane juridice, cazierul fiscal va înregistra toate deciziile definitive prin care societatea este declarată inactivă, se află în procedura de insolvență sau i s-a atras răspunderea administratorului SRL. Aceste înscrisuri devin vizibile la Registrul Comerțului și pot afecta accesul la finanțare, deschiderea unui cont bancar sau efectuarea de majorarea de capital. În cazul unor persoane fizice, mențiunile din cazier pot bloca posibilitatea de a fi numiți administratori în viitoare societăți sau de a derula proceduri de înființare firmă și înființare de societate”.

„Regulile de înscriere în cazier fiscal diferă în funcție de natura contribuabilului, persoană juridică sau persoană fizică. Pentru o firmă, adică persoană juridică, orice abatere fiscală sau decizie judecătorească relevantă este comunicată direct către ANAF și înscrisă în cazier. Pentru un administrator persoană fizică, cazierul reflectă atât propriile fapte, cât și cele ale societății pe care o conduce. Acest mecanism creează o dublă responsabilitate și influențează direct capacitatea de înființare de SRL sau înființare de societate.

Pentru firmele existente, înscrierea unor mențiuni negative în cazier poate bloca proceduri precum deschiderea de cont bancar pentru firmă, accesarea de credite sau operațiuni de majorarea de capital. În cazul noilor societăți, când asociatul sau administratorul are mențiuni active în cazier, cererea de deschidere firme sau de înființarea de firmă poate fi respinsă de către Registrul Comerțului. Așadar, acest cazier fiscal are un rol esențial pentru piața de afaceri.

Atragerea răspunderii solidare a administratorilor cu societatea debitoare. Efecte directe în cazierul fiscal

Unul dintre punctele importante introduse de Pachetul Fiscal atrage răspunderea administrator SRL. În momentul în care societatea are datorii fiscale restante și se dovedește că administratorul nu și-a îndeplinit obligațiile, ANAF poate emite o decizie de atragere a răspunderii solidare. Această decizie, odată definitivă, se înscrie automat în cazier fiscal al administratorului.

Pentru persoane juridice are un efect dublu. Pe de o parte, societatea figurează cu mențiuni negative în cazier, iar pe de altă parte, administratorii persoane fizice se trezesc înscriși în evidențe, afectându-le viitorul profesional. Această situație îngreunează activitățile ca înființarea de SRL, majorarea de capital sau chiar menținerea unui cont bancar activ. Accesul la Registrul Comerțului pentru modificări statutare sau de administrare poate fi restricționat.

Înscrierea inactivității fiscale și consecințele asupra societăților existente

Inactivitatea fiscală este o situație frecvent întâlnită și are consecințe directe pentru cazierul fiscal. Conform OG nr. 39/2015, societățile declarate inactive de către ANAF sunt înscrise automat în cazier, limitându-le drepturile. În caz de persoană fizică, administratorii acestor firme primesc și ei mențiuni corespunzătoare, ceea ce le afectează șansele de a mai conduce alte societăți.

Pentru firmele deja existente, consecințele sunt majore, precum imposibilitatea de a obține autorizații, blocaje la nivelul Registrului comerțului, restricții la deschidere cont bancar pentru firmă și dificultăți în procedurile de majorare a capitalului. Orice înființare de SRL sau înființare de firmă ulterioară rămâne sub incidența riscurilor. Inactivitatea poate afecta și relațiile comerciale, mai ales în momentul în care partenerii solicită o verificare de datorii la ANAF.

Fapte contravenționale și penale în materie fiscală, contabilă și vamală – Înscrierea automată în cazierul fiscal

Potrivit OG nr. 39/2015, anumite fapte contravenționale și penale sunt înscrise automat în acest cazier fiscal, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice, incluzând încălcări grave ale legislației fiscale, contabile și vamale.

Pentru firme, o astfel de înscriere blochează proceduri de înființare de societate, deschidere de firme sau chiar înființarea de PFA. În plus, poate împiedica accesul la finanțare prin restricții în deschiderea unui cont bancar sau în efectuarea de majorarea de capital. Pentru persoană fizică, o înscriere în cazierul fiscal le limitează posibilitatea de a administra alte firme.

Răspunderea patrimonială în insolvență și impactul asupra înființării și funcționării noilor firme

Insolvența este una dintre cele mai complexe proceduri și are impact direct asupra înscrierii în acest cazier fiscal. Când o societate intră în procedura insolvență, deciziile definitive ale instanței privind atragerea răspunderii patrimoniale se înscriu în cazier fiscal, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice.

Acest lucru înseamnă că un administrator cu mențiuni de dosar insolvență sau cu răspundere patrimonială stabilită prin hotărâre judecătorească nu va mai putea derula proceduri de înființare de SRL, înființare de firmă sau înființare de societate. Mai mult decât atât, accesul la Registrul Comerțului, deschiderea unui cont bancar pentru firmă sau efectuarea de majorarea de capital sunt restricționate.

„Având în vedere extinderea cazierului fiscal și noile obligații privind înființarea dea firmelor, majorarea capitalului social și deschiderea conturilor bancare, precum și riscurile asociate inactivității fiscale sau procedurilor de insolvență, antreprenorii trebuie să acorde o atenție sporită respectării tuturor prevederilor legale și termenelor impuse de Registrul Comerțului și ANAF. Nerespectarea acestor cerințe poate conduce la înscrieri negative în cazierul fiscal, blocarea conturilor bancare sau chiar restricționarea accesului la proceduri de înființarea de SRL”, a declarat Dr. Radu Pavel, avocat coordonator.

Pachetul Fiscal dorește consolidarea regulilor privind înscrierea și radierea faptelor din cazierul fiscal. Pentru persoane juridice, radierea este posibilă după plata datoriilor sau după trecerea termenului de prescripție. Pentru persoane fizice, radierea poate interveni după îndeplinirea condițiilor legale, de exemplu achitarea amenzii în termen.

Așadar, procedurile de deschidere de firme, înființarea de SRL, înființarea de PFA, capital social, deschidere de cont bancar, majorarea de capital și alte proceduri similare sunt direct influențate de mențiunile din cazierul fiscal, fie că este vorba despre persoane juridice, fie despre persoane fizice implicate ca administratori. Informațiile cuprinse în cazierul fiscal privind faptele contravenționale, penale, starea de inactivitate fiscală sau atragerea răspunderii patrimoniale în procedura insolvenței pot afecta în mod direct posibilitatea de deschidere a unui cont bancar pentru firmă, de înființare de SRL, de înființare de societate sau de participare la Registrul comerțului.

Mai mult, în contextul Pachetului 2 de măsuri și al noilor reguli de înscriere, orice decizie privind procedurile de înființare de firmă sau majorarea de capital trebuie luată cu prudență, ținând cont de istoricul fiscal al societății și al administratorilor. Procedura de radiere din cazierul fiscal oferă oportunități de curățare a evidențelor negative după stingerea datoriilor sau achitarea amenzilor, însă acest demers necesită, de asemenea, expertiză juridică pentru a fi realizat corect.

În final, abordarea preventivă și colaborarea constantă cu profesioniști în domeniu nu doar că minimizează riscurile legale și fiscale, dar facilitează și derularea fluentă a procedurilor esențiale pentru dezvoltarea și funcționarea unei afaceri: de la înființarea de SRL și înființarea de PFA, până la operațiuni complexe precum majorarea de capital sau participarea la procedura insolvenței a altor societăți. Astfel, antreprenorii și administratorii se pot concentra pe creșterea afacerii, știind că respectă cadrul legal și fiscal actualizat”.