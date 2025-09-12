Skip to content

Taxe

VIDEO Razie ANAF la complexuri comerciale și depozite. 120 de inspectori antifraudă mobilizați pentru controale

magazin_alimente

Directivă UE: Producătorii de alimente și magazinele vor trebui să reducă risipa de mâncare inclusiv prin donarea surplusului nevândut

„Capitalul e protejat, maternitatea e penalizată”. Un consultant fiscal spune că CASS pe indemnizația minimă de creștere a copilului necesită o corecție urgentă

Restricții la cesiunea părților sociale pentru firmele cu datorii. Care sunt implicațiile

Impactul IMCA: Frânează investițiile în comerțul online, spun două firme din sector

„În fiecare zi mai primim câte un pumn”. Patronii HoReCa avertizează că dublarea TVA în sector ar putea închide mii de afaceri

Thumbnail

„Fața întunecată” a ordonanței 22/2025, de majorare a plafonului de TVA. „Obligații mai stricte decât ar părea la prima vedere” – reclamă două experte în taxe

„Ultimul cui în coșciugul industriei”. Patronii FPIOR, despre majorarea TVA pentru HoReCa din 2026