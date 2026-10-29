Americanii de la Carlyle vând Black Sea Oil & Gas, cel mai mare producător offshore de gaze din România. Cine este cumpărătorul, controlat de un antreprenor olandez

Grupul american de investiții Carlyle și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au ajuns la un acord pentru vânzarea Black Sea Oil & Gas (BSOG), cel mai mare producător de gaze naturale offshore din România, către Mazarine Energy, companie controlată de antreprenorul olandez Edward van Kersbergen. Cumpărătorul operează deja 28 de zăcăminte de petrol și gaze în România și a fost, până în 2025, controlat chiar de Carlyle.

Acordul, anunțat joi, 29 octombrie 2026, vizează vânzarea companiilor Black Sea Oil & Gas SA și BSOG Holding Activity SA către Mazarine Energy BV, societate înregistrată în Țările de Jos.

Valoarea tranzacției nu a fost comunicată, iar finalizarea acesteia depinde de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare.

Black Sea Oil & Gas operează Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD), prima dezvoltare offshore de hidrocarburi realizată în sectorul românesc al Mării Negre în ultimii peste 30 de ani. Proiectul a presupus investiții de peste 400 de milioane de dolari, coordonate de BSOG în numele său și al partenerilor de concesiune, și include platforma offshore Ana, o conductă submarină de 126 de kilometri și stația de tratare a gazelor de la Vadu.

Producția a început în iunie 2022, iar gazele extrase au acoperit aproximativ 12% din necesarul intern al României, potrivit datelor comunicate de companie.

BSOG deține o participație de 70% în proiectul Midia și va continua să îl opereze și după finalizarea tranzacției.

Cine este Mazarine Energy. Compania a fost controlată chiar de Carlyle

Mazarine Energy este o companie petrolieră fondată în 2013 de Edward van Kersbergen, antreprenor olandez cu experiență în industria petrolului și gazelor. Grupul desfășoară operațiuni de explorare și producție în România și Tunisia, iar în 2026 și-a extins activitatea în Marea Nordului, prin achiziția unei participații de 50% în Wintershall Noordzee.

Mazarine este prezentă în România din 2017, când a preluat de la OMV Petrom primele sale concesiuni petroliere. În prezent, subsidiara locală operează 28 de zăcăminte de petrol și gaze, situate în Moldova și Muntenia, și deține unități de producere a energiei electrice din gaze naturale, cu o capacitate totală de 8,3 MW.

Un element important al tranzacției este relația anterioară dintre cumpărător și vânzător.

Carlyle, care vinde acum Black Sea Oil & Gas, a fost și acționarul majoritar al Mazarine Energy, după o investiție realizată în 2016 prin fondul Carlyle International Energy Partners.

În octombrie 2024, Carlyle și fondul olandez Ramphastos Investments au anunțat vânzarea participațiilor deținute în Mazarine către fondatorul companiei, Edward van Kersbergen.

Operațiunea a fost finalizată în februarie 2025, când antreprenorul olandez a preluat controlul Mazarine Energy.

Astfel, la mai puțin de doi ani de la anunțarea retragerii Carlyle din acționariatul Mazarine, compania controlată de van Kersbergen a ajuns la un acord pentru achiziția unui alt activ energetic important din portofoliul grupului american.

Ce afaceri și proiecte preia Mazarine Energy în România

Carlyle a preluat Black Sea Oil & Gas în 2015, când compania se afla încă în etapa de explorare. BERD a intrat în acționariat în 2017, sprijinind dezvoltarea proiectului Midia.

În ultimul deceniu, BSOG a devenit cel mai mare producător offshore de gaze naturale din România, cu o contribuție importantă la aprovizionarea pieței interne.

Bob Maguire, co-director al Carlyle International Energy Partners

„În anul 2015 când Carlyle a preluat BSOG, compania se afla încă în etapa de explorare. În ultimul deceniu, BSOG a devenit principalul producător de gaze naturale offshore din România și un actor important în asigurarea aprovizionării interne cu gaze naturale”, a declarat Bob Maguire, co-director al Carlyle International Energy Partners.

Pe lângă exploatarea gazelor din Marea Neagră, Black Sea Oil & Gas are în pregătire proiecte de captare și stocare a carbonului, de producere a biometanului și de dezvoltare a energiei eoliene offshore.

Compania urmărește valorificarea infrastructurii existente a proiectului Midia inclusiv pentru dezvoltarea unor noi activități energetice.

Prin subsidiara BSOG Energy, înființată în 2024, grupul dezvoltă proiecte de producere a biometanului în România. Planurile prezentate de companie includ cinci amplasamente pentru producția de biogaz și biometan, fiecare cu o capacitate vizată de minimum 20 MW.

De asemenea, BSOG analizează posibilitatea dezvoltării unor proiecte de captare și stocare a carbonului în perimetrul Midia, utilizând infrastructura terestră și offshore existentă.

Guido Funes Nova, director al Carlyle International Energy Partners

„Având în vedere resursele semnificative care pot fi valorificate în continuare, potențialul de dezvoltare a proiectelor de captare și stocare a carbonului (CCS) în perimetrul Midia și portofoliul de proiecte de biometan aflate în pregătire, considerăm că BSOG dispune de o bază solidă pentru dezvoltarea pe termen lung”, a declarat Guido Funes Nova, director al Carlyle International Energy Partners.

Mazarine Energy își extinde prezența în România

Edward van Kersbergen, fondatorul și directorul general al Mazarine Energy, a declarat că achiziția Black Sea Oil & Gas reprezintă o continuare a investițiilor realizate de grup în România.

Edward van Kersbergen, fondatorul și directorul general al Mazarine Energy

„România ocupă un loc central în activitatea Mazarine încă din anul 2017 și suntem mândri să ne consolidăm prezența pe această piață prin preluarea BSOG. Proiectul MGD reprezintă o realizare majoră pentru securitatea energetică a României”, a declarat antreprenorul olandez.

La rândul său, Mark Beacom, directorul general al BSOG, a precizat că activitatea companiei va continua sub noul acționariat.

Mark Beacom, directorul general al BSOG

„Privim cu încredere către viitor și continuarea activității BSOG în România, alături de noul nostru acționar, Mazarine, care are toate premisele pentru a contribui în continuare la consolidarea securității energetice a României”, a declarat acesta.

Carlyle, grup de investiții listat la bursa americană NASDAQ, administra active de aproximativ 485 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii iunie 2026.

În cadrul tranzacției, grupul american a fost asistat de compania de consultanță financiară Jefferies.