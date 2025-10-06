Camera Consultanților Fiscali (CCF) a schimbat Regulamentul, pentru a permite accesul avocaților în profesia de consultant fiscal

Camera Consultanților Fiscali și-a modificat Regulamentul, pentru a permite și avocaților sau altor absolvenți ai facultăților de Drept să dea examen și să devină consultant fiscal recunoscut ca atare de organizația profesională din domeniu, în urma unei ordonanțe de urgență a Guvernului Bolojan.

După ce Guvernul a dat OUG 49/2025, Camera Consultanților Fiscali (CCF) a emis, la rândul ei, Hotărârea CCF 11/2025 „pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022”.

Pe lângă persoanele licențiate la facultăți cu profil economic, acum, regulamentul CCF permite și absolvenților de studii juridice intrarea în profesia de consultant fiscal, cu condiția de a promova și examenul aferent.

Astfel, regulamentul CCF prevede că pentru atribuirea calității de consultant fiscal, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice sau juridice;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

b2) administrare fiscală;

b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

b4) activitate financiar-contabilă sau juridică;

b5) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice, drept;

b6) activitate de consultant fiscal asistent.

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b), inclusiv spălarea banilor sau finanțarea terorismului;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este obligată să se înregistreze în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, la secțiunea corespunzătoare, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării rezultatului examenului.

Consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană își pot exercita profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:

a) activitate de consultanță fiscală independentă sau în asociere;

b) activitate dependentă, ca salariați în România;

c) activitate de prestare de servicii de consultanță fiscală, în condițiile prevăzute la art. 21 ind 9 din Ordonanța 71/2001.

Descarcă Hotărârea 11/2025 a CCF: