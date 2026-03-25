Business CheckIn. Doi șahiști români au făcut „rocada” în afaceri: cursuri de șah pentru copii și adulți

Teodora Trăistaru nu și-a propus inițial să devină antreprenor, dar pasiunea pentru șah, prezentă încă din copilărie, a dus în timp la ideea unui proiect propriu. După ani de muncă în corporație, în domeniul financiar și în business intelligence, a lansat, alături de partenerul său, Cosmin Piț-Rada, Chess Station, un club care aduce împreună copii și adulți interesați de șah, fie ca hobby, fie ca formă de antrenament mental, oferind cursuri și evenimente care dezvoltă atât gândirea strategică, cât și abilitățile cognitive și emoționale.

Proiectul a prins contur cu sprijinul BT Stup, unde antreprenorii au găsit tot ce le trebuia pentru înființarea firmei, asistență cu formalitățile legale și acces la o comunitate de parteneri și resurse care i-au ajutat să pornească afacerea cu încredere.

Banca Transilvania sprijină antreprenorii la început de drum, oferindu-le cunoștințele, instrumentele și expertiza necesare pentru a transforma ideile în afaceri viabile. Ca partener de încredere, BT îi ghidează pas cu pas, simplificând procesul și aducând claritate la fiecare etapă a lansării sau dezvoltării propriei afaceri.

BT Stup este un hub pentru antreprenori, accesibil atât fizic, în București, peCalea Șerban Vodă nr. 206-218, cât și online. Aici, cei care își lansează sau dezvoltă afacerea găsesc resurse practice: de la pașii necesari pentru înființarea firmei, instrumente de facturare și crearea unui magazin online, până la semnătura electronică, servicii de fotografie de produs și alte soluții care simplifică activitățile zilnice ale antreprenorilor.

Business CheckIn. „Am găsit timpul potrivit, o doză de curaj și am zis «de ce nu?»”

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Teodora Trăistaru: Numele meu este Teodora Trăistaru, am 36 de ani și sunt co-fondatoarea Chess Station. Am absolvit ASE-ul, Facultatea de Finanțe Bănci și apoi am urmat un master tot în cadrul ASE, de administrarea afacerilor. În ceea ce privește cariera mea, am pornit în domeniul corporate ca auditor în zona de finance, auditor financiar, apoi am lucrat în domeniul business intelligence, în cadrul unei companii, un startup IT, în România. De atunci, am activat ca manager de echipe, am coordonat echipe ce dezvoltau soluții de BI în cadrul companiilor în care lucrau.

Sincer, eu nu m-am gândit că o să încep neapărat un business. Eu și partenerul meu, Cosmin, am activat ca sportivi în domeniul șahului. Dacă ar fi să sumarizez, cred că suntem conectați fiecare cu șahul cam de 30 de ani. Pentru că această conexiune a durat și în timp ce mergeam la job și alegeam de multe ori să petrecem concedii la diverse turnee de șah, pentru experiențe și pentru pasiunea de a juca, am incubat cumva și ideea de a face ceva ca să împărtășim experiența noastră.

Experiența aceasta de antreprenor este nouă. Nu e neapărat ceva deosebit pentru mine, deoarece m-am bucurat și de experiențe intraprenoriale în cadrul companiilor în care am lucrat. Am avut șansa să construiesc proiecte de la zero, de la format echipă, la partea de stakeholder management, adunat resurse și așa mai departe.

Foto: Chess Station

Pe mine mă inspiră foarte mult punerea în practică a unei idei, de la partea de research până la partea de cum motivezi celelalte persoane să se alinieze la viziunea ta, tot procesul acesta de punere în practică. Să vezi cum ideea ta capătă valoare pentru ceilalți și cum se desfășoară mai departe. De asta, încă sunt și voi fi, probabil, foarte atașată emoțional de acest proiect cu clubul de șah.

Pentru noi doi, pentru mine și Cosmin, rămâne mai mult decât o afacere, este o experiență de care ne bucurăm împreună. Evident, ne folosim experiența anterioară de business, de șah, mindsetul câștigat de-a lungul timpului.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Teodora Trăistaru: Prima întâlnire cu cei de la Stup am avut-o în septembrie 2025 și atunci am făcut și pașii de înființare a SRL-ului, partea administrativă. Ulterior, am găsit și locația, am aranjat, am petrecut ceva timp să o punem la punct, iar acum avem aproape patru luni de când am deschis clubul.

Noi am fost foarte inspirați de șah și considerăm că este un sport fantastic și oferă câte ceva fiecărui om, indiferent de ce își dorește de la șah: să joace de performanță sau să se inspire pur și simplu, să fie un hobby, o pasiune, să se provoace din punct de vedere mental. Este un joc care oferă câte ceva tuturor și am simțit asta și prin experiența proprie. Pe mine m-a însoțit și în cadrul experienței în domeniul corporate și simt că m-au ajutat foarte mult abilitățile dobândite prin șah.

Șahul a fost,de asemenea, și un mentor pentru mine în perioada în care am fost copil. M-a ajutat să mă maturizez emoțional, să exersez foarte multe situații în cadrul său și să îmi iau diverse lecții. Cumva a venit destul de natural ideea asta. Am găsit timpul potrivit, o doză de curaj, am zis „de ce nu?” și am început acest proiect de suflet.

Ar trebuit privit ca un business pentru că, evident, din punct de vedere administrativ, legal, trebuie să fii serios, să ai un plan de afaceri, să faci anumiți pași ca să poți să activezi, dar rămâne în continuare un proiect de suflet pe care vrem să-l dezvoltăm cât mai frumos.

În ceea ce mă privește, relația mea cu șahul a început foarte devreme, cam pe la patru ani, când cei din familie, mamă, bunicul, tata mi-au prezentat șahul ca joc. M-a atras foarte tare, țin minte că îmi doream foarte mult să joc. Apoi, cam pe la opt ani a început relația profesională cu șahul.

Am mers la Palatul Copiilor din Vâlcea, care era aproape de orașul meu natal, și acolo am întâlnit un antrenor foarte, foarte cald, special, care mi-a prezentat șahul într-un mod deosebit. M-a atras foarte mult și interacțiunea cu copiii. Dumnealui a fost mai mult un mentor, care a avut încredere în mine și m-a inspirat să merg la primele competiții mai serioase de șah.

În jurul vârstei de 10 ani am participat la primul campionat național pentru grupa mea de vârstă, l-am câștigat și a început pasiunea pentru competiții, șahul profesionist. (n.r. Am câștigat câteva titluri notabile), cele de campioană națională la grupele de vârstă din cadrul junioratului. De asemenea, probe de clasic, rapid, dezlegări. Șahul are mai multe probe în cadrul lui, în funcție de durata partidei sau stilul în care se desfășoară formatul turneului. De asemenea, în 2016, am avut și ocazia să particip la campionatul european pe echipe.

Alături de colegele mele am luat medalia de argint la europene. Îmi amintesc cu drag de medalia de bronz de la campionatul național de senioare, pe când eu încă eram junioară. Sunt mai multe succese de genul acesta care m-au făcut să rămân activă și să mă bucur de activitatea competițională cam până când am început facultatea. De atunci, am început să mă răresc turneele, deși am rămas jucător activ.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Teodora Trăistaru: Noi, la Chess Station, oferim șansa de a avea cursuri recurente, sub formă de abonamente lunare. Acum depinde foarte mult și de ce își dorește fiecare, dar aceasta este varianta standard și e foarte relevantă mai ales pentru copii. În același timp, ne adresăm și adolescenților și adulților, pentru că am observat că fiecare are un interes pentru șah.

Adulților le oferim aceeași variantă de abonamente lunare. În același timp, am început să organizăm și diverse evenimente tematice. De exemplu, am început să susținem ateliere de șah dedicate femeilor și ne dorim să dezvoltăm această comunitate de femei pasionate de șah.

Noi suntem foarte apropiați și de zona de dezlegări, partea artistică a șahului. Aceste dezlegări sunt, practic, niște puzzle-uri de șah pe o anumită tematică, care se rezolvă în stilul unui examen. Ai un timp alocat, ești tu, adversarul tău și încerci să le rezolvi totul în acel timp alocat, bucurându-te de experiență. E o provocare mentală și artistică foarte drăguță și am susținut și eu un astfel de concurs.

În principiu, avem varianta aceasta de abonamente lunare pentru cei care doresc să învețe și vor să-și seteze anumite obiective și noi îi ghidăm pe parcursul învățării, și partea de evenimente, de ateliere tematice, care se desfășoară într-un anumit moment, durează câteva ore și se concentrează foarte mult pe experiență.

Foto: Chess Station

Am observat că adulții vin cu anumite nevoi, copiii cu altele. Evident, sunt acele abilități cognitive standard pe care ți le dezvolți sau le menții active și le poți perfecționa, cum ar fi gândirea critică, cum luăm decizii, cum ne adaptăm la situații noi, cum gestionăm provocările, partea aceasta de mindset și de antrenament mental. Dar, în același timp, dacă ar fi să vorbesc despre copii, de exemplu, pentru ei este ceva interesant și prin prisma faptului că li se deschide o lume nouă, în principal începută prin curiozitate, pentru că sunt atrași de jocul cu piesele de șah și, treptat, treptat, exersează deciziile și autonomia, gândirea. E o călătorie oarecum personală adaptată copilului, în funcție de vârstă, în funcție de cât e de atras de șah, de cum interacționează cu ceilalți copii.

Ei îl văd ca pe un instrument foarte bun care să-i ghideze, să gestioneze toate experiențele acestea care ulterior li se prezintă și în viață, de la partea emoțională la partea cognitivă. E foarte impresionant să-i vezi cum avansează și cum fac conexiuni. Unii sunt uimitori prin cum iau deciziile la tabla de șah.

În altă ordine de idei, la adulți până acum am observat că este un interes pe zona de mindset destul de mare, pentru că ei deja percep șahul ca pe un antrenament mental, plăcut dar și serios. Le place zona de anticipare, cum anticipăm planul adversarului, cum ne menținem mintea activă să putem să analizăm toate oportunitățile. Uneori nu este evident ce soluții poți găsi la tablă într-o anumită situație și trebuie să îți menții flexibilitatea de a găsi soluții noi sau perspective noi.

Șahul este ca un simulator pentru viața reală într-un fel: faci un plan, anticipezi, analizezi, iei decizii, observi consecințele, te regrupezi. Este foarte dinamic și în același timp foarte satisfăcător din punct de vedere mental. Primești feedback destul de repede pe măsură ce muți, este o satisfacție.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Teodora Trăistaru: Dacă ar fi să mă gândesc la zona de provocări, la început a fost clar partea de cum ne organizăm din punct de vedere administrativ, legal, partea de înființare. Acolo auzisem eu de BT Stup, de acest proiect. Am venit cu ideea de a programa o întâlnire cu un consultant de la BT Stup pentru a vedea cu ce ne poate ajuta concret, pentru că era o pagina albă partea aceasta administrativă.

Nu găseam un ghid sau un set de to-do list, să știi că te ocupi de toate cele necesare ca să fii conform cu cerințele legale și administrative, să înființezi și forma de organizare și toate bucățile acestea. S-a manifestat ca o provocare pentru că era multă ambiguitate și incertitudine, nu găseai informații. Când am ajuns la Banca Transilvania, a devenit din ce în ce mai clar și cumva a venit partea logistică, de organizare, care ne-a ajutat foarte mult.

Ei oferă și partea de rețea, de parteneri, te ghidează pas cu pas la început și lucrul acesta îți dă un confort că ești în regulă cu partea administrativă și că poți să te ocupi în continuare de idei, promovare, punere în acțiune, activități de bază, cum ar veni. Altfel poate fi foarte copleșitor, fiindcă la început ai multe de gestionat. La asta m-aș gândi ca o provocare pentru noi în călătoria de până acum.

Foto: Chess Station

Confortul de care spuneam vine din partea celor de la Banca Transilvania și s-au gândit foarte bine să organizeze această inițiativă. Nu degeaba i-au spus și Stup. E foarte sugestiv pentru că, într-adevăr, intri acolo și găsești o comunitate de parteneri și de antreprenori care te susțin pas cu pas.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Teodora Trăistaru: Am participat și la câteva evenimente, e plăcut că au caracter recurent și probabil că o să mai participăm. În același timp, am accesat și servicii de la partenerii Stup, cele clasice, de contabilitate, de înființare SRL.

Am participat la evenimentul de contabilitate. Când ești la început (n.r. în business), acolo sunt foarte multe întrebări și e foarte util că poți să mergi și să spui întrebări, poți să afli din experiența celorlalți și să clarifici multe lucruri. Au fost și evenimente pe zona de marketing, care, la fel, te ghidau oarecum în direcția pe care o alegi atunci când vrei să-ți promovezi afacerea.

Evident că trebuie să-ți extragi de acolo ce e aplicabil pentru tine. În cazul nostru, de exemplu, nu avem un domeniu foarte cunoscut, e încă destul de nișat. Nu e ca și cum primești fix la obiect sfaturi concrete. Bănuiesc că, într-un fel, în orice domeniu pornești de la lucruri generice, te inspiri de la oameni și energia aia care se creează. Foarte important la început de drum este fix această energie care te ține motivat, te ajută să rămâi aliniat cu ce vrei tu să oferi, de ce ai pornit la acest drum și să continui atunci când dai de mici provocări.

Eu nu am găsit altă comunitate similară cu cea de la Stup. Poate sunt, dar n-am aflat eu despre ele. Inițiativa celor de la Stup mi s-a părut destul de completă, cu ce ai nevoie la început de drum. Ulterior, evident că e vorba de oamenii de la Stup, comunitatea în sine e extrem de valoroasă. Întâlnești oameni diverși, dar cu experiență similară și poți să discuți, poți să te conectezi cu respectivii. Cred că asta e deosebit de important în mediul antreprenorial.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Teodora Trăistaru: Nu pot să menționez un sfat anume. În principiu, sfaturile au fost destul de generice. Cred că ne-au ajutat încurajările primite de la prieteni, de la cei apropiați, dar să avem un sfat cu un impact așa mare și pe ce voiam noi să facem, sincer, nu. În domeniul nostru nișat e mai greu să mergi direct la sursă, să primești un sfat.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Teodora Trăistaru: (n.r. Este vorba despre primii clienți), ei sunt cu noi încă, ne vedem periodic și asta este și frumusețea, că ajungi să-ți validezi cumva că oamenii vin pentru tine, pentru ce le oferi, știi că sunt mulțumiți. Asta ne motivează să mergem mai departe și ne confirmă că suntem pe drumul cel bun.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Teodora Trăistaru: În principiu, vrem să continuăm ce am început. Vrem să ne dezvoltăm, să construim comunitatea noastră de cursanți, oameni pasionați de șah, de toate vârstele și să încercăm să-i ajutăm cât mai mult. Cu ocazia asta o să descoperim și noi oportunități de a ne deservi și mai bine comunitatea. În principiu, avem idei care se conturează. Acum este o chestiune de cum ne dedicăm priorităților și rămânem deschiși la oportunitățile noi care apar.

Notă: Acest articol a fost editat pentru concizie și claritate.