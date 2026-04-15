Business CheckIn. Cristian nu a mai vrut să lucreze de acasă și a ajuns să-și deschidă „random” afacere

De la dorința de a ieși din rutina lucrului de acasă, Cristian Paraschiv (foto) a ajuns să construiască, alături de echipa sa, Random Space și Random House, unul dintre cele mai efervescente hub-uri creative din București. Astăzi, cele două spații „Random” adună sub același acoperiș freelanceri, artiști și antreprenori, combinând coworkingul, evenimentele culturale și un bar gândit ca punct de întâlnire pentru idei și oameni.

Business CheckIn. Cristian și echipa sa aduna „random” comunitatea creativă din Bucuresti: coworking, evenimente, bar

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Cristian Paraschiv: Sunt Cristi Paraschiv, co-fondator Random Space și Random House. Proiectul Random a pornit după mai mulți ani de experiență în domenii diverse, dar care nu au avut neapărat legătură cu modelul Random.

Am lucrat foarte mult timp în agenții de publicitate, marketing experiențial, BTL, organizare de evenimente. Am lucrat inclusiv ca freelancer, după care am petrecut câțiva ani în corporație, la E.ON, unde am ocupat posturi similare de organizare de evenimente și activări de brand.

Toată povestea businessului a plecat în 2021, chiar aproape de finalul oficial al pandemiei, și toată lumea ne zicea că suntem mai mult decât curajoși să facem treaba asta. Totul s-a întâmplat pentru că nu mai voiam să lucrez de acasă, aveam un birou în altă parte cu altcineva și voiam să schimbăm, așa că am căutat un nou birou.

Am dat peste spațiul din Popa Petre și când am văzut cele două case foarte drăguțe, curtea imensă, am zis: hei, n-ar trebui să ținem spațiul acesta doar pentru noi. Atunci ne-am gândit să împărțim spațiul în interior cu alți oameni care lucrează în industrii creative, iar grădina să o deschidem publicului larg pentru bar, pentru spațiu de evenimente.

În momentul de față suntem patru oameni care ne ocupăm de bună desfășurare a lucrurilor la Random Space și Random House. Suntem oameni care activăm sau avem background-uri profesionale complementare. Vorbim aici de experiență în comunicare și în agenții de digital. Cea de a treia persoană are experiență în organizare de evenimente și industrii creative, iar cea de-a patra persoană este arhitect.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Cristian Paraschiv: Modelul Random, atât Random Space cât și Random House, funcționează pe trei piloni. Ne place să zicem că „Random-urile” sunt, de fapt, niște spații alternative multifuncționale. Pe de-o parte avem zona de community și de coworking. În momentul de față la Random Space sunt patru studiouri: o casă de producție video, Daia Grigore care are și un shop, Alex Nimurad, și mai e un studio de muzică.

La Random House sunt 12 studiouri și în acestea sunt aproximativ 50 de persoane care își desfășoară activitatea de acolo. Vorbim de studiouri și business-uri din industrii creative, precum studiouri de arhitectură, trei studiouri de muzică, mini agenții de publicitate, designeri, ilustratori, cinci ONG-uri pe sustenabilitate, e un univers destul de extins.

Cel de-al doilea pilon e Random ca spațiu de evenimente, și aici vorbim de evenimente în mare parte cultural-artistice, fie că le organizăm noi de la zero, fie că le găzduim împreună și le organizăm împreună cu diverși parteneri, dar evident spațiul poate fi închiriat și pentru evenimente private sau corporate, lucrăm și cu agenții de publicitate, acoperim o întreagă paletă de evenimente.

Cel de treilea punct din Random e barul. Barul care funcționează ca un soi de liant între toate elementele și toată povestea Random. Barul devine, de fapt, nu doar suport de pahare, ci e un soi de accelerator de idei. Ce am observat, și cu ce diferă Random față de alte spații de coworking, e că având această abordare mai informală, spațiul nu se simte ca unul clasic de birouri și atunci tot caracterul informal facilitează tot felul de legături între oamenii care sunt în casă sau oamenii care vin la evenimente și află despre proiectele pe care le facem, despre evenimentele pe care le găzduim. În felul acesta ajung mai mulți oameni să ne cunoască, pentru că barul e deschis cinci zile din șapte și atunci în fiecare zi descoperim fețe și oameni noi.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Cristian Paraschiv: Cumva toată povestea a plecat cu o doză de curaj și nu știu dacă anticipam noi la momentul respectiv că sigur se va termina pandemia și sigur lumea își va dori să petreacă mai mult timp afară, dar lucrul acesta s-a întâmplat și am pornit cu dreptul.

A fost un prim an foarte, foarte reușit, dar, evident, că pe parcurs am descoperit sau am simțit pe pielea noastră tot felul de decizii pe care le-am luat greșit, ne-am dat seama că ulterior s-au dovedit a fi greșite. Neavând experiență în domeniul HoReCa, decât tangențial, cred că s-a simțit treaba asta în anumite momente.

N-am știut de la bun început cum să negociem anumite colaborări, cum să ne poziționăm poate mai repede în mintea oamenilor cu modelul pe care îl avem. Și au fost multe scăpări, greșeli și neatenții. Făcând, am învățat să fim și contabili, am învățat să fim și organizatori de evenimente și comunicatori și atunci, pe cât de frumos e și pe cât de frumos a fost întreg procesul de învățare, evident că nu am știut de la bun început cum să gestionăm multe dintre situații.

Inclusiv am ajuns să pierdem bani pentru că n-am cerut și o a doua părere și pentru că nu am verificat de două ori ce ne spunea un furnizor, un partener sau un colaborator. Ne-au costat de-a lungul timpului toate deciziile astea pe care deseori le luăm fie din încredere, fie din entuziasm, fie din dorința de a accelera niște etape. De aici am învățat că, da, nu poți tu să le faci pe toate, dar cumva ar trebui să ai o privire de ansamblu pe tot ce se întâmplă și să te înconjori de oameni profi, cu experiență.

Personal, în antreprenoriat m-a ajutat toată experiența din multinaționale, din mai multe agenții de publicitate, din interacțiunea cu branduri și persoanele din spatele acestora. M-a ajutat cumva să pot să creionez această direcție, să-mi dea curajul că pot dezvolta și gestiona niște proiecte mai ample. Trecerea la antreprenoriat cumva a venit cu multe anxietăți.

Dacă într-o companie ești o bucățică dintr-un puzzle care face lucrurile să se întâmple, aici cumva toată presiunea e la tine. Evident că e și frumos, e un stres diferit, dar deseori sunt momente mult mai stresante și stresul acela e mai intens. Când știi că sunt zile de salarii, când știi că se măresc taxele, când știi că lucrezi pe o marjă mică și auzi că mai cresc nu știu ce taxe, sau se mai modifică legislația de pe-o zi pe pe alta, seara te apucă toate gândurile.

Cred că poți să faci antreprenoriat atâta timp cât există o bucată importantă de pasiune în toată treaba asta. Cred că pasiunea e cea care te face să depășești acele momente în care simți că te blochezi, simți că nu mai faci bine, simți că de ce te-ai apucat de treaba asta, nu stăteai tu mai bine în banca ta și la final de lună aveai un salariu și un loc asigurat. Cred că pasiunea e cea care te face să dărâmi munții când apar tot felul de situații.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Cristian Paraschiv: Am luat de-a lungul timpului trei credite BT Mic. Am început cu BT Mic încă din momentul în care aveam Random Space și deși acesta funcționează dintotdeauna doar între aprilie și octombrie, doar șapte luni pe an, și deși eram un business micuț cu niște cifre decente, BT Mic a fost singura soluție și cred că cei care au zis destul de repede și ușor că ne pot susține.

Suma aceea ne-a ajutat la momentul respectiv să avem un cashflow la început de nou sezon, cred că era al doilea an sau al treilea. Acela a fost primul moment și prima interacțiune cu BT.

A mai fost un al doilea moment când atunci am luat o sumă mai mare, în momentul în care am deschis Random House. Aveam nevoie de bani de investit, de la mobilier și amenajare la soluții tehnice și aparatură, și clar nu puteam să facem doar prin resurse proprii, iar atunci, având deja o relație bună cu BT, a fost destul de ușor.

Am mai avut un al treilea moment de curând, în care am completat acest credit pentru că aveam nevoie de dezvoltarea spațiului. Când am pornit Random House, atât Random House cât și Random Space, de fapt am plecat la drum cu investiții minime. Zic asta mai ales când mai aud sau mai citesc diverse articole despre cât costă să deschizi o cafenea, cât costă să deschizi un anumit spațiu sau cu câți bani pleci la drum. În cazul nostru a fost, de fiecare dată, minimum necesar.

Doar că pe parcurs, evident, îți dai seama de niște lucruri, vrei să faci mai bine, cresc poate pretențiile din partea noastră și atunci de asta am avut mereu nevoie de un partener. Interacțiunea cu cei de la BT a fost destul de ușoară. Ușoară din două perspective: partea birocratică a lucrurilor și procesul efectiv de analiză și de acordare a creditului. Cred că într-o săptămână, de fiecare dată când am apelat, am avut banii în cont, ceea ce e mare lucru și a ajutat foarte mult.

Apoi este vorba și despre echipa de acolo. Noi nu am simțit și nu simțim până acum că lucrăm cu o bancă și mai degrabă cu cineva care îți pune întrebările corecte să afle ce faci și ce ai mai făcut, cum ai crescut businessul, dar pe mai departe e, de fapt, o discuție tête-à-tête lejeră.

Am participat și la două evenimente de la Stup, unul a fost de curând pe zona de management pentru că aveam nevoie de organizare mai bună, atât de echipă, cât și de organizare în general. Ce m-a ajutat pe mine e că am plecat de acolo cu o metodologie pe care chiar o pun în practică și mă ghidez după ea când vine vorba de time management și de prioritizarea lucrurilor pe parcursul unei zile sau pe parcursul unei săptămâni.

De ce simțeam nevoia de un astfel de curs e că mereu apare câte ceva, mereu are nevoie cineva de ceva, mereu trebuie să faci, mereu totul e cu titlu de urgență. Și atunci, dacă nu există această organizare temeinică, risc să scape lucruri și de aici e nevoia de a învăța, de a prioritiza to do list-ul săptămânal.

StartupCafe.ro: Primii clienți nu o să-i uit pentru că…

Cristian Paraschiv: Ce-mi vine în minte a fost momentul când am deschis Random House. Asta se întâmpla în 31 mai 2024. Atunci am deschis barul pentru că spațiul a debutat pe 1 ianuarie 2024, dar în prima fază ne-am concentrat pe comunitate și pe zona de coworking, după care barul a avut nevoie de mai multe pregătiri și autorizații și așa mai departe. Atunci, deși aveam un background cu Random Space, stăteam cu emoții și ne întrebam cum o să decurgă lucrurile.

Îmi aduc aminte 31 mai, când știu că am deschis la ora 16:00, la ora 17:00 erau câteva persoane și tot pe la acea oră s-a stricat mașina de spălat, ceea ce este ceva groaznic în bar. A venit repede tehnicianul, am stat cu el în bucătărie, cred că am stat o oră jumătate să-i dăm de cap. Când am ieșit, după o oră jumătate, nu aveam loc unde să calc în interior și nici în grădină. Curtea are undeva la 400 de metri pătrați, iar în interior avem 200 de metri pătrați.

Țin minte că aveam 4 luni de când nu fumam și în ziua aia am fumat un pachet de țigări. A fost senzațional tot ce s-a întâmplat și toată seara. A fost multă lume, oameni noi și clienți mai vechi, dar a fost un moment în care am tremurat un picuț și de bucurie, dar și de stres. Altfel, se întâmplă foarte multe evenimente pe parcursul unui an.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Cristian Paraschiv: Pentru noi anul 2026 e ca un an al maturității. Un moment în care, desigur, avem aproape 5 ani în spate și s-au întâmplat multe lucruri. Am compensat deseori ce se întâmplă în Random prin networking-ul pe care îl avem, prin tot felul de soluții, prin efortul nostru.

Dar, după acești ani de business, ne-am propus ca 2026 să fie oglinda maturității noastre. Încercăm, evident, să și creștem din punct de vedere vânzări, dar în același timp încercăm să și facem businessul un pic mai sănătos și să ne uităm cu mai mare atenție la diverse puncte care au nevoie de corecții, care au nevoie de proceduri, pentru că în momentul de față ce ne dorim e ca echipa din spate să fie extinsă.

Avem colegi care lucrează de doi ani cu noi, care au experiență, care au înțeles ce e Random și acum ne uităm la ei ca fiind cei care să preia din ce în ce mai multe responsabilități sau mai degrabă să crească și să capete noi roluri.

Ne-am dori să facem treaba asta pentru că sunt anumite păreri, de exemplu că dacă nu ești tu acolo, într-un bar, într-un spațiu sau la evenimente, nu se întâmplă lucrurile. Nu suntem de părerea asta sau nu vrem să mai fim în această tabără, ci credem că un business nu trebuie să stea într-o singură persoană sau în două persoane, ci ar trebui gândit ca un business sănătos unde mai multe persoane, mai multe poziții, mai multe roluri fac să se întâmple lucrurile.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.