Business CheckIn. Un cuplu de arhitecți români a prins elan și a deschis propria afacere. „Chiar dacă la început câștigi mai puțin, e important că poți să-ți definești drumul”

Arhitectul Andrei Hernest a lansat în 2020, împreună cu soția sa, Loredana Mihali, biroul ELAN Arhitectură, pornit inițial ca un proiect dezvoltat în paralel cu activitatea lor profesională. Între timp, afacerea a crescut, iar din 2025 Andrei s-a dedicat în totalitate acestui business. Cu proiecte în principal în zona rezidențială, biroul din București își propune să se extindă către segmentul B2B și proiecte publice. „Pentru a face lucrurile așa cum crezi tu că e bine, trebuie să ai această autonomie pe care ți-o dă antreprenoriatul”, spune antreprenorul într-un interviu acordat StartupCafe.ro.

În paralel cu dezvoltarea businessului, Andrei Hernest a căutat și resurse care să îl ajute să înțeleagă mai bine partea de antreprenoriat și să își structureze afacerea. În acest context, a apelat și la programele oferite de BT Stup, participând la „Avânt în antreprenoriat”, o experiență pe care o descrie drept utilă și revelatoare.

„A fost mult mai interesant decât mă așteptam. A fost o experiență chiar revelatoare pentru mine, pentru că am avut acces la niște noțiuni cu care nu mai lucrasem până atunci”, conform lui Andrei Hernest.

Business CheckIn. „Pentru a face lucrurile așa cum crezi tu că e bine, trebuie să ai autonomia pe care ți-o dă antreprenoriatul”

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Andrei Hernest: Mă numesc Andrei Hernest, sunt arhitect și am 36 de ani. Activez în domeniul arhitecturii de aproximativ 8 ani. Înainte de asta, imediat după finalizarea facultății, am lucrat o perioadă în design de produs.

În 2020, în timpul pandemiei, împreună cu soția mea, Loredana Mihali, care este de asemenea arhitect, am înființat acest business. Inițial, scopul a fost să putem dezvolta proiecte suplimentare pe lângă joburile pe care le aveam la acel moment.

Din 2025, m-am dedicat full time acestui proiect. Businessul se numește ELAN Arhitectură, iar biroul nostru fizic este pe Calea Călărașilor nr. 132, însă ne puteți găsi și pe Instagram. Ne dorim să rămânem cât mai generaliști în abordare. Cu cât avem o plajă mai diversă de proiecte, cu atât este mai bine pentru noi, deoarece ne place să lucrăm pe tipologii și programe diferite.

În prezent, ne concentrăm în principal pe proiecte rezidențiale, domeniu în care avem cea mai multă experiență. Totuși, suntem interesați să ne dezvoltăm și în zona B2B, unde am avut deja câteva colaborări bine primite, precum și în zona proiectelor publice.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Andrei Hernest: Cel mai util sfat a fost să ieșim din birou. E ceva ce încercăm să facem și acum, nu ne iese mereu foarte bine. E foarte greu să proiectezi și să fii și în contact permanent cu oameni, dar cred că acesta a fost cel mai important sfat pe care l-am primit, faptul că dacă nu știe nimeni de noi, nimeni nu o să ne bată la ușa. Nici unul dintre noi, cei din ELAN, nu suntem foarte outgoing, dar încercăm.

Foto: ELAN Arhitectură

Trecerea la antreprenoriat e un pas care cred că e important, mai ales pentru arhitecți. Pentru a face lucrurile așa cum crezi tu că e bine, trebuie să ai această autonomie pe care ți-o dă antreprenoriatul. Chiar dacă la început câștigi mai puțin sau proiectele nu mai sunt atât de spectaculoase ca atunci când erai angajat într-un birou mai mare, e important că poți să-ți definești drumul. Pentru asta ai nevoie de o autonomie, ai nevoia de a controla proiectul de la început până la final.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Andrei Hernest: A fost cu un prieten căruia i-am făcut o casă, am învățat destul de multe atunci. Ulterior a mai revenit fie pentru el, fie pentru prieteni de-ai lui cu solicitări de proiecte. Fiecare proiect are provocări și dificultăți. Evident că în activitatea dinainte de a deschide businessul am lucrat și la proiecte mai mari, care implică complexități de altă natură. (n.r. Acum e importantă) mai degrabă relația cu clientul și faptul că un proiect mic pentru noi este un proiect mare pentru clienții noștri. De obicei e cea mai mare investiție pe care o fac ei.

Foto: ELAN Arhitectură

Așteptările lor, dorințele lor trebuie înțelese foarte bine întrucât fiecare om e diferit. E foarte important să înțelegi exact ce vrea omul de la tine. De-a lungul timpului, am avut de-a face cu clienți foarte bine educați. Uneori știau anumite părți din domeniul acesta al arhitecturii poate mai bine decât mine, oameni pasionați de istorie, de exemplu.

Pe de altă parte, activăm pe o piață distorsionată de anumite practici care ne pun într-un dezavantaj competitiv. Există foarte mulți care au prețuri foarte mici pentru proiectare, pentru că fac lucruri la minimă rezistență, proiecte de slabă calitate, cu minim de implicare.

În multe cazuri, activitatea arhitectului este privită ca cea a unui funcționar sau notar, în care trebuie să-ți genereze anumite documente pe care tu să le duci la primărie și s-a încheiat colaborarea. Nu acesta este scopul. Scopul este să creăm niște construcții bune, trainice, atât pentru client, cât și pentru societate, mediu și pentru toată lumea. Trebuie să împaci foarte multe cerințe.

Foto: ELAN Arhitectură

În plus, e bine de știut că un proiect nu e făcut numai de arhitecți, ci de mai mulți specialiști. De obicei, la un proiect lucrează între 5 și 50 de oameni a căror muncă trebuie coordonată. Sigur că atunci când faci o casă e mai simplu, dar atunci când proiectele se complică, și munca de coordonare se complică. Cred e ceva ce unii clienți ajung să simtă dacă nu apelează la specialiști în timp ce construiesc. Ajung să simtă presiunea coordonării în momentul în care începe șantierul. Noi suntem obișnuiți cu acest lucru, dar clienții noștri nu și e ceva riscant pentru ei.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Andrei Hernest: La Stup am ajuns la programul Avânt în antreprenoriat. A fost mult mai interesant decât mă așteptam. A fost o experiență chiar revelatoare pentru mine, pentru că am avut acces la niște noțiuni cu care nu mai lucrasem până atunci. Facultatea nu e neapărat business-oriented și nici în școală nu ai noțiuni de genul acesta. Și atunci a fost foarte interesant.

Am înțeles care e structura unui business, cum relaționează părțile între ele. Nu toate se aplică în cazul nostru, dar e foarte important să ai habar despre ele. Programele acestea de training au fost extrem de importante, le recomand.

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Andrei Hernest: În prezent, avem un proiect de locuințe la care lucrăm. Încercăm să-i ajutăm pe cei cu care colaborăm să navigheze perioada aceasta complicată în care au plecat cu o idee și trebuie să o modifice pe parcurs.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Andrei Hernest: Îmi iau energia din faptul că îmi place ce fac și că e un lucru util pentru oamenii din jurul meu. Încercăm să facem lucrurile bine, nu numai pentru cel care ne plătește, ci pentru toți. E foarte important cum ne facem treaba și pentru felul în care se trăiește în oraș, și pentru felul în care arată satele noastre și în care va arăta lumea aceasta peste 50 - 100 de ani. Acesta este un gând motivant.

Proiectul fost selectat la Anuala de Arhitectură București și a fost publicat recent în revista Igloo. Foto: ELAN Arhitectură

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Andrei Hernest: Suntem dispuși să lucrăm peste tot în țară. Probabil că proiectele publice ne vor ajuta să ajungem mai ușor în restul țării. În general, am realizat proiecte în zona București–Ilfov, însă putem desfășura activitatea și în orice altă regiune din țară. Participăm la concursuri în domeniu, încercăm și această variantă de a face proiecte.

Noi nu ne dorim să fim un birou mare, ci un birou mic, dar bun. În arhitectură, calitatea se face mai degrabă în birourile medii. Sunt puține exemple de birouri mari cu proiecte de foarte bună calitate.

Proiectul fost selectat la Anuala de Arhitectură București și a fost publicat recent în revista Igloo. Foto: ELAN Arhitectură

Totodată, pentru viitor avem în vedere și ideea de patrimoniu construit, un subiect asupra căruia m-am aplecat în ultima vreme și pe care am vrea să-l abordăm. Vrem să învățăm să avem grijă de casele vechi prin proiecte de restaurare, dar și prin cursurile la care, de exemplu, deja particip și prin care încerc să învăț tehnici specifice. Avem, în etapa inițială, un proiect pe o clădire veche.

De asemenea, consider că în perioada următoare este important să avem o prezență mai activă în social media. Dacă producem materiale de calitate, există șanse să atragem oameni care rezonează cu valorile noastre. Până la urmă, cred că exact acesta este obiectivul nostru: să lucrăm cu persoane cu care împărtășim aceleași valori.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.