Business CheckIn. Daniela a lucrat pe proiecte de milioane de euro în corporație, apoi a pornit propria afacere. „Am un mindset foarte special legat de provocări”

Din experiențele personale legate de sănătate și din nevoia de a înțelege mai bine cum funcționează corpul, Daniela Ivan (foto) a construit DaivDaFit, un business prin care îi ajută pe oameni să își înțeleagă propriile nevoi și să își îmbunătățească stilul de viață. Antreprenoarea combină fitnessul și dansul cu nutriția și dezvoltarea personală, oferind atât antrenamente și consiliere individuală, cât și programe online și retreaturi dedicate echilibrului fizic și mental.

În parcursul său antreprenorial, Daniela Ivan a participat și la programul „Avânt în antreprenoriat” de la BT Stup, experiență pe care o consideră importantă pentru dezvoltarea businessului.

Business CheckIn. Antre(pre)noarea care a trecut de la job de corporație la business despre sănătate și echilibru

StartupCafe.ro: Cine sunt și cum a început afacerea mea?

Daniela Ivan: Sunt Daniela Ivan, fondatoarea DaivDaFit. Sunt constănțeancă, dar în prezent locuiesc în Suceava, am 46 de ani, împlinesc 47 și sunt foarte mândră de anii pe care îi am și de felul în care îi port. Metabolic, am mult mai puțini și sunt mândră că am ajuns astăzi aici pentru că, în urma unor probleme de sănătate, nu mi se dădeau șanse la o viață prea lungă, nici să fac copii.

Astfel, eu sunt dovada vie că ceea ce am făcut de-a lungul vieții funcționează și că dacă faci și schimbări în viață, o să trăiești mai mult decât diagnosticele date de medici. De exemplu, am primit un anumit diagnostic și a trebuit să învăț despre nutriție în momente în care informațiile erau destul de puține, să văd la ce anume să fiu atentă și să-mi respect corpul.

În activitatea mea, dansul a fost o constantă permanentă, pe care am inclus-o și în business-ul meu și care îmi aduce echilibru, liniște și claritate. Am început să fac dansuri de la vârsta de 14 ani, în perioada liceului, și tot pe atunci am și început să lucrez în vacanțe.

În orașul meu natal, Constanța, am pregătit timp de 13 ani copii care voiau să facă dans. Este o parte simpatică din viața mea pentru că, așa cum povestesc de multe ori, sunt atât de bătrână încât am dansat cu 3 Sud Est când au lansat „Amintirile”, am dansat cu Animal X când abia se lansaseră sau cu trupa Candy la spectacolul de despărțire.

Pe măsură ce am înaintat în vârstă, am continuat să studiez, să muncesc, să fiu acel copil ascultător care se conformează societății să aibă pace, să aibă un job stabil. În același timp, nu am renunțat la mine, la pasiunile mele și la ceea ce era important pentru mine. La un moment dat, făceam facultatea, școala de artă, m-am căsătorit, am făcut un copil și munceam în același timp.

Apoi, am plecat din Constanța cu jobul pe care îl aveam pe atunci, lucram la un proiect foarte fain în județul Mureș, în Reghin. Acolo, am început să caut o sală, un mod de a continua partea de activitate fizică și, pentru că mă mutasem împreună cu familia, am continuat să fac dansuri cu clasa fiicei mele timp de 2 ani.

În timpul acestui job, în 2015, m-am înscris la primele cursuri de instructor de aerobic fitness la Cluj. Așa au început câteva luni de navetă între Reghin și Cluj și weekend-uri în care eu aveam antrenamente de câte 8 ore pe zi pentru a obține certificarea. Ulterior, am ajuns în București.

Compania la care lucram mi-a făcut o propunere să merg la sediul din București și m-am mutat acolo. Apartamentul pe care l-am închiriat în Otopeni era foarte aproape de o sală de fitness și am zis „eu aici o să antrenez”, lucru care s-a și întâmplat, în paralel cu jobul din corporație. Această schimbare a fost o parte foarte interesantă și decisivă pentru felul în care privesc eu lucrurile.

În timpul pandemiei, am început să mă ocup de partea de nutriție, despre care oricum știam destul de multe. Proiectul meu la nutriție a fost despre alimentație, intoleranțe și alergii alimentare. Tot în pandemie apăruse deja acest context în care puteai să faci de acasă ceva și tot atunci a venit și acest „switch de mindset”.

Deși eram convinsă că nu poți să faci mișcare în online și că toate aplicațiile care te ajută să faci asta de acasă nu o să funcționeze deoarece conexiunea pe care trebuie să o creezi cu omul nu va fi optimă, acea perioadă mi-a demonstrat că greșeam și că sunt posibile foarte multe în online. Drept pentru care, astăzi fac dansuri în online, coregrafii complexe, și când mă întâlnesc cu persoanele cu care dansez, ne sincronizăm perfect, ceea ce este fascinant pentru mine.

În 2022 am făcut un curs de dezvoltare personală. Am primit un feedback din partea clienților mei: atât de multe știi, atât de bine te pricepi să mă ajuți să înțeleg de ce nu reușesc cu mâncarea, ce mi se întâmplă cu mișcarea, ce se întâmplă cu mine, de ce pot, de ce nu pot să fac anumite lucruri. Astfel, am găsit un trainer care făcea aceste cursuri de dezvoltare personală. A fost fascinant când am făcut cursul pentru că se pare că foloseam deja empiric anumite tehnici de NLP.

Acolo am învățat mult mai multe tehnici pe care le pot folosi în lucrul cu clienții, în viața de zi cu zi, și am început să ofer servicii și în direcția de dezvoltare personală. Astfel, am lucrat, de exemplu, cu femei care au dificultăți în a-și gestiona propria viață sau cu tineri care își caută, să zicem, identitatea.

Această triadă a expertizelor mele, despre care am povestit și care s-au așezat natural, a dus la conturarea business-ului meu. Tot în 2022 am luat decizia de a nu mai lucra în paralel și de a face exclusiv ceea ce mă împlinește. Cineva mi-a spus la început: ceea ce faci cu viața ta, nu-ți dai seama cât de greu este pentru alți oameni să facă și că i-aș putea învăța pe alții ceea ce eu fac în mod natural și ce am construit pentru viața mea. Așadar, tot ceea ce predau și fac în DaivDaFit este deja testat și integrat în viața mea.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Daniela Ivan: Am aceste expertize pe care le desfășor în continuare separat, serviciile de antrenamente 1 la 1 pe fitness, dans, partea de consiliere, dezvoltare personală și partea de consiliere pe nutriție. Ele pot fi accesate de sine stătător, sunt persoane care în felul acesta au disponibilitate să înceapă. Vor să facă numai sport, alții zic că au acoperit deja partea de nutriție, alții au nevoie de un plan alimentar personalizat.

Mai sunt persoane care au anumite provocări în a face ceva pe partea de dezvoltare personală. De exemplu, am avut cliente în situație de divorț, în dificultăți cu copiii, sau am avut adolescenți cu probleme alimentare.

De-a lungul experienței mele în fitness, am descoperit antrenamentele Tabata și am început să le folosesc cu clienții mei, obținând rezultate foarte bune. Am creat primul produs digital cu antrenamente de patru minute și l-am denumit 4 Me, tocmai pentru oamenii care au această nevoie de a face ceva în timp scurt.

Programul poate fi făcut de oricine, în orice moment, cu orice condiție fizică, de oriunde ar începe și oriunde ar fi. Am introdus exerciții care să îmbunătățească condiția fizică și să îi scoată din starea de sedentarism, dar fără să afecteze iremediabil articulația. O problemă a celor care încep să facă mișcare este că se apucă să ridice greutăți sau să facă tot felul de lucruri fără să aibă organismul pregătit. Acest program digital este foarte bun pentru începători, care nu știu de unde să înceapă și sunt îngroziți de faptul că o să-i doară, că nu au timp să meargă la sală.

Un alt serviciu este Fitness Glow. Pare că „glow” este un cuvânt creat și gândit să strălucească femeia. De fapt, când lucram la acest program, mi-am notat acronimul Group Live Online Workouts (GLOW). De două ori pe săptămână, marți și joi, de la ora 20:00, ne vedem timp de 30 de minute și facem aceste 8 tipuri de antrenamente diferite. Așa cum în alimentație diversitatea este importantă, la fel este și în antrenamente.

Un alt program este cel de 7 Zile de Meditații pentru Corpul Visat. Acest program are meditații scurte de maximum 8 minute, care pot fi ascultate oricând și urmează exact obiceiurile sănătoase, acel „checklist” de care avem nevoie ca să fim sănătoși. De ce i-am spus „corpul visat”? Pentru că noi ne desfășurăm viața de zi cu zi, considerăm by default că trebuie să ne susțină corpul și îl ignorăm constant în momentul în care urlă la noi prin dureri.

Un program pe care îl definitivez anul acesta este Sănătate 3D, care abordează toate expertizele mele, dar personalizat pe stilul de viață și ritmul de viață al persoanei cu care lucrez. În acest program, luăm viața persoanei și o analizăm prin prisma acestor obiceiuri care te ajută să-ți găsești echilibrul propriu și personal în viață. Programul acesta e un fel de calibrare permanentă.

În plus, 2026 este cel de-al treilea an în care fac retreaturi în parteneriat cu două doamne psiholog. Noi suntem diferiți și putem să facem aceleași lucruri într-un mod diferit. Eu, de exemplu, încep ziua de retreat cu partea de mișcare și are sens pentru ceea ce facem întrucât mai sunt două sesiuni de lucru prin joc, prin exerciții pe partea de dezvoltare personală, și astfel se creează la începutul zilei conexiunea cu propriul corp.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Daniela Ivan: Am făcut parte din cohorta 8 și știu că am mers special la București pentru programul Avânt în antreprenoriat, întrucât eu de mai bine de un an locuiesc în Suceava. Am participat chiar de ziua mea, pe 28 octombrie.

Am descoperit BT Stup prin intermediul unei colege care tot îmi spunea că merge la Stup. Zic: ce faci tu acolo la Stup? Mi-a povestit, am intrat, m-am înscris și am participat la destul de multe evenimente pe teme precum marketing, networking, vânzări, TikTok, atât cât îmi permitea programul.

Cred că este unul dintre cele mai faine locuri de unde să-ți iei o informație, cu traineri foarte deschiși. Mie îmi plac oamenii care sunt pasionați de ceea ce fac și absorb informația imediat, chiar în momentul în care omul o livrează. Faptul că acele evenimente sunt fizice și făcute de traineri pasionați, pentru mine e fantastic. Foarte multă valoare mi-am luat de la fiecare eveniment Stup. Mi s-a întâmplat să cunosc acolo anumite persoane și să le întâlnesc ulterior în alte contexte.

Aș recomanda antreprenorilor experiența de la Stup, chiar am recomandat-o când au lansat următorul program Avânt în antreprenoriat. Este locul potrivit în care să-ți așezi toate piesele de puzzle și să rezolvi puzzle-ul de business, să ai coerență și perspectivă de ansamblu asupra a ceea ce înseamnă un business funcțional.

Mie mi-a oferit claritate pe partea financiară și faptul că s-a întâmplat prin joc. A fost fantastic că am putut să înțeleg foarte bine cum se desfășoară această ciclicitate din business, acea fluiditate și fluență necesară. M-a scos din zona mea de specialist și mi-am fixat mai bine părerea de antreprenor și de manager al business-ului meu.

Știam deja să scot un pic sfera emoțională și să nu mai văd business-ul ca pe un copil, fiindcă am auzit multe ori chestia asta și mi s-a părut un pic ciudată. Între timp, am înțeles că nu e bine, mai ales dacă vrei să-ți vinzi business-ul. Am recomandat și recomand în continuare BT Stup ca fiind un mediu antreprenorial frumos, sănătos, cu valoare reală pentru business.

Recomand atât programele, cât și partea de paneluri de discuții, la care am participat și unde am văzut business-uri de femei sau am văzut antreprenori de succes, milionari. Mi-a plăcut foarte mult să văd diferite perspective și cred că este locul potrivit unde să primești valoare într-un mod echilibrat și profesionist.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Daniela Ivan: Sunt mai multe sfaturi, dar două au fost definitorii pentru mine. În momentul în care am intrat în tot felul de programe de antreprenoriat pentru a învăța cum să fac lucrurile mai bine, îmi era greu să fac postări, nu prea înțelegeam ce-i cu marketingul. Având un business în online, în momentul în care am făcut siteul, am crezut că dacă am site, gata, o să vină clienții de parcă mă așteptau pe mine să-mi lansez siteul. Din păcate, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa și atunci trebuia să construiesc o prezență în online astfel încât oamenii să mă cunoască.

În sală era simplu, erai acolo, cunoșteai omul, rezonai, nu rezonai, aia era. În online nu e așa și îmi era foarte dificil pentru că nu mai făcusem asta de foarte mulți ani. Și am întâlnit pe cineva care mi-a spus în felul următor: Daniela, marketingul e ca antrenamentele, dacă îl faci doar o dată la trei luni, nu are cum să funcționeze, trebuie să-l faci permanent.

Pentru mine a fost ca o revelație. De obicei se spune: weekendul acesta filmezi, pregătești conținutul și îl programezi. Pentru mine nu funcționa și când mi s-a spus acel lucru, că trebuie să postez zilnic, parcă mi s-a luminat mintea. Așa am început să fac postări zilnice cu cel mai mare drag. Mulți spun: eu ce mai postez? Eu am ce posta în fiecare zi pentru că lucrez cu oameni în fiecare zi și pentru că am situații și lucruri de spus. Corpul omenesc este fascinant, oamenii, de asemenea, și sunt atâtea situații despre care putem vorbi și atâtea contexte și provocări pe care oamenii le întâlnesc.

Un al doilea sfat foarte important l-am primit prima dată în Spania, în 2023. Am făcut parte din cele 1000 de femei din Europa care au beneficiat de programul The Break Fellowship, ce s-a desfășurat în Spania timp de o lună. Acolo am discutat cu unul dintre mentori despre cashflow. Mi-a zis: cum adică nu ai cashflow? Trebuie să fii cu ochii pe cifre pentru sănătatea business-ului tău exact așa cum ești cu ochii pe sănătatea clienților tăi. Am conștientizat același lucru și când am fost anul trecut la programul Avânt în antreprenoriat la BT Stup.

Acolo am avut o perspectivă de ansamblu. Uneori, trebuie să ni se repete lucruri de mai multe ori pentru a le înțelege cu adevărat. La fel a fost și pentru mine partea de antreprenoriat: auzeam frânturi și primeam piese de puzzle. Când am ajuns la Avânt în antreprenoriat, am putut să iau toate piesele de puzzle și să le așez cu o logică și un sens. Aici, din nou am auzit să fim cu ochii pe cifre fiindcă sănătatea business-ului o vezi în cifre, imediat se vede orice.

Era un lucru despre care citisem și în momentul în care am mers pe drumul antreprenoriatului, am înțeles cât de importantă este educația permanentă. Adaptarea la piață, la context, această flexibilitate, acest mindset de creștere este foarte important și eu investesc constant în educația mea antreprenorială.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Daniela Ivan: Am un mindset foarte special legat de provocări. Pentru mine, sunt lecții de învățat, le învăț și apoi le trec la capitolul „experiențe”. Chiar săptămâna asta am avut niște confirmări foarte frumoase, pentru că viața vine cu provocările ei și corpul cu atât mai mult. Unul dintre clienții mei a primit un diagnostic de coxartroză, avea anumite dureri care nu erau explicate.

După ce și-a făcut investigațiile, a venit cu acest diagnostic plus o altă problemă la umăr, acest frozen shoulder care apare la bărbați și femei deopotrivă în a doua parte a vieții. Astfel, pentru mine este o provocare: cum facem noi să găsim exercițiile adecvate pentru ca acest om să nu mai aibă dureri?

Am început să lucrez, să caut și să găsesc pentru el exercițiile adecvate și chiar săptămâna trecută spunea: am și uitat că mă durea. Genul acesta de provocări îmi aduc o satisfacție fantastică, iar pentru persoana care lucrează și se întâmplă asta, este cu atât mai important.

Sunt într-o „cursă”, în sensul în care îmi ajut clienții în toate provocările pe care le au. Dacă este ceva important pe care ei îl știu, este că nu există antrenament de anulat pentru că am o problemă de sănătate, din contră, împreună vom găsi o soluție.

Un alt lucru ce m-a bucurat foarte mult este un client destul de nou și tânăr, de altfel, care a venit la mine cu un mindset periculos și greu. Aceasta este o provocare în business-ul pe care îl am, pentru că oamenii consideră că a face mișcare trebuie să doară. El venea după ani de zile de crossfit-uri și tot felul de antrenamente după care a rămas cu dureri crunte. Vorbim de un tânăr de 22 de ani. După ce am lucrat împreună, el a făcut următoarea afirmație: nu mai am dureri la șolduri, constat că am o flexibilitate mult mai mare și cel mai mare avantaj este faptul că pot să mai fac și altceva după antrenament.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Daniela Ivan: Interesantă întrebare. O să-ți povestesc un pic și despre cealaltă jumătate a vieții mele, despre sfera profesională în care am implementat sisteme de management al calității, în care am fost asistentă pe proiecte de milioane de euro. Faptul că am o minte foarte analitică în a vedea și a rezolva situații extreme foarte rapid m-a ajutat, astfel încât am excelat în acest domeniu.

Am creat sisteme de management și proceduri pentru companii de property management, acolo unde era haos, și a trebuit să pregătesc oameni. Sunt un om foarte capabil să-i trainuiască pe alții, am lucrat cu copii de la 3 ani până la oameni de peste 70. De exemplu, când aveam 20 și ceva de ani, am implementat primul sistem de management al calității într-o fabrică de mobilă.

Aș fi putut să fac în sfera aceasta organizatorică foarte mult și foarte multe. În schimb, partea de sănătate m-a atras mult mai mult. Clar aș fi lucrat cu oamenii și în tot ceea ce înseamnă dezvoltare și găsire de soluții pentru a rezolva diferite probleme.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Daniela Ivan: Din punct de vedere business, e o componentă pe scurt, mediu și lung. Pentru anul acesta, clar, este scalarea comunității Fitness Glow. De asemenea, să fac mai vizibil și să definitivez programul 3D, care încă nu este pe site. Totodată, anul acesta este primul în care ies cu un retreat în afara țării, în Austria, ce va avea loc în luna august. De asemenea, va mai fi unul în luna iulie, în Apuseni.

Pe termen mai lung, am în plan să intru în sfera de corporate, în sensul în care aceste produse ale mele prin care oamenii își pot schimba energia într-un timp scurt, cred că pot fi de un real ajutor în sfera de corporate. Pe termen și mai lung am în plan lansarea unei aplicații dedicate pentru a intra în piața internațională. Mi-a zis cineva la un moment dat: dar nu țintești cam sus? Eu zic că este bine să țintim unde vrem noi să țintim. Atât timp cât suntem asumați în a face munca respectivă, cred că avem toate șansele.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.