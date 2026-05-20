Business CheckIn. „M-am gândit că am venit la București pentru a realiza ceva”. Cristina și-a urmat pasiunea și și-a lansat propria afacere

Business CheckIn. Cristina și-a urmat pasiunea și și-a lansat propria afacere

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Cristina Stan: Numele meu este Cristina Stan, am 31 de ani, sunt originară din Galați, dar locuiesc în București de aproximativ 13 ani. Am absolvit Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, iar ulterior am finalizat un master în economie ecologică la ASE.

Oamenii mă pot găsi pe rețelele sociale drept „Cristina Stan, Wedding & Event Planner”, business de care mă ocup din 2021. Sunt soloprenor, dar în ziua în care are loc un eveniment, lucrez cu colaboratori, pentru că nu aș putea face totul singură.

În rest, mă ocup de tot și nicio zi nu seamănă cu alta. Într-o zi pot avea două vizionări și trei întâlniri, în alta o degustare, iar uneori doar call-uri cu clienții. Treabă este tot timpul, de la actele ce trebuie întocmite pentru contabilitate și textele pentru următoarele postări pe social media, la îmbunătățirea fișei de organizare. Mereu este ceva de făcut, dar zilele diferă.

Cristina Stan, Wedding & Event Planner / Foto: Oana Șubea

Pentru a-mi desfășura activitatea, mă pot deplasa oriunde în țară. În anii trecuți am organizat nunți în Brașov, Cluj, Timișoara, Pitești, Ploiești, destinații relativ aproape de București, dar am fost și la Brăila, Galați și, anul acesta, la Iași.

Cea mai intensă perioadă pentru mine este vara, atunci sunt și prezentă la evenimente. În mare parte, organizez nunți. Nunțile sunt în sezonul de vară, după ce se termină postul Paștelui, până ce începe postul Crăciunului. Anul acesta, de exemplu, de la jumătatea lunii aprilie până la început de noiembrie este sezonul și atunci este cea mai mare activitate. În rest, în perioada de iarnă mă ocup mai mult de întâlniri de acasă, verificări de contracte sau trimis recomandări pentru clienți.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Cristina Stan: Aici este un pic de povestit. Prima mea experiență profesională a fost chiar în timpul liceului, pentru că mi-am dorit să strâng bani pentru a face școala de șoferi. Astfel, m-am angajat ca ajutor de ospătar la un restaurant destul de cunoscut din Galați.

A urmat apoi un job la București. În timp ce stăteam în chirie în Galați, am comparat costurile de acolo cu cele pe care le-aș fi avut în București, locuind la cămin. Diferența fiind foarte mare, am decis să mă mut la București.

M-am angajat în vacanța primului an de facultate, tot în HoReCa, cu gândul să câștig niște bani pe timpul verii. Șefii au fost drăguți și deschiși și mi-au făcut programul de lucru în funcție de orarul de la facultate. Am lucrat în jur de doi ani acolo, apoi m-am gândit că am venit la București pentru a realiza ceva.

Astfel, am renunțat la jobul de ospătar și m-am angajat la o clinică în recepție, ulterior la o firmă de contabilitate. Acolo am avut o experiență plăcută pentru că după șapte luni am fost promovată manager. Din păcate, după ceva timp am fost informată că firma își închide activitatea.

A fost foarte demoralizant și știam că trebuie să o iau iarăși de la zero. Timp de două luni am depus CV-uri, am mers la interviuri, doar că nu simțeam neapărat că mai vreau să fiu în domeniul acesta.

După două luni de căutări, am ajuns întâmplător să am primul job în domeniul în care am și business-ul și în care activez astăzi: organizarea de evenimente.

Cristina Stan, Wedding & Event Planner / Foto: Oana Șubea

Am pornit businessul după patru ani de activitate în domeniu. În cei patru ani am lucrat la două agenții mari din București, unde am învățat foarte multe lucruri. Pot spune că într-o vară am învățat cât învață alte persoane în 3-4 sezoane de evenimente, inclusiv detalii logistice despre mese, scaune, cum se face o schemă a sălii și așa mai departe.

Cumva, cu experiența acumulată în cele două agenții și cu cea din HoReCa, am ajuns să simt că sunt un organizator complex, că știu foarte multe detalii și că pot să fac asta singură. Astfel, am luat decizia să merg pe cont propriu pentru că nu mă mai regăseam în activitățile din agenție.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Cristina Stan: Am primit un sfat de business anul trecut, când am mers la programul organizat de Stup, Avânt în antreprenoriat, și anume „faceți business, opriți-vă dacă este doar un hobby scump”. M-am regăsit în asta pentru că, până să merg la curs anul trecut, nu cred că făceam business. Făceam asta din pasiune, din plăcere și, evident, asta îmi generează și un venit.

Dincolo de sfaturi, am și o prietenă foarte dragă, care a avut mai multă încredere în mine decât am eu. Ea m-a îndemnat să-mi fac propriul business și să colaborăm, fiind, la rândul său, tot wedding planner.

De când am început afacerea, au fost niște perioade cu suișuri și coborâșuri. De exemplu, la Stup am ajuns pentru că am avut clasicul burnout. Abia acolo am înțeles de ce l-am avut, ce nu făcusem bine înainte și ce trebuie să fac ca să fie bine.

Totuși, îmi place foarte mult ce fac și spun sincer că nu au fost neapărat momente în care am spus că nu vreau să mai fac asta. E o pasiune și o plăcere pentru mine să fac asta. Nu aș zice neapărat că am avut un moment în care să vreau să renunț.

StartupCafe.ro: Cum a fost experiența de la BT Stup?

Cristina Stan: Pe lângă programul Avânt în antreprenoriat, am participat la foarte multe evenimente organizate de Stup: despre networking, marketing, social media, despre cum să integrăm AI-ul în dezvoltarea business-ului. De la fiecare eveniment am plecat cu notițe și idei despre cum aș putea să fac lucrurile mai bine.

Legat de Avânt în antreprenoriat, a fost „life changer”, pentru că mi-am dat seama că nu făceam business înainte. Cel puțin pentru mine, a fost ca și cum cineva m-a luat de la zero și m-a învățat cum se face un business.

Am vorbit despre marketing, despre finanțe, despre contabilitate, despre avatarul de client, despre tot ce înseamnă și implică un business. După Avânt în antreprenoriat am o bază solidă pe care să-mi cresc business-ul.

Am simțit că este un program și pentru cei la început de drum, și pentru cei care au deja un business, dar și pentru cei care au o afacere și nu au gestionat-o cum trebuie. Cei de la Stup fac o treabă minunată. Au făcut o selecție foarte bună de participanți, astfel încât să ne ajutăm unii pe alții. Am avut colegi din diverse domenii și răspunsurile la întrebările lor erau și pentru mine.

StartupCafe.ro: Primul eveniment pe care l-am organizat nu o să-l uit pentru că…

Cristina Stan: A fost un eveniment organizat pentru o colegă de la căminul studențesc. Îmi amintesc că ea a avut mult mai multă încredere în mine decât am avut eu la început, când am decis să merg pe cont propriu. Cumva, cred că ea a fost și motivul pentru care am ales să fac asta singură. Evenimentul a ieșit foarte bine și mi-a plăcut că ea a avut foarte multă încredere în mine.

De regulă, nu stau la pregătiri, merg numai să văd cum decurg lucrurile. În ziua evenimentului, eu și echipa mea suntem la locație să ne asigurăm că toate lucrurile decurg cum trebuie, însă atunci am fost prezentă și la pregătiri.

Faptul că lucrurile au ieșit foarte bine mi-a dat curaj și încredere. După eveniment, am primit feedback și din partea invitațiilor și din partea nașilor, care mi-au spus că dacă știau cu patru ani înainte, când au făcut ei nunta, că există acest serviciu, ar fi apelat și ei cu mare drag.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Cristina Stan: Din punct de vedere business, anul acesta este unul de schimbare pentru mine. Cum îți spuneam, în urma anumitor experiențe și în urma programului de la Stup, vreau să schimb comunicarea și să atrag clienți din zona premium, cu care îmi doresc să lucrez.

Totodată, îmi doresc să fac organizez și un program de mentorat, pentru că industria s-a dezvoltat foarte mult și sunt foarte mulți wedding planners la început de drum. Aș vrea să le împărtășesc din greșelile mele și să nu treacă prin aceleași lucruri.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.