Business CheckIn. A plecat de la un inel găsit pe stradă și a ajuns la o afacere cu bijuterii personalizate 

Beatrice Andreescu, din București, a lansat acum mai bine de un deceniu Andresco Jewelry, un brand de bijuterii care transformă poveștile oamenilor în mici comori purtabile. Antreprenoarea spune că se implică în întregul proces de creație, de la primele schițe până la livrarea fiecărei piese. Totul a pornit de la un inel moștenit de la mama sa și s-a transformat într-un business care combină designul personalizat cu semnificația fiecărei bijuterii.

În planurile de dezvoltare ale brandului, Beatrice Andreescu intenționează să acceseze serviciile BT Stup pentru contabilitate și finanțare, vizând astfel o gestionare mai eficientă a afacerii și mai mult timp dedicat creațiilor sale.

Business CheckIn. Afacere românească de bijuterii personalizate

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Beatrice Andreescu: Sunt Beatrice Andreescu, am 41 de ani și sunt din București. Am un business cu bijuterii pe care le poți crea în jurul poveștii tale. Brandul meu de bijuterii se numește Andresco Jewelry. Împreună cu sora mea, care creează haine, avem un showroom în București și, de asemenea, am și un site.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Beatrice Andreescu: Toate produsele trec prin mâinile mele, în fabrică sunt cam de 3-4 ori pe săptămână și mă ocup de la design și producție, la ambalat și trimis bijuteriile. Tot procesul bijuteriei trece prin mine. Apoi, e vorba de încărcătura aia pe care o are piesa, emoția din spatele bijuteriei. Mă implic la fiecare piesă creată, vorbim acum de bijuteriile care se creează custom în showroom.

Sunt pasionată de simboluri, simbolism, simboluri arhetipale și de poveștile oamenilor. Pentru că sunt o fire mai închisă, căreia nu-i place să-și exprime foarte mult emoțiile, am căutat o modalitate de a-ți contura povestea prin intermediul simbolurilor arhetipale.

Folosesc aur pentru energia materialului, dar și pentru că este un material prețios și durabil, pentru că și bijuteria mea, prin povestea pe care o are în spate, este o bijuterie atemporală.

Este un business extrem de personal, cu multă încărcătură emoțională. Bijuteriile sunt unele pe care le poți folosi ca niște ancore, care-ți amintesc de persoane dragi, de momente importante din viața ta, de transformări care ți s-au întâmplat în viață.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Beatrice Andreescu: Brandul cu totul este extrem de personal și pleacă de la un moment extrem de personal din viața mea. Tatăl meu, pe vremea când avea vreo 15-16 ani, venit în București, a găsit pe stradă un inel din aur cu spărturi de diamant și safir. Și-a promis că acel inel îl va dărui femeii cu care își va dori să se însoare. Acea femeie a fost mama mea.

Acel inel ulterior a ajuns la mine în perioada în care eram însărcinată cu prima mea fetiță și povestea acestui inelului m-a făcut pe mine să-mi doresc foarte tare să creez bijuterii cu foarte multă încărcătură emoțională și bijuterii pe care le poți purta zi de zi, pentru că bijuteria mea oricum este o bijuterie minimalistă, ușor de integrat în orice tip de ținută, în orice moment al zilei, dar pe care să îți dorești și să o dai mai departe persoanelor pe care le iubești și pe care le ai în jurul tău.

Prima provocare pe care am întâmpinat-o a fost cea cu mâna de lucru, cu bijutierii, de fapt. Și, pentru că eu nu aveam în spate o școală de bijuterie, am început să descopăr probleme în bijuteriile pe care le făceam cu persoanele cu care lucram. Asta m-a făcut să mă îndrept către o școală de bijuterii, către un curs de bijuterie pe care l-am făcut. Am învățat ce pot cere de la un bijutier, care sunt detaliile la care trebuie să fiu atentă.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Beatrice Andreescu: Cel puțin în ultimii ani, de când mi-au mai crescut fetele și port foarte multe discuții cu ele din diferite aspecte pe care le au ele în viața lor, îmi dau seama că sfaturile pe care le dau eu lor sunt sfaturi pe care foarte bine le pot aplica și eu în aspectele vieții mele de adult. Deci, cu experiență acumulată de pe la oamenii din jurul meu, dar cele mai bune sfaturi sunt date tot de mine.

StartupCafe.ro: Ce servicii urmează să accesez prin BT Stup?

Beatrice Andreescu: Pe partea de servicii de contabilitate am și început o discuție cu cei de la BT Stup, dar urmează să apelez la serviciile lor. În primul și în primul rând, am fost surprinsă de cât de multe servicii pun la dispoziție. Mi s-au părut foarte plăcute persoanele cu care am interacționat și foarte prompte, comunicarea a fost foarte rapidă.

La sfârșitul anului trecut am avut un moment în care voiam să fac niște schimbări și am vrut să accesez o linie de finanțare prin BT Stup. Ulterior am considerat că este un moment în care ar trebui să las lucrurile să așeze puțin și după aceea să urmez.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Beatrice Andreescu: În primul și în primul rând, eu creez pentru mine. Creez lucruri care simt că mi se potrivesc, care îmi plac, dar, de multe ori, și în interacțiunea cu clientele, ajung să dau naștere unor piese noi, pe care ulterior le integrez în colecțiile pe care le am.

Ca inspirație, evident că simbolurile acestea le iau din cărți, cataloage, dar și de pe străzi, de pe clădiri pentru că regăsești aceste simboluri peste tot în jurul tău. Spre exemplu, că vorbeam de simboluri arhetipale, sunt simboluri universale pe care le găsim în jurul nostru și culturi diferite, care nu interacționaseră înainte, le observau și le dădeau aceeași conotație, același sens. Cum e soarele, spre exemplu, care reprezintă creație, căldură, putere. Deci da, din natură, din tot ce mă înconjoară.

Îmi place interacțiunea pe care o am cu clientele și pe partea de bijuterie nu mă interesează să scalez. Ce vreau să schimb, să adaug, ar fi o linie de obiecte de interior, plecând tot de la simbolurile pe care le folosesc în bijuterii.

Energia vine fix de la cliente, de la interacțiunea cu ele, de la emoția pe care o simt în momentul în care își povestesc momentele pe care vor ele să le transforme în bijuterie și de la încântarea pe care o văd în momentul în care își primesc bijuteria. Sunt momente în care pleacă în lacrimi sau în îmbrățișări din showroom.

StartupCafe.ro: Prima bijuterie vândută nu o să o uit pentru că…

Beatrice Andreescu: Una dintre primele bijuterii marca un moment de cotitură în viața unei cliente, care fusese plecată într-o vacanță prin Costa Rica, iar într-o plimbare cu ATV-urile, s-a răsturnat cu ATV-ul și a avut moarte clinică. Momentul respectiv a vrut să-l marcheze ca pe o nouă șansă la viață.

Era un token, un bănuț clasic pe care îl fac. E printre primele medalioane customizabile pe care le-am făcut. Un bănuț rotund cu o gaură pătrată pe mijloc și cu patru simboluri: sus, jos, stânga, dreapta.

Nu mai țin minte exact primul client, dar știu că printre primele cliente pe care le-am avut au fost prietene, după care prietene ale prietenelor mele, câteva dintre primele cliente pe care le-am avut, le am și acum și sunt persoane care mă recomandă și care revin la mine pentru diverse piese, atât pentru ele, cât și pentru cadouri. Am copii, fiice ale clientelor, care au devenit între timp și ele clientele mele. Au crescut și au venit și ele către brandul meu.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Beatrice Andreescu: Probabil că aș fi mers către design interior. De aceea și dorința mea acum de a merge către designul de obiect.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Beatrice Andreescu: O provocare ar fi comunicarea, pentru că îmi este greu să comunic cât mai vizibil și cât mai clar simbolismul din spatele bijuteriilor. Și este un lucru pe care încerc să îl schimb acum, să fiu cât mai prezentă în online, să vorbesc cât mai mult despre simboluri, despre povestea din spatele bijuteriilor și a simbolurilor folosite.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Beatrice Andreescu: Ar fi o dată ce spuneam și mai devreme, cu obiectele de design interior. Pe un termen mai lung va urma un showroom nou.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.