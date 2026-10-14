Bursa de Valori București a lansat BVB Arena 2026. Firmele românești cu afaceri de minimum 5 milioane de lei se pot înscrie până pe 15 noiembrie

Bursa de Valori București (BVB) a lansat miercuri, 14 octombrie, programul BVB Arena 2026, dedicat companiilor antreprenoriale românești care vor să se dezvolte și să exploreze posibilitatea listării la bursă. Firmele eligibile trebuie să aibă o cifră de afaceri de minimum 5 milioane de lei și să fi înregistrat profit în fiecare dintre ultimii trei ani. Nominalizările sunt deschise până pe 15 noiembrie 2026.

Antreprenorii își pot nominaliza propriile companii, dar propunerile pot veni și din partea publicului larg sau a membrilor Comitetului de Nominalizare.

Nominalizările se fac online, pe platforma BVB Arena 2026, în perioada 14 octombrie - 15 noiembrie. Criteriile complete de eligibilitate și metodologia de selecție sunt prevăzute în regulamentul programului, disponibil pe www.bvbarena.ro.

Programul urmărește identificarea companiilor românești cu potențial de creștere și facilitarea accesului acestora la profesioniști ai pieței de capital, care le pot prezenta soluțiile de finanțare disponibile pentru dezvoltarea afacerilor.

Cum vor fi selectate cele 40 de companii și cine ajunge în finală

Ediția din 2026 aduce o schimbare a modului de evaluare a firmelor participante. Performanțele financiare nu vor mai fi analizate doar individual, ci și prin comparație cu rezultatele altor companii din același sector de activitate.

Noua metodologie introduce indicatori financiari sectoriali și un sistem de punctaj care urmărește performanța relativă a companiilor.

După încheierea nominalizărilor, Comitetul de Nominalizare va selecta 40 de companii, care vor primi statutul de „IPO Candidate”, adică firme considerate candidate pentru o posibilă listare la bursă.

Reprezentanții acestora vor participa la întâlniri individuale cu profesioniști ai pieței de capital, în cadrul cărora vor putea discuta despre perspectivele de dezvoltare, finanțare și listare.

În urma acestor întâlniri vor fi întocmite fișe de evaluare a potențialului de listare, care vor fi utilizate de juriu în procesul de selecție.

Juriul va desemna 12 companii „IPO Ready”, iar alte trei companii vor primi distincția „IPO Public Choice”, în urma votului publicului. Câștigătorii vor fi anunțați și premiați în cadrul Galei BVB Arena.

BVB precizează că evaluările realizate în cadrul programului nu reprezintă o certificare a pregătirii pentru listare și nu garantează că firmele selectate vor ajunge efectiv pe bursă.

Remus Vulpescu: Companiile vor putea învăța de la profesioniștii pieței de capital

„Toate companiile care devin IPO Candidate în BVB Arena anul acesta sunt companii înființate, crescute și conduse de oameni care au luat decizii bune”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București.

Potrivit acestuia, interacțiunea dintre antreprenori și partenerii programului poate contribui la consolidarea comunității antreprenoriale românești.

„Această interacțiune va întări puternic comunitatea antreprenorială din România”, a mai spus Remus Vulpescu.

Programul BVB Arena a fost lansat în 2017, inițial sub denumirea „Made in Romania”, pentru a identifica și promova companii antreprenoriale românești cu potențial de dezvoltare. Potrivit datelor prezentate anterior de BVB, în primele șapte ediții au fost nominalizate peste 1.500 de companii. Dintre acestea, 20 de firme semifinaliste și finaliste au utilizat ulterior piața de capital pentru finanțare, prin listări de acțiuni sau emisiuni de obligațiuni. Cele 20 de companii au atras, cumulat, aproximativ 270 de milioane de euro, prin 40 de operațiuni de finanțare derulate la Bursa de Valori București.

Ediția BVB Arena 2026 este organizată cu sprijinul unor companii din domeniile financiar, juridic și de consultanță.