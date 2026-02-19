Termen ANAF pentru Declarația 204 de venit pentru asocieri fără personalitate juridică: activități independente, agricole, drepturi de proprietate intelectuală

Termenul de depunere a Formularului 204 - „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“ este 28 februarie 2026, a informat, joi, Administrația Județeană Argeș din cadrul ANAF, într-o informare postată pe site-ul oficial.

Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 138/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 92/05.02.2026, au fost aduse modificări Ordinului președintelui ANAF nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“, explică șeful Administrației Finanțelor Publice Argeș, Cosmin Neculiță, în informare.

Astfel, TERMENUL de depunere a declarației la organul fiscal competent este până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de realizare a venitului (28 FEBRUARIE 2026).

Formularul 204 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate/pierderii înregistrate la nivelul asocierii, precum și pentru distribuția venitului net/venitului net anual impozabil/pierderii pe asociați, aferent(e) anului de realizare a venitului.

În cazul veniturilor din activități agricole pentru care venitul se determină pe baza normei anuale de venit, informațiile cuprinse în declarație vizează suprafețele cultivate în anul de realizare a venitului și/sau animalele/familiile de albine deținute la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului, de către asocierea fără personalitate juridică.

Tipuri de venituri vizate de Formularul ANAF 204:

Declarația 204 se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Formularul se completează și se depune de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autorități publice:

- direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire;

- prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Descarcă de AICI formularul 204 actualizat la 3 februarie 2026.