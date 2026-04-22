București: Workshopuri aplicate cu firme și experți pentru studenți, cu certificări pentru CV

Studenții din București au ocazia să iasă din teorie și să lucreze direct cu profesioniști din companii, în cadrul unor traininguri intensive, orientate pe situații reale de lucru, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Workshopurile pun accent pe abilități concrete, utile imediat - de la comunicare și rezolvarea problemelor, până la înțelegerea mediului de business și construirea unui brand personal.

Evenimentul face parte din BEST Training Week 2026 și este organizat de asociația studențească BEST Bucharest, care aparține de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. Acesta se desfășoară în perioada 4–9 mai, la ZborHub, și aduce în fața participanților traineri acreditați și reprezentanți ai unor companii relevante.

Traininguri de la companii și experți, într-un format aplicat

BEST Training Week este gândit ca o serie de workshopuri și sesiuni interactive care combină teoria cu exercițiile practice și studiile de caz. Participanții vor lucra pe scenarii inspirate din mediul real de business și vor interacționa direct cu reprezentanți ai companiilor.

Agenda începe luni, 4 mai, cu un training despre inteligență emoțională susținut de Ascendis, concentrat pe comunicare și relaționare eficientă.

Marți, 5 mai, compania Adore Me propune un workshop de creative problem solving, bazat pe exerciții de echipă și gândire laterală.

Miercuri, 6 mai, participanții vor intra în culisele industriei printr-un workshop susținut de Segula Group, care acoperă etapele de proiectare și execuție dintr-o companie tehnică.

Joi, 7 mai, masterclass-ul de personal branding va fi susținut de Gabriel Fereșteanu, cu accent pe construirea unei identități profesionale autentice.

Networking, experiență practică și certificări pentru CV

Pe lângă sesiunile de training, evenimentul oferă studenților acces la networking cu profesioniști din domenii precum IT, inginerie sau business, dar și oportunitatea de a acumula experiență practică relevantă.

Participanții vor putea să își dezvolte competențele soft și hard într-un cadru informal, să interacționeze direct cu potențiali angajatori și să obțină certificări care pot conta în parcursul profesional și academic.

BEST Training Week 2026 face parte din inițiativele prin care organizația studențească afiliată Politehnicii își propune să reducă distanța dintre mediul universitar și piața muncii, oferind studenților contexte reale de învățare și dezvoltare.

Înscrierile pentru eveniment sunt deja deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii pe site-ul oficial al programului.



