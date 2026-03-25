București: Târg de joburi și conferințe dedicate carierei și tehnologiei, la Sala Palatului

Weekend-ul acesta, se organizează un târg de joburi la Sala Palatului, în București, unde vizitatorii pot cunoaște peste 100 de companii, pot afla de diferite oportunități de carieră și pot participa la conferințe pentru cei aflați la început de drum și pentru pasionații de tehnologie, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Participarea la Angajatori de TOP București 2026 este gratuită în baza CV-ului Barcode. Evenimentul are loc între 27 și 28 martie 2026.

Ediția din acest an a târgului de carieră reflectă o piață a muncii efervescentă, spun organizatorii. Analizând distribuția pe domenii a oportunităților disponibile, sectorul tehnologic rămâne liderul recrutării: industriile IT Software (14,4%), IT Hardware (11,6%) și Internet/eCommerce (11%) cumulează împreună peste 37% din oferta totală a joburilor deschise de companiile prezente la Angajatori de TOP.

O pondere semnificativă, de aproximativ 10%, este adjudecată de domeniul Ingineriei, subliniind nevoia constantă de specialiști tehnici din piață. Domeniul financiar-bancar se menține la rândul său în top, rolurile din Contabilitate și Finanțe (8,1%), Asigurări (6,1%) și Bănci (4,4%) reprezentând cumulat aproape 20% din pozițiile deschise.

Domeniile axate pe comunicare și retenție sunt de asemenea ofertante, cu o pondere solidă în Vânzări (6%) și Customer Support (4,7%), în timp ce industrii precum Construcțiile (3,4%) și Comerțul (2,3%) completează peisajul evenimentului, asigurând opțiuni diverse pentru o plajă largă de candidați.

Dincolo de oferta de joburi, evenimentul va cuprinde conferința Inspiration 4U. Inspiration 4U se adresează tinerilor profesioniști aflați la început de drum, studenților și absolvenților care își conturează direcția de carieră, dar și celor care simt nevoia unui refresh profesional. Evenimentul se adresează profesioniștilor motivați, curioși, care vor să înțeleagă cum se construiesc cariere reale și să afle direct de la experți ce decizii, competențe și mentalități fac diferența.

De asemenea, va avea loc și conferința dedicată profesioniștilor și pasionaților IT&C: I Love Tech. Aceasta va fi susținută de experți din industrie, reprezentanți de la companii renumite. La conferință va fi prezentă și Teodora Muşǎtoiu, Solutions Architect la OpenAI, cu sesiunea „Shipping AI at Scale”.

Pe lângă conferințe și ateliere, participanții pot beneficia de servicii de consiliere în carieră și pot interacționa direct cu peste 400 de reprezentanți de la cele mai importante companii din România.

Evenimentul este organizat de Catalyst Solutions din anul 2006. Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding, cunoscută pentru evenimente ca DevCon, DevTalks, Angajatori de TOP și platforma Hipo, printre altele.