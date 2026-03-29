București: S-au închis 2 cafenele Starbucks, în trimestrul I 2026

Două cafenele Starbucks au fost închise în București, în primul trimestru al anului 2026, au confirmat, pentru Profit.ro, reprezentanții companiei.

„Două unități au fost recent închise, în urma unei evaluări de rutină, ca parte a procesului nostru obișnuit de analiză și optimizare a rețelei. Pe măsură ce continuăm să căutăm oportunități de a ne extinde prezența în România, evaluăm constant atât locațiile existente, cât și potențiale noi locații”, au transmis reprezentanții Starbucks pentru Profit.ro.

Prima cafenea Starbucks care s-a închis, în februarie 2026, este cea care funcționa la Hanu' lui Manuc.

A doua cafenea Starbucks închisă anul acesta este cea de pe Calea Victoriei 145, iar spațiul de acolo a fost preluat de firma Honest Food, care are două restaurante sub brandul Piața 9 în Oradea și produce cozonacii Babka. Honest Food este controlată de Ovidiu Andrieș, Daniel Imbre, familia Galea și Cristian Varodi.

În România, lanțul de cafenele Starbucks este operat în franciză de firma poloneză AmRest Holdings. La 31 decembrie 2025, AmRest opera 63 de cafenele Starbucks și 10 restaurante Burger King pe piața românească.