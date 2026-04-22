București: Peste 1.500 antreprenori români, așteptați la un eveniment de „speed networking”

Comunitatea antreprenorială Romanian Business Club organizează un eveniment de „speed networking” la care sunt așteptați peste 1.500 de antreprenori, pentru a bate recordul mondial Guinness pentru business networking, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cei interesați să participe la eveniment sau să afle detalii despre înscriere pot accesa platforma oficială AICI, unde sunt disponibile informații complete despre dată, locație, format și opțiunile de participare.

„RBC Global Networking Record” va avea loc pe 27 mai 2026, la Romexpo, în Pavilionul Central. Evenimentul este așteptat să depășească recordul actual stabilit la Sydney, unde au participat 1.108 persoane. Dincolo de obiectivul numeric, miza este testarea unui format care pune accent pe interacțiune directă și pe capacitatea antreprenorilor de a genera oportunități într-un timp limitat. Bucureștiul intră astfel în rândul orașelor în care au fost stabilite performanțe similare, alături de Londra, Hong Kong sau Toronto, într-un context care reflectă creșterea și coerența comunității antreprenoriale locale.

Conform datelor Comisiei Europene, peste 99% dintre firmele din România sunt IMM-uri, acestea contribuind cu peste 50% la PIB-ul țării. În același timp, accesul la parteneri relevanți rămâne o provocare pentru mulți antreprenori. În acest context, evenimentul de la București propune un format de „speed networking”, construit pentru interacțiuni rapide și relevante, cu o estimare de peste 25.000 de conexiuni profesionale în mai puțin de 90 de minute.

„Ceea ce se întâmplă pe 27 mai este mai mult decât un eveniment și mai mult decât un record. Este momentul în care fiecare antreprenor prezent în sală devine parte dintr-o reușită globală, contribuie activ la ea și o simte ca fiind a lui. Vorbim despre oameni care creează valoare, care construiesc relații și care înțeleg că succesul real se întâmplă împreună. RBC Global Networking Record este despre energie, despre curaj și despre faptul că România are capacitatea de a aduce laolaltă peste 1.500 de oameni care dezvoltă împreună un moment care va rămâne în istorie.” a declarat Vlad Mihălăchioiu, co-fondator Romanian Business Club.

Evenimentul reunește un spectru larg de decidenți, de la fondatori de startup-uri cu cifre de afaceri între 200.000 și 10 milioane EUR, până la CEO ai unor companii consolidate, cu afaceri de peste 20 milioane EUR. Formatul este construit astfel încât fiecare participant să aibă un rol activ și acces la interacțiuni relevante.

„Am construit acest eveniment ca un cadru în care fiecare participant să poată intra direct în conversații relevante, fără timp pierdut și fără bariere. Din perspectiva mea, organizarea nu înseamnă doar logistică, ci felul în care creezi contextul potrivit pentru ca oamenii să se întâlnească, să se înțeleagă rapid și să plece cu ceva concret. Recordul este o consecință a acestui proces, dar miza reală rămâne calitatea interacțiunilor și valoarea pe care fiecare o poate genera mai departe.” a declarat Amalia Mihălăchioiu, co-fondatoare Romanian Business Club.

Programul include sesiuni de speed networking cronometrate, desfășurate sub supravegherea arbitrilor Guinness World Records, intervenții ale speakerilor invitați și prezentări scurte de business, în care companiile partenere își pot expune oportunitățile într-un format concentrat.

Validarea recordului va avea loc în seara zilei de 27 mai, moment în care rezultatul încercării va fi confirmat oficial.