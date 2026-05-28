București: IT Genetics achiziționează o firmă de cântare pentru magazine

Compania românească IT Genetics, listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că achiziționează firma bucureșteană Scale Expert, care vinde cântare pentru magazine.

Prin această achiziție, IT Genetics își propune să accelereze dezvoltarea diviziei de soluții de cântărire și să își extindă prezența pe acest segment atât în România, cât și pe piețele externe unde grupul este deja activ. Preluarea Scale Expert completează portofoliul IT Genetics cu soluții și expertiză complementare pentru clienții din retail, logistică și industrie.

Scale Expert operează pe piața din România de peste 20 de ani și deservește peste 4.000 de clienți. Echipa Scale Expert dezvoltă soluții și servicii dedicate segmentului de cântărire și automatizare comercială, adresând nevoile companiilor din retail, logistică, distribuție și alte industrii cu operațiuni complexe.

„Achiziționarea Scale Expert se aliniază strategiei noastre de consolidare a portofoliului de tehnologii și servicii dedicate digitalizării și eficientizării operațiunilor companiilor. Scale Expert vine cu experiență solidă într-un segment specializat și cu un portofoliu de clienți care completează foarte bine direcțiile noastre comerciale. Vedem un potențial ridicat de integrare a acestor soluții în proiectele dezvoltate de grup pentru clienții din retail, logistică și industrie, precum și oportunități de extindere pe piețele externe în care IT Genetics este deja prezent”, a declarat Liviu Sima, cofondator IT Genetics.

„Suntem entuziasmați să facem parte din ecosistemul IT Genetics și să contribuim la dezvoltarea unei companii cu viziune pe termen lung. Experiența complementară a celor două companii și expertiza echipelor noastre vor permite dezvoltarea unor proiecte cu valoare adăugată mai ridicată pentru clienții noștri”, a declarat Judit Dobrescu, manager general Scale Expert.

În anul 2025, Scale Expert a generat venituri de 8 milioane de lei și un profit de 412.000 de lei, având 10 angajați. Managementul Scale Expert va continua să fie asigurat de echipa actuală.

De partea cealaltă, IT Genetics este o companie românească de tehnologie, specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri. Fondată în 2007 de Liviu Sima și Ștefan Axinte, compania a evoluat într-un grup regional cu operațiuni în România, Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia, deservind peste 20.000 de clienți. Portofoliul său include soluții software proprii precum Planograma, Waytr, Scale&Print și ParkOPS, completate de soluții hardware și de liniile de produse Metter și Zinta.