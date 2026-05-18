Încă o firmă IT românescă se listează la Bursa de Valori București

O firmă IT românească se va lista la Bursa de Valori București, după ce a atras 5,2 milioane lei (aprox. 1 milion EUR) de la investitori printr-un plasament privat la finalul anului trecut, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Acțiunile IT Genetics S.A., companie de de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, vor intra la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București în data de 20 mai 2026, sub simbolul bursier ITG.

„Listarea la Bursa de Valori București reprezintă un moment important în evoluția IT Genetics și marchează începutul unei noi etape pentru Grup. În ultimii ani, am construit un ecosistem regional de tehnologie, cu operațiuni internaționale și soluții dezvoltate pentru industrii esențiale precum retail, logistică, producție și ecommerce. Intrarea pe piața de capital ne oferă acces la instrumentele necesare pentru a accelera dezvoltarea Grupului, menținând în același timp disciplina operațională, transparența și crearea de valoare pe termen lung pentru acționari. În perioada următoare, ne propunem să accelerăm dezvoltarea segmentelor cu valoare adăugată ridicată și extinderea internațională, cu obiectivul de a consolida poziția IT Genetics ca unul dintre principalii integratori regionali de soluții IT și automatizare pentru supply chain. Le mulțumim tuturor investitorilor care au avut încredere în viziunea noastră și care ne sunt alături în această nouă etapă de dezvoltare”, au declarat Liviu Sima și Ștefan Axinte, cofondatori IT Genetics.

Capitalul atras în cadrul plasamentului privat de la finalul anului trecut a avut ca obiectiv susținerea dezvoltării operațiunilor internaționale ale Grupului, extinderea segmentului de automatizări industriale și robotică, precum și accelerarea investițiilor în produse și infrastructură operațională.

Până în prezent, o parte din capitalul atras a fost direcționată către extinderea prezenței teritoriale prin dezvoltarea echipelor locale. Totodată, compania a realizat investiții în dezvoltarea capacității de producție pentru brandul propriu Zinta, specializat în consumabile profesionale pentru comerț, logistică, HoReCa și producție industrială, pentru a susține creșterea cererii și extinderea capacităților de livrare la nivel regional. În paralel, o parte din fonduri au contribuit și la susținerea extinderii internaționale, prin lansarea platformei de eCommerce ITG Store pe piețele din Franța și Germania.

Rezultatele IT Genetics în 2025

În ceea ce privește activitatea din anul 2025, Grupul IT Genetics a înregistrat venituri din exploatare de 102,2 milioane lei, în creștere cu 3% comparativ cu 2024, evoluție susținută în principal de majorarea veniturilor generate de activitatea de distribuție și integrare de echipamente și soluții IT. Totodată, anul 2025 a fost unul marcat de investiții și extinderea structurii operaționale, inclusiv prin dezvoltarea prezenței internaționale și consolidarea liniilor de business cu potențial ridicat de creștere, precum automatizările industriale și robotica, spune compania.

În acest context, profitabilitatea a fost influențată de creșterea costurilor operaționale asociate procesului de dezvoltare și consolidare. Cu toate acestea, Grupul a rămas profitabil la nivel net și a înregistrat un profit net de 1,4 milioane de lei în 2025.

Fondată în 2007 de antreprenorii Liviu Sima (foto - dreapta) și Ștefan Axinte (foto - stânga), IT Genetics a evoluat într-un grup regional de tehnologie cu operațiuni în România, Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia, deservind peste 20.000 de companii din industrii precum comerț (retail), logistică, producție industrială, comerț online și HoReCa. Grupul dezvoltă și integrează soluții hardware, software și servicii dedicate digitalizării și automatizării proceselor operaționale și include în ecosistemul său soluții și platforme precum Zinta, Planograma (software WMS) și Toolbox (platformă închiriere hardware as a service).