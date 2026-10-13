Brandul de cafea al fondatorului 5 to go, Radu Savopol, afaceri de peste 1 milion EUR după primul an

Brandul de cafea pentru acasă Cafeneaua Parcului Sinaia 1905, lansat de antreprenorul Radu Savopol (foto), fondator al lanțului de cafenele 5 to go, anunță o cifră de afaceri de peste 1 milion EUR, la un an de la lansare.

Lansat în retail în anul 2025, brandul Cafeneaua Parcului Sinaia 1905 este prezent în rețelele Carrefour, Auchan, Kaufland și Profi, precum și pe platforme de comerț online, precum eMAG și Freshful.

„Pentru mine, Cafeneaua Parcului Sinaia 1905 pornește dintr-o legătură personală cu Sinaia și din dorința de a duce mai departe povestea unui loc care merită descoperit. Mi-am dorit să construim un brand românesc în care gustul cafelei și povestea din spatele lui să se susțină reciproc. De aceea, am acordat aproape un an dezvoltării și testării blendului, căutând o cafea potrivită pentru fiecare zi, care să păstreze caracterul unei cafele savurate în cafenea. Pe măsură ce dezvoltăm portofoliul, îmi doresc să păstrăm această legătură cu locul din care am pornit și să le oferim oamenilor un motiv să revină la noi, ceașcă după ceașcă”, spune Radu Savopol, fondatorul brandului Cafeneaua Parcului Sinaia 1905.

„Încheiem primul an de prezență pe piață al brandului Cafeneaua Parcului Sinaia 1905 cu încredere în direcția pe care am ales-o și potențialul pe care îl avem. Credem că un brand de cafea își câștigă locul în viața oamenilor prin calitatea fiecărei cești și prin încrederea construită în timp, iar promisiunea de a aduce acasă plăcerea unei cafele savurate ca altădată ne ghidează alegerile, de la gustul pe care îl dezvoltăm până la felul în care consumatorii descoperă și savurează produsele noastre. Depășirea pragului de un milion de euro cifră de afaceri ne încurajează să dezvoltăm portofoliul și să aducem produsele mai aproape de consumatori. În decursul primului an am învățat cât de importante sunt răbdarea și consecvența: prezența la raft este doar primul pas, fiindcă transformarea primei achiziții într-o alegere repetată cere timp și o experiență excelentă de fiecare dată. Cu lansarea Crema, continuăm în această direcție, răspunzând preferințelor diferite de gust și preparare”, spune Dumitru Iliescu, Managing Director Retail 5 to go.

Prioritățile Cafeneaua Parcului Sinaia 1905 pentru următoarele 12 luni vizează extinderea prezenței la raft, creșterea notorietății și încurajarea activă a consumatorilor să încerce produsele.

Povestea brandului Caneneaua Parcului Sinaia 1905 își are rădăcinile în Sinaia începutului de secol XX. În anul 2008, Radu Savopol a readus la viață spiritul vechii cafenele, iar după închiderea cafenelei a urmat lansarea brandului de cafea în retail, în 2025.