Brandul românesc Kandia Dulce se relansează, cu o nouă gamă de ciocolată cu lapte

Kandia Dulce, brandul românesc de ciocolată, se relansează și extinde portofoliul cu patru noi sortimente de ciocolată cu lapte, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Cele patru noi sortimente din portofoliul Kandia sunt:

cremă de lapte cu cereale crocante;

cremă de iaurt și căpșuni;

cereale și migdale caramelizate;

zmeură și bezele.

Noile variante sunt deja disponibile pe piața din România.

„ Prin această relansare, ne-am dorit nu doar să aducem un suflu nou în portofoliu, ci să reconectăm brandul cu ceea ce îl definește cu adevărat – pasiunea pentru ciocolată și pentru experiențele autentice. Noile sortimente și identitatea vizuală reflectă această direcție și modul în care ne dorim să rămânem relevanți pentru consumatorii de astăzi”, a menționat Gabriela Munteanu, Director de Marketing Kandia Dulce.

În paralel, brandul continuă să valorifice sortimentele sale consacrate: gama de ciocolată amăruie. Cele șapte sortimente de ciocolată neagră Kandia rămân un reper pentru consumatorii care caută intensitate și autenticitate, transmite compania.

„Kandia este un brand cu o moștenire puternică în România, iar această relansare marchează un pas important în evoluția sa. Ne dorim să ducem mai departe această tradiție, adaptându-ne în același timp la așteptările consumatorilor de astăzi. Prin noua identitate și extinderea portofoliului, reafirmăm angajamentul nostru de a oferi produse de calitate și experiențe relevante, construite în jurul pasiunii pentru ciocolată”, a declarat Dragoș Militaru, Managing Director Kandia Dulce.

Relansarea vine și cu un redesign complet al ambalajelor, care reflectă mai bine personalitatea actuală a brandului – modernă, expresivă și memorabilă. Tranziția către noua identitate vizuală se va face treptat, pe parcursul următoarelor luni, produsele cu noul ambalaj urmând să fie disponibile progresiv pe piață.

Kandia este un brand cu tradiție în România, începută în 1890. Compania oferă un portofoliu variat de tablete, batoane și praline. Kandia Dulce S.A. deține în portofoliu și mărci precum ROM Autentic și Măgura.